Досье: Александр Доровской

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ДОРОВСКОЙ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ - (укр. Олександр Вікторович Доровський); род. 21 мая 1960 года, Дальний Восток, Россия) украинский бизнесмен, ученый и меценат. Доктор экономических наук, профессор.

Биография

Родился 21 мая 1960 года.

С августа 1977 года по январь 1981 года — служба в армии.

В 1984 году окончил Харьковский институт механизации и электрификации сельского хозяйства.

С января 1986 года по февраль 1988 года — служба в армии. Служил начальником расчета пусковой установки, а затем исполнял обязанности командира стартовой батареи Отдельного ракетного дивизиона тактического назначения в Конотопе, личный состав которого насчитывал 150 человек

С октября 1998 года по сентябрь 1999 года — начальник технического отдела обеспечения и обслуживания производства ООО «Фармацевтическая фирма «Здоровье».

С сентября 1999 по февраль 2002 года — технический директор ООО «Фармацевтическая фирма «Здоровье».

С февраля 2002 года по июль 2018 года — генеральный директор ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье».

С июля 2018 года и по сегодняшний день — председатель наблюдательного совета ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье».

Образование

В 2007 году окончил Харьковский Национальный фармацевтический университет.

Ученая степень «Доктор экономических наук» по специальности «Экономика и управление национальным хозяйством», профессор, почетный профессор НФаУ.

На сегодняшний день Александр Доровской является автором и соавтором более 130 научных и учебно-методических работ, среди которых 10 монографий, 11 учебных пособий, 34 патента, более 50 научных статей в профессиональных изданиях.

Награды:

орден «Decus economicae» 2016 («Гордость экономики» 2016) за выдающиеся трудовые достижения

орден «Decus economicae» 2016 («Гордость экономики» 2016) за выдающиеся трудовые достижения орден «Гордость страны» за весомый вклад в развитие фармацевтической компании «Здоровье» и поддержание её положительной репутации (2015 г.).

орден «Гордость страны» за весомый вклад в развитие фармацевтической компании «Здоровье» и поддержание её положительной репутации (2015 г.). орден «За заслуги» ІІ степени (2013 г.).

орден «За заслуги» ІІ степени (2013 г.). лауреат общенациональной программы Человек года-2009 в номинации «Менеджер года».

лауреат общенациональной программы Человек года-2009 в номинации «Менеджер года». звание «Заслуженный фармацевт Украины» (2008 г.).

звание «Заслуженный фармацевт Украины» (2008 г.). почетная грамота ХОДА за победу в конкурсе на звание «Лучший работодатель года» за 2005 год. (2006 г.)

почетная грамота ХОДА за победу в конкурсе на звание «Лучший работодатель года» за 2005 год. (2006 г.) диплом лауреата международного конкурса «Европейское качество» (2005 г.).

диплом лауреата международного конкурса «Европейское качество» (2005 г.). отличие МВД Украины «За содействие органам внутренних дел Украины (2005 г.).

отличие МВД Украины «За содействие органам внутренних дел Украины (2005 г.). медаль «Деловой человек Украины» (2004 г.).

медаль «Деловой человек Украины» (2004 г.). орден «За заслуги» ІІІ степени (2004 г.).

орден «За заслуги» ІІІ степени (2004 г.). почетная грамота фармацевтической Ассоциации Украины (2004 г.).

почетная грамота фармацевтической Ассоциации Украины (2004 г.). почетная грамота Киевского районного совета (2004 г.).

почетная грамота Киевского районного совета (2004 г.). отличие Харьковского городского головы "350 лет основания Харькова 1654-2004" (2004 г.)

отличие Харьковского городского головы "350 лет основания Харькова 1654-2004" (2004 г.) Благодарность Кабинета Министров Украины за весомый личный вклад в социально-экономическое развитие г. Харькова (2004 г.)

Благодарность Кабинета Министров Украины за весомый личный вклад в социально-экономическое развитие г. Харькова (2004 г.) почетная грамота фармацевтического управления ХОДА (2004 г.).

почетная грамота фармацевтического управления ХОДА (2004 г.). памятный Золотой знак компании (2003 г.).

памятный Золотой знак компании (2003 г.). Диплом победителя IV Национального рейтинга фармотрасли Украины в номинации «Лучший руководитель в сфере производства» (2003 г.).

Диплом победителя IV Национального рейтинга фармотрасли Украины в номинации «Лучший руководитель в сфере производства» (2003 г.). награжден почетной грамотой Фармацевтической Ассоциации Украины (2002 г.).

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Управление и развитие компанией

2002 год - Александр Доровской стал генеральным директором и начал непрекращающийся процесс развития компании «Здоровье» с одним из самых высоких темпов развития в отрасли. Компания выпускала 89 наименований лекарственных средств.

2002 год - Александр Доровской стал генеральным директором и начал непрекращающийся процесс развития компании «Здоровье» с одним из самых высоких темпов развития в отрасли. Компания выпускала 89 наименований лекарственных средств. С 2002 года привлечены европейские инвестиции и полностью реконструирован c нуля весь завод.

С 2002 года привлечены европейские инвестиции и полностью реконструирован c нуля весь завод. 2002-2005 года реконструированы в соответствии с требованиями GMP и оснащены современным европейским оборудованием - ампульный цех, цех готовых лекарственных средств, фитохимический цех. На базе компании «Здоровье» оборудованы лаборатории комплексного контроля качества во всех контрольных точках технологического регламента на препараты.

2002-2005 года реконструированы в соответствии с требованиями GMP и оснащены современным европейским оборудованием - ампульный цех, цех готовых лекарственных средств, фитохимический цех. На базе компании «Здоровье» оборудованы лаборатории комплексного контроля качества во всех контрольных точках технологического регламента на препараты. В 2005 году Александр Доровской создал на базе предприятия кафедру промышленной фармации и экономики НФаУ и заведовал ей долгие годы.

В 2005 году Александр Доровской создал на базе предприятия кафедру промышленной фармации и экономики НФаУ и заведовал ей долгие годы. В 2006 - построен и запущен новый цех готовых лекарственных форм

В 2006 - построен и запущен новый цех готовых лекарственных форм 2007 год - Александр Доровской инициировал создание отдела фармацевтической разработки и аналитических исследований (ОФРиАИ). Цель созданного отдела - разработка новых фармацевтических препаратов специалистами компании «Здоровье», выведение на рынок Украины самых современных лекарственных средств, которые используются в мировой практике. Компания выпускает доступные препараты европейского качества.

2007 год - Александр Доровской инициировал создание отдела фармацевтической разработки и аналитических исследований (ОФРиАИ). Цель созданного отдела - разработка новых фармацевтических препаратов специалистами компании «Здоровье», выведение на рынок Украины самых современных лекарственных средств, которые используются в мировой практике. Компания выпускает доступные препараты европейского качества. Ежегодно компания “Здоровье” выводит на рынок Украине в среднем по 15 новых препаратов. Одним из преимуществ компании является то, что в портфеле компании «Здоровье» препараты всех фармакологических групп рецептурного и безрецептурного отпуска.

Ежегодно компания “Здоровье” выводит на рынок Украине в среднем по 15 новых препаратов. Одним из преимуществ компании является то, что в портфеле компании «Здоровье» препараты всех фармакологических групп рецептурного и безрецептурного отпуска. В 2015 построен цех полного цикла производства мягких желатиновых капсул.

В 2015 построен цех полного цикла производства мягких желатиновых капсул. 2016 год - 12 производственных участков компании «Здоровье» сертифицированы в соответствии с требованиями GMP, на производстве действуют системы управления на базе требований международных стандартов ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015.

2016 год - 12 производственных участков компании «Здоровье» сертифицированы в соответствии с требованиями GMP, на производстве действуют системы управления на базе требований международных стандартов ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015. 2020 год «Здоровье» получило сертификат соответствия требованиям Надлежащей производственной практики (Good Manufacturing Practice - GMP) Европейского Союза [ 1 ]

2020 год «Здоровье» получило сертификат соответствия требованиям Надлежащей производственной практики (Good Manufacturing Practice - GMP) Европейского Союза [ 1 ] 2021 год - Запущено производство новых форм выпуска – это гормональные спреи, линейка жидких лекарственных форм в виде стиков (саше), препараты в форме таблеток шипучих.

2021 год - Запущено производство новых форм выпуска – это гормональные спреи, линейка жидких лекарственных форм в виде стиков (саше), препараты в форме таблеток шипучих. В 2022 году компания выпускает 512 наименований лекарственных средств в 22 видах лекарственных форм - таблетки, шипучие таблетки, ампулы, капсулы, растворы, капли, гели, кремы и мази (включая гормональные), аэрозоли и спреи (включая гормональные), мягкие капсулы, суспензии и эмульсии, сиропы, порошки, стики (саше), настойки и эликсиры, карпулы.

В 2022 году компания выпускает 512 наименований лекарственных средств в 22 видах лекарственных форм - таблетки, шипучие таблетки, ампулы, капсулы, растворы, капли, гели, кремы и мази (включая гормональные), аэрозоли и спреи (включая гормональные), мягкие капсулы, суспензии и эмульсии, сиропы, порошки, стики (саше), настойки и эликсиры, карпулы. За время руководства компанией выведено на рынок 14 оригинальных препаратов – Апипрост, Артифлекс крем, Глутаргин, Глутаргин Алкоклин, Инфларакс, Кардиоаргинин, Плантаглюцид, Проалор, Факовит, Фитолит, Фладекс, Флора, Флорисед, Хеппидерм плюс крем.

За время руководства компанией выведено на рынок 14 оригинальных препаратов – Апипрост, Артифлекс крем, Глутаргин, Глутаргин Алкоклин, Инфларакс, Кардиоаргинин, Плантаглюцид, Проалор, Факовит, Фитолит, Фладекс, Флора, Флорисед, Хеппидерм плюс крем. В последние годы портфель расширился витаминами в мягких желатиновых капсулах, кортикостероидными препаратами в форме кремов и мазей, назальных спреев, педиатрическими препаратами иммуномодулирующего действия, антибактериального и антигельминтного действия, линейкой глазных капель противоглаукомного и антимикробного действия.

В последние годы портфель расширился витаминами в мягких желатиновых капсулах, кортикостероидными препаратами в форме кремов и мазей, назальных спреев, педиатрическими препаратами иммуномодулирующего действия, антибактериального и антигельминтного действия, линейкой глазных капель противоглаукомного и антимикробного действия. В 2022 году рекомендовано к рассмотрению на этап разработки и регистрации 65 препаратов.

В 2022 году рекомендовано к рассмотрению на этап разработки и регистрации 65 препаратов. Александр Доровской за несколько лет создал в Харькове современный фармацевтический завод, отвечающий всем международным европейским стандартам качества производимой продукции.

Александр Доровской за несколько лет создал в Харькове современный фармацевтический завод, отвечающий всем международным европейским стандартам качества производимой продукции. Сегодня ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье» входит в пятерку ведущих фармпроизводителей Украины и является одним из лидеров по объемам экспорта продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья. В компании работает более 1700 сотрудников.

Сегодня ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье» входит в пятерку ведущих фармпроизводителей Украины и является одним из лидеров по объемам экспорта продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья. В компании работает более 1700 сотрудников. « Здоровье» оказывает поддержку науке – это спонсорская помощь в проведении профильных мероприятий для врачей, участие в всеукраинских и международных научных форумах, конференциях, конгрессах, съездах и семинарах в различных областях медицины.

Здоровье» оказывает поддержку науке – это спонсорская помощь в проведении профильных мероприятий для врачей, участие в всеукраинских и международных научных форумах, конференциях, конгрессах, съездах и семинарах в различных областях медицины. «Здоровье» является партнером НФаУ, базой для прохождения практики и трудоустройства перспективных выпускников вуза, финансово участвует в жизни университета, в том числе в ремонтных работах, в обновлении аудиторий для студентов, в проведении научно-практических мероприятий [ 2 ].

«Здоровье» является партнером НФаУ, базой для прохождения практики и трудоустройства перспективных выпускников вуза, финансово участвует в жизни университета, в том числе в ремонтных работах, в обновлении аудиторий для студентов, в проведении научно-практических мероприятий [ 2 ]. Экспортное направление — это один из векторов развития компании, который успешно развивается с 2002 года под руководством Александра Викторовича Доровского. Сегодня «Здоровье» поставляет лекарственные средства более чем в 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. Компания «Здоровье» выиграла государственные тендеры и осуществляет плановые поставки своих препаратов в Ирак и Йемен. Кроме того, компания поставляет лекарственные средства, входящие в список препаратов, используемых при лечении COVID-19 в Республику Узбекистан, Молдову, Кыргызстан, Таджикистан и Монголию. «Здоровье» выиграла тендер Минздрава Монголии на поставку противовирусных препаратов. За последние годы, компания «Здоровье» приняла участие в международных выставках CPhI в Германии (Франкфурт-на-Майне) и Middle East & Africa в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), а также представила свою продукцию во Вьетнаме, где проходила международная 26-я выставка Vietnam Medipharm Expo.

— это один из векторов развития компании, который успешно развивается с 2002 года под руководством Александра Викторовича Доровского. Сегодня «Здоровье» поставляет лекарственные средства более чем в 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. Компания «Здоровье» выиграла государственные тендеры и осуществляет плановые поставки своих препаратов в Ирак и Йемен. Кроме того, компания поставляет лекарственные средства, входящие в список препаратов, используемых при лечении COVID-19 в Республику Узбекистан, Молдову, Кыргызстан, Таджикистан и Монголию. «Здоровье» выиграла тендер Минздрава Монголии на поставку противовирусных препаратов. За последние годы, компания «Здоровье» приняла участие в международных выставках CPhI в Германии (Франкфурт-на-Майне) и Middle East & Africa в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), а также представила свою продукцию во Вьетнаме, где проходила международная 26-я выставка Vietnam Medipharm Expo. В 2015 году началась работа со странами Евросоюза (поставки лекарственных препаратов в Польшу, заключен контракт с Германией).

В 2015 году началась работа со странами Евросоюза (поставки лекарственных препаратов в Польшу, заключен контракт с Германией). В 2016 году Александром Доровским был подписан контракт с американской компанией «Unicity» об инвестиционной и производственной деятельности с целью совместного выведения на украинский рынок новых высокоэффективных лекарственных препаратов [ 3 ].

В 2016 году Александром Доровским был подписан контракт с американской компанией «Unicity» об инвестиционной и производственной деятельности с целью совместного выведения на украинский рынок новых высокоэффективных лекарственных препаратов [ 3 ]. В 2017 году Александр Доровской в составе делегации от Харьковской области посетил Вашингтон и Нью-Йорк, Министерства финансов и торговли и целый ряд компаний и ведомств, которые проявили готовность к сотрудничеству с украинской стороной для развития экономики государств [ 4 ].

В 2017 году Александр Доровской в составе делегации от Харьковской области посетил Вашингтон и Нью-Йорк, Министерства финансов и торговли и целый ряд компаний и ведомств, которые проявили готовность к сотрудничеству с украинской стороной для развития экономики государств [ 4 ]. В 2021 году начат проект контрактного производства фармацевтических препаратов для Словакии.

Роль в развитии спорта в Украине

С 2015 по 2019 г занимал должность первого вице-президента Ассоциации спортивной борьбы Украины. Инициатор создания организации «Федерация спортивной борьбы города Харькова», а также проведения в Харькове ежегодного турнира по борьбе памяти заслуженного тренера Украины Леонида Дуная [ 5 ].

В 2015 году при поддержке Александра Доровского в Харькове прошел впервые чемпионат Украины сразу по трем видам борьбы;

В 2016 году в Харькове впервые в истории Украины прошел клубный чемпионат мира по вольной борьбе [ 8 ]. Клуб «Здоровье» занял почетное третье место. Победа украинских спортсменов повысила авторитет страны во всем мире.

В 2016 году компания «Здоровье» стала титульным спонсором украинской сборной по спортивной борьбе на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро [ 9 ].

Александр Доровской оказал поддержку многим именитым слобожанским спортсменам. Среди них сотрудниками компании «Здоровье» были известные на весь мир спортсмены: Юлия Ткач, чемпионка мира 2014 года и трёхкратная чемпионка Европы, чемпионка европейских игр 2019 года; а также звезда бокса мирового уровня - Сергей Федченко, интерконтинентальный чемпион по боксу (по версии IBF), чемпион Европы (по версии WBO) [ 6 ].

Сегодня компания поддерживает молодое поколение талантливых борцов. Это сотрудники «Здоровье» - Илона Прокопевнюк, двукратная бронзовая призерка чемпионата Европы 2018,2022года, трехкратная призерка чемпионата мира U23, чемпионка Европы среди молодежи U23 2018 года; это Камиль Керимов бронзовый призер чемпионата Европы 2021 и Мира 2022; а также Мухаммед Алиев бронзовый чемпион Европы среди кадетов, золотой чемпион Мира U23, золотой чемпион турнира «Мемориал Билла Фаррела» 2022 года в США. [ 7 ]

В 2022 году в условиях военного времени компания "Здоровье" с первых дней войны поддерживала харьковских спортсменов. В сентябре Илона Прокопевнюк стала бронзовой призеркой чемпионата Мира, в октябре Камиль Керимов стал бронзовым чемпионом мира по вольной борьбе U23, в ноябре Мухаммед Алиев завоевал золото на турнире мемориале Билла Фаррела в США [ 10 ].

Меценатская деятельность

Более 15 лет компания «Здоровье» оказывала помощь Комаровскому детскому дому-интернату в с. Южный для детей с ДЦП. За долгие годы сотрудничества с Комаровским интернатом компании «Здоровье» удалось поэтапно обновить здание интерната, оборудовать его необходимой техникой и мебелью, создать медицинский и стоматологический кабинеты, оснащенные необходимым оборудованием [ 11 ].

Более 15 лет компания «Здоровье» оказывала помощь Комаровскому детскому дому-интернату в с. Южный для детей с ДЦП. За долгие годы сотрудничества с Комаровским интернатом компании «Здоровье» удалось поэтапно обновить здание интерната, оборудовать его необходимой техникой и мебелью, создать медицинский и стоматологический кабинеты, оснащенные необходимым оборудованием [ 11 ]. С 2019 года компания «Здоровье» опекает детский хоспис городской детской больницы №5 [ 12 ].

С 2019 года компания «Здоровье» опекает детский хоспис городской детской больницы №5 [ 12 ]. По инициативе Александра Доровского создан благотворительный фонд «Здоровье», который оказывает поддержку малоимущим слоям населения города Харькова. В Киевском районе города Харькова с 2015 года открыты бесплатные медицинские диагностические кабинеты для пенсионеров, где они проходили предварительное обследование. Также открыт кабинет бесплатной юридической консультации. Ведется помощь детским и ветеранским организациям Харькова [ 13 ].

По инициативе Александра Доровского создан благотворительный фонд «Здоровье», который оказывает поддержку малоимущим слоям населения города Харькова. В Киевском районе города Харькова с 2015 года открыты бесплатные медицинские диагностические кабинеты для пенсионеров, где они проходили предварительное обследование. Также открыт кабинет бесплатной юридической консультации. Ведется помощь детским и ветеранским организациям Харькова [ 13 ]. Все ветераны и участники Второй мировой войны, которые работали в компании «Здоровье» и вышли на пенсию, получают ежеквартальную материальную помощь, медицинскую опеку и необходимые лекарственные средства.

Все ветераны и участники Второй мировой войны, которые работали в компании «Здоровье» и вышли на пенсию, получают ежеквартальную материальную помощь, медицинскую опеку и необходимые лекарственные средства. В 2014 году по инициативе генерального директора компании «Здоровье» Александра Доровского была оказана гуманитарная помощь украинским учреждениям здравоохранения, которые оказывали неотложную медпомощь бойцам в зоне проведения АТО Медикаменты были направлены в Министерство здравоохранения Украины, Министерство обороны, МЧС Украины, Изюмскую центральную городскую больницу, воинскую часть А-3306 Харькова, Областную больницу им. Мечникова в Днепропетровске и воинскую часть А 4615 в Днепропетровске. Днепропетровский областной совет наградил трудовой коллектив фармацевтической компании "Здоровье" (Харьков) почетной грамотой за активную общественную позицию и помощь участникам АТО [ 14 ].

В 2014 году по инициативе генерального директора компании «Здоровье» Александра Доровского была оказана гуманитарная помощь украинским учреждениям здравоохранения, которые оказывали неотложную медпомощь бойцам в зоне проведения АТО Медикаменты были направлены в Министерство здравоохранения Украины, Министерство обороны, МЧС Украины, Изюмскую центральную городскую больницу, воинскую часть А-3306 Харькова, Областную больницу им. Мечникова в Днепропетровске и воинскую часть А 4615 в Днепропетровске. Днепропетровский областной совет наградил трудовой коллектив фармацевтической компании "Здоровье" (Харьков) почетной грамотой за активную общественную позицию и помощь участникам АТО [ 14 ]. Начиная с 24 февраля 2022 года предприятие продолжает работать и производить качественные и доступные лекарства для украинцев. В условиях военного положения, авиационных бомбардировок и активных боевых действий в г. Харькове и Харьковской области под руководством Александра Доровского компания оказывает гуманитарную помощь больницам, заведениям здравоохранения, военнослужащим, территориальной обороне и гражданскому населению. Была оказана помощь городской клинической больнице №17, городской клинической больнице №25, военной части 3306, управлению станции скорой медицинской помощи. Руководством и сотрудниками компании были организованы поставки аптечек первой помощи в бомбоубежища на станциях метрополитена, для обеспечения пожилых людей, детей и женщин. За время введения военного положения предприятие неоднократно осуществляло поставку лекарственных средств в Главное Управление Министерства внутренних дел Харьковской области, специальным подразделениям полиции, КП "Харьковские тепловые сети" и другим [ 15 ].

Начиная с 24 февраля 2022 года предприятие продолжает работать и производить качественные и доступные лекарства для украинцев. В условиях военного положения, авиационных бомбардировок и активных боевых действий в г. Харькове и Харьковской области под руководством Александра Доровского компания оказывает гуманитарную помощь больницам, заведениям здравоохранения, военнослужащим, территориальной обороне и гражданскому населению. Была оказана помощь городской клинической больнице №17, городской клинической больнице №25, военной части 3306, управлению станции скорой медицинской помощи. Руководством и сотрудниками компании были организованы поставки аптечек первой помощи в бомбоубежища на станциях метрополитена, для обеспечения пожилых людей, детей и женщин. За время введения военного положения предприятие неоднократно осуществляло поставку лекарственных средств в Главное Управление Министерства внутренних дел Харьковской области, специальным подразделениям полиции, КП "Харьковские тепловые сети" и другим [ 15 ]. По инициативе Александра Доровского с первых дней военной агрессии Российской федерации против Украины кроме медикаментов на нужды армии, компания «Здоровье» закупала генераторы, квадрокоптеры, передавала автомобили, перечисляла деньги на военную амуницию и т.д. [ 16 ].

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