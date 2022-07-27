«Энергетический коллапс – вторая по сложности проблема для Украины после войны», – главные инсайты вебинара Игоря Тинного на проекте «Штаб-квартира»

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27 июля на вебинаре проекта «Штаб-квартира» основатель и совладелец энергетического холдинга «Гидроэнергоинвест-Акванова» Игорь Тинный рассказал о перспективах перехода Украины на возобновляемую энергетику, факторы, сдерживающие развитие переработки мусора, а также о том, как управлять бизнесами во многих сферах. Мы собрали для вас главные инсайты выступления.

1. Не нужно называть возобновляемую энергетику альтернативной. Нужно стремиться к тому, чтобы она стала традиционной, а вот как раз сжигание угля и газа должно стать альтернативным.

2. Человечество должно переходить на возобновляемую энергетику, иначе оно погибнет : ресурсы заканчиваются, и цена на них растет. Поэтому многие страны мира заявили о постепенном переходе на возобновляемую энергетику.

3. Украина – единственная страна в Европе, в которой государство искусственно сдерживает строительство возобновляемой энергетики. У нас есть поразительный контраст между заявлениями власти о необходимости ее развития и реальными действиями. Десять лет назад доля возобновляемой энергетики в общем энергобалансе составляла всего 2% и господствовала монополия олигархов и государства. Мы потихоньку этот разрыв сокращали, и перед войной этот показатель достиг 6%, на что ушло около $10 млрд.

4. Энергетический кризис – второй риск для нашей государственности после войны с Россией. Что должно сделать государство для развития возобновляемой энергетики:

Регулятор, например Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭКУ), должна быть независимой и устанавливать экономически обоснованные тарифы.

Тотальная приватизация убыточных государственных энергопредприятий или внедрение корпоратизации, независимой власти. Энергетика всегда была самым большим источником коррупции в Украине. Нужен частный владелец, который не даст разворовывать.

Отменить перекрестное субсидирование, запретить возможность административным путем забирать деньги из одних видов поколения и отдавать другим.

Убрать политический контекст по энергобизнесу.

5. Малому бизнесу, потребляющему электроэнергию, есть смысл установить солнечные панели для собственного потребления. Потому что из-за диспропорции цен он покупает электроэнергию в четыре раза дороже, чем население. Большому бизнесу нет смысла это делать, потому что для собственного потребления этого недостаточно, а для продаж в электросети это не окупится.

6. Солнечная энергетика наиболее демократична из всех видов – порог входа в нее мизерный . Для того чтобы построить один объект, достаточно стартового капитала в несколько тысяч долларов, в отличие от гидро- или ветряных мельниц, где строительство одного объекта требует до $10 млн инвестиций. Но в современных условиях солнечная энергетика никогда не окупится. Окупаемость инвестиции зависит от условий, устанавливаемых государством, как регулятор. Если бы у нас было свободное ценообразование, маленькие солнечные электростанции окупались бы за 4-5 лет. Поскольку оно у нас искривлено, в современных условиях солнечная энергетика никогда не окупится.

7. Лоббистами возобновляемой энергетики в Украине остаются исключительно внешние доноры . Каждый раз, когда нам дают очередную ссуду, нам напоминают, что весь мир имеет свои правила. Среди них развитие возобновляемой энергетики.

8. У нас самая загрязненная страна в Европе . Количество самовольных свалок в Украине превышает этот показатель по отношению к другим государствам в десятки раз. В странах, где в течение многих лет вводился раздельный сбор бытового мусора, перерабатывать его в нечто полезное легче. В Украине такой практики нет, и ее появление – это вопрос десяти лет минимум, ведь под это не построена инфраструктура. Зачем людям везти мусор на законный полигон и платить деньги за погребение, когда можно вывезти в лес? Во время войны в Украине приняли неплохое, хотя и запоздалое, законодательство по обращению с бытовыми отходами. Возможно, после завершения войны еще проголосуют за несколько важных законов и будет шанс на развитие переработки.

9. Говорят, что мусор – это золото, на котором можно зарабатывать. На самом деле мусор – это расход. Кто должен заплатить, чтобы вы жили в чистой стране. И этот кто-то – это вы. Во всех странах Европы искусственно сделали очень дорого захоронение отходов. Во многих странах этот налог составляет около 100 евро/тонна. То есть, если вы хотите похоронить свой мусор, вам выставят счет. Если вы его отсортируете и сдадите – счет будет ниже или нулевым. В тот момент, когда захоронение мусора становится очень дорогим, люди начинают думать, куда его девать.

10. Вместо того чтобы построить одну крупную компанию, я имею отношение к почти ста маленьким – это мой специфический подход к бизнесу. Этим сложнее управлять, но это позволяет быть более независимым в своих суждениях и выжить в трудные времена. Диверсифицируя источники производства страна обеспечивает себя макроэкономической стабильностью, а предприниматель – стабильностью доходов. Сущностно все виды бизнеса одинаковы. Если вы можете найти профессионалов, которые могут закрыть ваше технологическое непонимание процессов, построить менеджмент, то большой разницы нет, какой бизнес развивать. К бизнесу нужно иметь талант и талант. Бизнес — это о постоянных рисках, к которым готово лишь небольшое количество людей.

11. Украинским предпринимателям не хватает критического отношения к власти. То, что мы ее не контролируем, является наибольшим ограничивающим фактором наше развитие.

Проект «Штаб-квартира» создан онлайн-медиа Delo.ua и рейтинговым журналом «ТОП-100. Рейтинги крупнейших», чтобы украинский бизнес мог более эффективно адаптироваться к военным реалиям, используя опыт и кейсы ведущих предпринимателей, финансистов и управленцев.

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