Во время войны интерес украинцев к покупке франшиз не исчез, а изменил форму. Вместо того чтобы запускать бизнес с нуля и набивать шишки в условиях блекаутов и дефицита кадров, предприниматели все чаще покупают готовые модели с отлаженными процессами.

В то же время, точный масштаб рынка сегодня не берется назвать никто — единого государственного реестра франшиз в Украине не существует. Компании не обязаны официально регистрировать такие соглашения, а во время войны игроки еще неохотно делятся реальной статистикой открытий и закрытий.

По оценкам консалтинговой компании Franchise Group, в Украине насчитывается около 600 франчайзеров и более 30 тысяч заведений и магазинов, работающих по франшизе. Общую динамику активности отражает частично и ритейл: по данным Ассоциации ритейлеров Украины (RAU), за девять месяцев 2026 года 107 исследованных торговых сетей открыли 1739 магазинов и закрыли 866 — чистый прирост составил 873 точки.

Издание Dilo расспросило профильных экспертов, которые ниши приносят деньги во время войны, сколько стоит вход в готовый бизнес и почему даже громкие бренды с многолетней историей вынуждены сворачивать сети.

Громкого имени уже недостаточно: как предприниматели выбирают франшизу во время войны

После фактической остановки рынка в 2022 году и единичных сделок в 2023 году интерес к покупке франшиз в Украине стабильно восстанавливается. В 2025-2026 годах, по словам директора Ассоциации франчайзинга (Украина) Андрея Кривоноса, количество запросов заметно возросло. Однако сам подход покупателей к выбору бизнеса кардинально поменялся.

"Значительный спрос сосредоточен в бюджетном сегменте — до $20 тысяч. Такие микрофраншизы покупают не ради пассивного дохода, а для самозанятости — как рабочее место для себя и семьи, чтобы минимально нанимать персонал. И если раньше нормой считалась окупаемость за два года, то сейчас инвесторы ориентируются на возвращение вложений в год", — объясняет Андрей Кривонос.

Впрочем, инвесторы охотно заходят и в более дорогие проекты — в сегменте от $30 до $60 тысяч и выше. Однако теперь покупатели скрупулезно считают операционные расходы и риски, а самого громкого имени на вывеске им недостаточно.

"Например, у нас есть 12 соглашений с сетью Pizza Day с инвестициями от $40 тысяч — часть заведений уже работает, часть готовится к открытию. Также есть три открытых точки "Мой Мясной" с чеком около $60 тысяч и активный интерес к зоомагазинам Petslike от $30 тысяч. денег", - рассказывает основательница и руководительница компании Franchise Group Мирослава Козачук.

В то же время, несмотря на растущий интерес и новые сделки, запусков от новичков на рынке немного. По оценке Андрея Кривоноса, большинство нынешних открытий — это либо переезд существующих заведений в более безопасные и проходные локации, либо расширение уже опытных партнеров сети.

Что открывают: пруды на еду, животных и детей

Несмотря на то, что ресторанный рынок сейчас переживает самые тяжелые времена, спрос на скорую и доступную еду не исчез — изменился сам подход к форматам. По словам экспертов, высокие операционные расходы, нехватка персонала и необходимость обеспечивать заведения автономным питанием во время блекаутов заставили инвесторов отказаться от громоздких помещений в пользу компактных точек.

"Спрос на покупку таких франшиз держится прежде всего на доступной цене входа и иллюзии, что этот бизнес самый простой: мол, люди будут есть всегда, а владелец бренда поможет все настроить. В результате вместо ресторанов на десятки столиков предприниматели выбирают пекарни, пиццерии формата take-away или монокафе вокруг одного- "Зерновая", I love kebab, Meal Time или IQ Pizza. Такие заведения проще открывать, содержать и масштабировать", — объясняет Андрей Кривонос.

Той же логикой базовых потребностей руководствуются инвесторы и в ритейле и сфере услуг. Деньги уходят в ниши, от которых люди не могут отказаться даже во время войны: все, чем пользуются каждый день или что невозможно отложить "на потом". По словам директора Ассоциации франчайзинга, именно в этих сегментах бизнес продолжает масштабироваться — в частности новые точки открывают сеть Spar (на Киевщине, Сумщине и Волыни) и медицинские центры "Діла" (на Киевщине).

Отдельное направление на рынке – бизнес, связанный с детьми: от развлекательных центров до частных садов, компьютерных школ и курсов развития. Несмотря на общую экономию, остающиеся в Украине родители не готовы сокращать затраты на малышей, с другой — развитие этого сегмента ограничивает не платежеспособность семей, а демография — клиентов в стране физически становится меньше, что уже больно бьет по образовательным франшизам.

"Родители действительно продолжают инвестировать в развитие детей даже в сложные времена. Однако мы видим, что именно образовательные направления сейчас теряют позиции: часть заведений вынуждена закрываться не столько из-за экономии семей, сколько из-за оттока детей за границу. Особенно ощутима эта тенденция стала накануне зимы", - говорит Мирослава Козачук.

География без стереотипов: от Закарпатья до прифронтового восхода

Распространенное представление о том, что весь бизнес сосредоточился на западе страны, участники рынка оценивают по-разному. Андрей Кривонос действительно фиксирует больше запросов из западных областей — Львовщины, Закарпатья и Ивано-Франковской области. В то же время Мирослава Козачук предостерегает от того, чтобы называть запад Украины главным центром спроса: по ее словам, Львов, который является одним из крупнейших центров украинского франчайзинга (отсюда выросли проекты холдинга !FEST и "Львовские круассаны"), уже близок к насыщению. Поэтому новая волна открытий там смещается в меньшие города региона.

"Сейчас активно развивается Луцк. В то же время видим большой потенциал в городах, где франчайзинг еще не реализовал все свои возможности, в частности в Ужгороде, Мукачево, Ивано-Франковске и Черновцах. Именно там ожидаем новую волну открытий и масштабирование сетей", — рассказывает Мирослава Козачук.

По франчайзинговому развитию в Киеве, по наблюдениям Кривоноса, в столице нет массового оттока сетевых заведений: если одна точка закрывается, помещение быстро занимает другой арендатор. Причем именно франчайзинговые заведения оказываются значительно устойчивее независимых кафе или ресторанов, которые сейчас закрываются десятками, не выдерживая давления затрат.

Но наиболее показательный тренд 2026 года – инвестиции в прифронтовых регионах.

"Особенно показатель Харьков и область: несмотря на постоянные обстрелы и высокие риски, предприниматели продолжают инвестировать и открывать новые объекты. То есть географию развития сегодня определяет не только безопасность, но и потенциал конкретного города и платежеспособный спрос", - отмечает Мирослава Козачук.

Более того, по словам Андрея Кривоноса, отдельные сетевые заведения продолжают работать даже на прифронтовой Донбасе — в частности, кафе сети Momo до сих пор открыто в Краматорске, даже в условиях постоянных обстрелов и обязательной эвакуации семей с детьми.

Почему закрываются известные бренды: кризис или "возраст" компании

Однако 2026 принес и громкие закрытия. Рынок всколыхнула новость о сворачивании до конца года сети компании "Сырное королевство" — на момент объявления из 84 довоенных магазинов оставалось всего 32. Кроме того, о прекращении работы заявила сеть ресторанов Salateira, проработавшая почти 15 лет и еще летом заявлявшая о планах масштабирования, также закрылись магазины Usupso.

В то же время, рынок не стоит на месте: появляются и новые проекты — например, сеть зоотоваров Petslike, которая готовится к открытию первого партнерского магазина.

Эксперты предостерегают, чтобы списывать все закрытия исключительно на войну и сложную экономику. Часть сетей сворачивается из-за реструктуризации, разделения бизнеса, смены интересов учредителей или естественного старения самой модели.

"Во франчайзинга, как и в любом бизнесе, есть свой жизненный цикл. Например, сеть "Пицца Челентано", которая работала с конца 1990-х, давно закрыла заведения в Киеве и Виннице и оставила лишь несколько точек во Львове. За почти 30 лет изменился сам рынок, вкусы потребителей, а учредители решили сейчас, а учредители решили сейчас, а учредители решили все, что основатели решили. закрываются только из-за плохой экономики, нельзя", — объясняет Андрей Кривонос.

Такого же мнения придерживается и Мирослава Козачук и добавляет, что решающим фактором сегодня является не столько внешний кризис, сколько внутренняя гибкость самой компании. По ее словам, на рынке побеждают сети, которые вовремя пересматривают финансовые условия и форматы под новые реалии — сокращают площади, заботятся об энергонезависимости и обновляют меню. В то же время те, кто пытается работать по довоенным лекалам, постепенно теряют позиции. Именно умение быстро адаптироваться, а не узнаваемость бренда стало главным критерием выживания на рынке франшиз в 2026 году.