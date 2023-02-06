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Досье: Александр Доровской
ДОРОВСКОЙ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ - (укр. Олександр Вікторович Доровський); род. 21 мая 1960 года, Дальний Восток, Россия) украинский бизнесмен, ученый и меценат. Доктор экономических наук, профессор.
Биография
Родился 21 мая 1960 года.Подписывайтесь на наш YouTube канал
С августа 1977 года по январь 1981 года — служба в армии.
В 1984 году окончил Харьковский институт механизации и электрификации сельского хозяйства.
С января 1986 года по февраль 1988 года — служба в армии. Служил начальником расчета пусковой установки, а затем исполнял обязанности командира стартовой батареи Отдельного ракетного дивизиона тактического назначения в Конотопе, личный состав которого насчитывал 150 человек
С октября 1998 года по сентябрь 1999 года — начальник технического отдела обеспечения и обслуживания производства ООО «Фармацевтическая фирма «Здоровье».
С сентября 1999 по февраль 2002 года — технический директор ООО «Фармацевтическая фирма «Здоровье».
С февраля 2002 года по июль 2018 года — генеральный директор ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье».
С июля 2018 года и по сегодняшний день — председатель наблюдательного совета ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Образование
В 2007 году окончил Харьковский Национальный фармацевтический университет.
Ученая степень «Доктор экономических наук» по специальности «Экономика и управление национальным хозяйством», профессор, почетный профессор НФаУ.
На сегодняшний день Александр Доровской является автором и соавтором более 130 научных и учебно-методических работ, среди которых 10 монографий, 11 учебных пособий, 34 патента, более 50 научных статей в профессиональных изданиях.
Награды:
- орден «Decus economicae» 2016 («Гордость экономики» 2016) за выдающиеся трудовые достижения
- орден «Гордость страны» за весомый вклад в развитие фармацевтической компании «Здоровье» и поддержание её положительной репутации (2015 г.).
- орден «За заслуги» ІІ степени (2013 г.).
- лауреат общенациональной программы Человек года-2009 в номинации «Менеджер года».
- звание «Заслуженный фармацевт Украины» (2008 г.).
- почетная грамота ХОДА за победу в конкурсе на звание «Лучший работодатель года» за 2005 год. (2006 г.)
- диплом лауреата международного конкурса «Европейское качество» (2005 г.).
- отличие МВД Украины «За содействие органам внутренних дел Украины (2005 г.).
- медаль «Деловой человек Украины» (2004 г.).
- орден «За заслуги» ІІІ степени (2004 г.).
- почетная грамота фармацевтической Ассоциации Украины (2004 г.).
- почетная грамота Киевского районного совета (2004 г.).
- отличие Харьковского городского головы "350 лет основания Харькова 1654-2004" (2004 г.)
- Благодарность Кабинета Министров Украины за весомый личный вклад в социально-экономическое развитие г. Харькова (2004 г.)
- почетная грамота фармацевтического управления ХОДА (2004 г.).
- памятный Золотой знак компании (2003 г.).
- Диплом победителя IV Национального рейтинга фармотрасли Украины в номинации «Лучший руководитель в сфере производства» (2003 г.).
- награжден почетной грамотой Фармацевтической Ассоциации Украины (2002 г.).
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Управление и развитие компанией
- 2002 год - Александр Доровской стал генеральным директором и начал непрекращающийся процесс развития компании «Здоровье» с одним из самых высоких темпов развития в отрасли. Компания выпускала 89 наименований лекарственных средств.
- С 2002 года привлечены европейские инвестиции и полностью реконструирован c нуля весь завод.
- 2002-2005 года реконструированы в соответствии с требованиями GMP и оснащены современным европейским оборудованием - ампульный цех, цех готовых лекарственных средств, фитохимический цех. На базе компании «Здоровье» оборудованы лаборатории комплексного контроля качества во всех контрольных точках технологического регламента на препараты.
- В 2005 году Александр Доровской создал на базе предприятия кафедру промышленной фармации и экономики НФаУ и заведовал ей долгие годы.
- В 2006 - построен и запущен новый цех готовых лекарственных форм
- 2007 год - Александр Доровской инициировал создание отдела фармацевтической разработки и аналитических исследований (ОФРиАИ). Цель созданного отдела - разработка новых фармацевтических препаратов специалистами компании «Здоровье», выведение на рынок Украины самых современных лекарственных средств, которые используются в мировой практике. Компания выпускает доступные препараты европейского качества.
- Ежегодно компания “Здоровье” выводит на рынок Украине в среднем по 15 новых препаратов. Одним из преимуществ компании является то, что в портфеле компании «Здоровье» препараты всех фармакологических групп рецептурного и безрецептурного отпуска.
- В 2015 построен цех полного цикла производства мягких желатиновых капсул.
- 2016 год - 12 производственных участков компании «Здоровье» сертифицированы в соответствии с требованиями GMP, на производстве действуют системы управления на базе требований международных стандартов ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015.
- 2020 год «Здоровье» получило сертификат соответствия требованиям Надлежащей производственной практики (Good Manufacturing Practice - GMP) Европейского Союза [ 1 ]
- 2021 год - Запущено производство новых форм выпуска – это гормональные спреи, линейка жидких лекарственных форм в виде стиков (саше), препараты в форме таблеток шипучих.
- В 2022 году компания выпускает 512 наименований лекарственных средств в 22 видах лекарственных форм - таблетки, шипучие таблетки, ампулы, капсулы, растворы, капли, гели, кремы и мази (включая гормональные), аэрозоли и спреи (включая гормональные), мягкие капсулы, суспензии и эмульсии, сиропы, порошки, стики (саше), настойки и эликсиры, карпулы.
- За время руководства компанией выведено на рынок 14 оригинальных препаратов – Апипрост, Артифлекс крем, Глутаргин, Глутаргин Алкоклин, Инфларакс, Кардиоаргинин, Плантаглюцид, Проалор, Факовит, Фитолит, Фладекс, Флора, Флорисед, Хеппидерм плюс крем.
- В последние годы портфель расширился витаминами в мягких желатиновых капсулах, кортикостероидными препаратами в форме кремов и мазей, назальных спреев, педиатрическими препаратами иммуномодулирующего действия, антибактериального и антигельминтного действия, линейкой глазных капель противоглаукомного и антимикробного действия.
- В 2022 году рекомендовано к рассмотрению на этап разработки и регистрации 65 препаратов.
- Александр Доровской за несколько лет создал в Харькове современный фармацевтический завод, отвечающий всем международным европейским стандартам качества производимой продукции.
- Сегодня ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье» входит в пятерку ведущих фармпроизводителей Украины и является одним из лидеров по объемам экспорта продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья. В компании работает более 1700 сотрудников.
- «Здоровье» оказывает поддержку науке – это спонсорская помощь в проведении профильных мероприятий для врачей, участие в всеукраинских и международных научных форумах, конференциях, конгрессах, съездах и семинарах в различных областях медицины.
- «Здоровье» является партнером НФаУ, базой для прохождения практики и трудоустройства перспективных выпускников вуза, финансово участвует в жизни университета, в том числе в ремонтных работах, в обновлении аудиторий для студентов, в проведении научно-практических мероприятий [ 2 ].
- Экспортное направление — это один из векторов развития компании, который успешно развивается с 2002 года под руководством Александра Викторовича Доровского. Сегодня «Здоровье» поставляет лекарственные средства более чем в 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. Компания «Здоровье» выиграла государственные тендеры и осуществляет плановые поставки своих препаратов в Ирак и Йемен. Кроме того, компания поставляет лекарственные средства, входящие в список препаратов, используемых при лечении COVID-19 в Республику Узбекистан, Молдову, Кыргызстан, Таджикистан и Монголию. «Здоровье» выиграла тендер Минздрава Монголии на поставку противовирусных препаратов. За последние годы, компания «Здоровье» приняла участие в международных выставках CPhI в Германии (Франкфурт-на-Майне) и Middle East & Africa в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), а также представила свою продукцию во Вьетнаме, где проходила международная 26-я выставка Vietnam Medipharm Expo.
- В 2015 году началась работа со странами Евросоюза (поставки лекарственных препаратов в Польшу, заключен контракт с Германией).
- В 2016 году Александром Доровским был подписан контракт с американской компанией «Unicity» об инвестиционной и производственной деятельности с целью совместного выведения на украинский рынок новых высокоэффективных лекарственных препаратов [ 3 ].
- В 2017 году Александр Доровской в составе делегации от Харьковской области посетил Вашингтон и Нью-Йорк, Министерства финансов и торговли и целый ряд компаний и ведомств, которые проявили готовность к сотрудничеству с украинской стороной для развития экономики государств [ 4 ].
- В 2021 году начат проект контрактного производства фармацевтических препаратов для Словакии.
Роль в развитии спорта в Украине
С 2015 по 2019 г занимал должность первого вице-президента Ассоциации спортивной борьбы Украины. Инициатор создания организации «Федерация спортивной борьбы города Харькова», а также проведения в Харькове ежегодного турнира по борьбе памяти заслуженного тренера Украины Леонида Дуная [ 5 ].
В 2015 году при поддержке Александра Доровского в Харькове прошел впервые чемпионат Украины сразу по трем видам борьбы;
В 2016 году в Харькове впервые в истории Украины прошел клубный чемпионат мира по вольной борьбе [ 8 ]. Клуб «Здоровье» занял почетное третье место. Победа украинских спортсменов повысила авторитет страны во всем мире.
В 2016 году компания «Здоровье» стала титульным спонсором украинской сборной по спортивной борьбе на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро [ 9 ].
Александр Доровской оказал поддержку многим именитым слобожанским спортсменам. Среди них сотрудниками компании «Здоровье» были известные на весь мир спортсмены: Юлия Ткач, чемпионка мира 2014 года и трёхкратная чемпионка Европы, чемпионка европейских игр 2019 года; а также звезда бокса мирового уровня - Сергей Федченко, интерконтинентальный чемпион по боксу (по версии IBF), чемпион Европы (по версии WBO) [ 6 ].
Сегодня компания поддерживает молодое поколение талантливых борцов. Это сотрудники «Здоровье» - Илона Прокопевнюк, двукратная бронзовая призерка чемпионата Европы 2018,2022года, трехкратная призерка чемпионата мира U23, чемпионка Европы среди молодежи U23 2018 года; это Камиль Керимов бронзовый призер чемпионата Европы 2021 и Мира 2022; а также Мухаммед Алиев бронзовый чемпион Европы среди кадетов, золотой чемпион Мира U23, золотой чемпион турнира «Мемориал Билла Фаррела» 2022 года в США. [ 7 ]
В 2022 году в условиях военного времени компания "Здоровье" с первых дней войны поддерживала харьковских спортсменов. В сентябре Илона Прокопевнюк стала бронзовой призеркой чемпионата Мира, в октябре Камиль Керимов стал бронзовым чемпионом мира по вольной борьбе U23, в ноябре Мухаммед Алиев завоевал золото на турнире мемориале Билла Фаррела в США [ 10 ].
Меценатская деятельность
- Более 15 лет компания «Здоровье» оказывала помощь Комаровскому детскому дому-интернату в с. Южный для детей с ДЦП. За долгие годы сотрудничества с Комаровским интернатом компании «Здоровье» удалось поэтапно обновить здание интерната, оборудовать его необходимой техникой и мебелью, создать медицинский и стоматологический кабинеты, оснащенные необходимым оборудованием [ 11 ].
- С 2019 года компания «Здоровье» опекает детский хоспис городской детской больницы №5 [ 12 ].
- По инициативе Александра Доровского создан благотворительный фонд «Здоровье», который оказывает поддержку малоимущим слоям населения города Харькова. В Киевском районе города Харькова с 2015 года открыты бесплатные медицинские диагностические кабинеты для пенсионеров, где они проходили предварительное обследование. Также открыт кабинет бесплатной юридической консультации. Ведется помощь детским и ветеранским организациям Харькова [ 13 ].
- Все ветераны и участники Второй мировой войны, которые работали в компании «Здоровье» и вышли на пенсию, получают ежеквартальную материальную помощь, медицинскую опеку и необходимые лекарственные средства.
- В 2014 году по инициативе генерального директора компании «Здоровье» Александра Доровского была оказана гуманитарная помощь украинским учреждениям здравоохранения, которые оказывали неотложную медпомощь бойцам в зоне проведения АТО Медикаменты были направлены в Министерство здравоохранения Украины, Министерство обороны, МЧС Украины, Изюмскую центральную городскую больницу, воинскую часть А-3306 Харькова, Областную больницу им. Мечникова в Днепропетровске и воинскую часть А 4615 в Днепропетровске. Днепропетровский областной совет наградил трудовой коллектив фармацевтической компании "Здоровье" (Харьков) почетной грамотой за активную общественную позицию и помощь участникам АТО [ 14 ].
- Начиная с 24 февраля 2022 года предприятие продолжает работать и производить качественные и доступные лекарства для украинцев. В условиях военного положения, авиационных бомбардировок и активных боевых действий в г. Харькове и Харьковской области под руководством Александра Доровского компания оказывает гуманитарную помощь больницам, заведениям здравоохранения, военнослужащим, территориальной обороне и гражданскому населению. Была оказана помощь городской клинической больнице №17, городской клинической больнице №25, военной части 3306, управлению станции скорой медицинской помощи. Руководством и сотрудниками компании были организованы поставки аптечек первой помощи в бомбоубежища на станциях метрополитена, для обеспечения пожилых людей, детей и женщин. За время введения военного положения предприятие неоднократно осуществляло поставку лекарственных средств в Главное Управление Министерства внутренних дел Харьковской области, специальным подразделениям полиции, КП "Харьковские тепловые сети" и другим [ 15 ].
- По инициативе Александра Доровского с первых дней военной агрессии Российской федерации против Украины кроме медикаментов на нужды армии, компания «Здоровье» закупала генераторы, квадрокоптеры, передавала автомобили, перечисляла деньги на военную амуницию и т.д. [ 16 ].
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https://news.obozrevatel.com/economics/economy/farmkompaniya-zdorove-nesmotrya-na-vojnu-prodolzhaet-obespechivat-ukraintsev-kachestvennyimi-lekarstvami.htm
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https://news.obozrevatel.com/economics/economy/farmkompaniya-zdorove-nesmotrya-na-vojnu-prodolzhaet-obespechivat-ukraintsev-kachestvennyimi-lekarstvami.htm
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https://news.obozrevatel.com/society/farmkompaniya-zdorove-rasskazala-o-pomoschi-vsu-s-nachala-vtorzheniya-rf.htm