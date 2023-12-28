Цены на картофель Украине устанавливают новые рекорды

Поскольку на украинском рынке наблюдается повышенный спрос и ограниченное предложение качественного картофеля, цены в данном сегменте начали стремительно расти. Причем, отпускные цены на этот овощ уже в несколько раз выше, чем в 2022 году, и продолжают расти.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Согласно данным ежедневного мониторинга аналитиков, еще в конце минувшей недели (18-24 декабря) цены на картофель в основных регионах производства стартовали от 12 грн/кг ($0,32/кг). Теперь же практически никто из крупных производителей не готов заключать сделки по продаже картофеля дешевле 14-18 грн/кг ($0,37-0,48/кг), что в среднем на 18% дороже недели ранее.

Рост цен на качественный картофель объясняется несколькими факторами. Во-первых, наблюдается заметное сокращение предложения некондиционного картофеля, поскольку поставки с необорудованных складов значительно снизились. В то же время спрос на качественный картофель продолжает расти. Также следует отметить, что некоторые крупные хозяйства продолжают ограничивать продажи качественного картофеля, рассчитывая на дальнейший рост цен.

Аналитики отмечают, что на сегодняшний день стоимость картофеля в Украине в среднем в 3,6 раза выше, чем в конце декабря 2022 года. Участники рынка не только не ожидают ослабления динамики роста цен, но и заявляют о намерении и дальше пересматривать цены в сторону повышения.

Рост цен на овощи в Украине.

В канун новогодних праздников в Украине активно растут цены на овощи. В частности, цены на помидоры достигли новых рекордных отметок. В настоящее время импортные томаты турецкого производства поступают в продажу по 80-90 грн/кг, что в среднем на 21% дороже, чем в середине декабря.

Также в Украине ощутимо подорожал лук. Основной причиной роста цен стало снижение предложения продукции низкого качества, в то время как качественную продукцию производители пытались закладывать на хранение, не без основания ожидая, что цены на нее будут расти.

Кроме того, дорожает и морковь – украинские производители уже отгружают качественную морковь в диапазоне 11-15 грн/кг ($0,29-0,40/кг). В среднем это на 10% дороже, чем в середине декабря. Но важно отметить, что, несмотря на повышение цен на морковь, эта продукция на украинском рынке остается в среднем на 25% дешевле, чем в тот же период 2022 года.

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