Ціни на картоплю Україні встановлюють нові рекорди

Оскільки на українському ринку спостерігається підвищений попит та обмежена пропозиція якісної картоплі, ціни у даному сегменті почали стрімко зростати. Причому відпускні ціни на цей овоч вже в кілька разів вищі, ніж у 2022 році, і продовжують рости.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Згідно з даними щоденного моніторингу аналітиків, ще наприкінці минулого тижня (18-24 грудня) ціни на картоплю в основних регіонах виробництва стартували від 12 грн/кг ($0,32/кг). Тепер же практично ніхто з великих виробників не готовий укладати угоди з продажу картоплі дешевше 14-18 грн/кг ($0,37-0,48/кг), що в середньому на 18% дорожче, ніж тижнем раніше.

Зростання цін на якісну картоплю пояснюється кількома факторами. По-перше, спостерігається помітне скорочення пропозиції некондиційної картоплі, оскільки поставки з необладнаних складів значно зменшилися. У той же час попит на якісну картоплю продовжує зростати. Також слід відзначити, що деякі великі господарства продовжують обмежувати продажі якісної картоплі, розраховуючи на подальше зростання цін.

Аналітики зазначають, що на сьогоднішній день вартість картоплі в Україні в середньому в 3,6 рази вища, ніж наприкінці грудня 2022 року. Учасники ринку не тільки не очікують ослаблення динаміки зростання цін, а ще й заявляють про намір і далі переглядати ціни в бік підвищення.

Зростання цін на овочі в Україні

Напередодні новорічних свят в Україні активне зростають ціни на овочі. Зокрема, ціни на помідори досягли нових рекордних позначок. Наразі імпортні томати турецького виробництва надходять у продаж по 80-90 грн/кг, що в середньому на 21% дорожче, ніж у середині грудня.

Також в Україні відчутно подорожчала цибуля. Основною причиною зростання цін стало зниження пропозиції продукції низької якості, тоді як якісну продукцію виробники намагалися закладати на зберігання, небезпідставно очікуючи, що ціни на неї зростатимуть.

Крім того, дорожчає і морква - українські виробники вже відвантажують якісну моркву в діапазоні 11-15 грн/кг ($0,29-0,40/кг). В середньому це на 10% дорожче, ніж у середині грудня. Але важливо відзначити, що не дивлячись на підвищення цін на моркву, ця продукція на українському ринку залишається в середньому на 25% дешевшою, ніж у той самий період 2022 року.

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