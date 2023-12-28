- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
Цены на картофель Украине устанавливают новые рекорды
Поскольку на украинском рынке наблюдается повышенный спрос и ограниченное предложение качественного картофеля, цены в данном сегменте начали стремительно расти. Причем, отпускные цены на этот овощ уже в несколько раз выше, чем в 2022 году, и продолжают расти.
Об этом сообщают аналитики EastFruit.
Согласно данным ежедневного мониторинга аналитиков, еще в конце минувшей недели (18-24 декабря) цены на картофель в основных регионах производства стартовали от 12 грн/кг ($0,32/кг). Теперь же практически никто из крупных производителей не готов заключать сделки по продаже картофеля дешевле 14-18 грн/кг ($0,37-0,48/кг), что в среднем на 18% дороже недели ранее.
Рост цен на качественный картофель объясняется несколькими факторами. Во-первых, наблюдается заметное сокращение предложения некондиционного картофеля, поскольку поставки с необорудованных складов значительно снизились. В то же время спрос на качественный картофель продолжает расти. Также следует отметить, что некоторые крупные хозяйства продолжают ограничивать продажи качественного картофеля, рассчитывая на дальнейший рост цен.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Аналитики отмечают, что на сегодняшний день стоимость картофеля в Украине в среднем в 3,6 раза выше, чем в конце декабря 2022 года. Участники рынка не только не ожидают ослабления динамики роста цен, но и заявляют о намерении и дальше пересматривать цены в сторону повышения.
Рост цен на овощи в Украине.
В канун новогодних праздников в Украине активно растут цены на овощи. В частности, цены на помидоры достигли новых рекордных отметок. В настоящее время импортные томаты турецкого производства поступают в продажу по 80-90 грн/кг, что в среднем на 21% дороже, чем в середине декабря.
Также в Украине ощутимо подорожал лук. Основной причиной роста цен стало снижение предложения продукции низкого качества, в то время как качественную продукцию производители пытались закладывать на хранение, не без основания ожидая, что цены на нее будут расти.
Кроме того, дорожает и морковь – украинские производители уже отгружают качественную морковь в диапазоне 11-15 грн/кг ($0,29-0,40/кг). В среднем это на 10% дороже, чем в середине декабря. Но важно отметить, что, несмотря на повышение цен на морковь, эта продукция на украинском рынке остается в среднем на 25% дешевле, чем в тот же период 2022 года.
Фото: ua.depositphotos.com