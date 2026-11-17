Підприємець, який планує відкрити магазин, має обрати одну з двох основних моделей: придбати франшизу відомої мережі або розвивати власний бренд. Перший варіант передбачає використання готової бізнес-моделі, другий – самостійне формування асортименту, стандартів роботи та стратегії просування. Обидва підходи потребують інвестицій і мають свої ризики. Франшиза може полегшити запуск роздрібного бізнесу, але передбачає договірні обмеження та можливі регулярні платежі. Власний магазин дає більше самостійності, однак його власнику доведеться перевіряти бізнес-гіпотези за власний кошт. Dilo розбирається, що вигідніше для підприємця: франшиза чи власний бренд, скільки коштує відкрити магазин за кожною з моделей, від чого залежать прибутковість та окупність бізнесу і які ризики варто врахувати перед запуском.

Вибір бізнес-моделі особливо актуальний на тлі розвитку українського ритейлу. За даними Асоціації ритейлерів України (RAU), протягом дев'яти місяців 2026 року 107 досліджених торговельних мереж відкрили 1739 магазинів і закрили 866. Чистий приріст становив 873 торговельні точки. Це свідчить про розширення мереж у вибірці RAU, але не гарантує успішності кожного нового магазину.

Український ритейл за дев’ять місяців 2026 року

Джерело інфографіки: Асоціація ритейлерів України (RAU)

Франшиза та власний бренд: у чому різниця

Ключова відмінність полягає в тому, хто визначає правила роботи магазину, контролює бренд та відповідає за розроблення бізнес-моделі.

Як працює франшиза та що отримує підприємець

Франшиза – це модель співпраці, за якої підприємець отримує право працювати під брендом іншої компанії на погоджених умовах, тобто це оренда готової бізнес-моделі. Власника бренду називають франчайзером, а його партнера – франчайзі.

Залежно від договору франчайзер може передавати стандарти обслуговування, технології продажів, рекомендації щодо асортименту, програмне забезпечення та навчальні матеріали.

В Україні правове оформлення такої співпраці може передбачати договір комерційної концесії. Його основні положення визначені главою 76 Цивільного кодексу. Водночас конкретна франчайзингова пропозиція може включати кілька договорів, зокрема щодо використання торговельної марки, постачання товарів і надання послуг.

Франчайзинг в Україні охоплює торгівлю, громадське харчування та сферу послуг. На RAU Expo 2026 CEO Franchise Group Мирослава Козачук оцінила кількість франчайзингових мереж у 600, а кількість об'єктів, відкритих за франшизою, – у 33 000.

Що означає створити власний бренд магазину

Власний бренд передбачає, що підприємець самостійно визначає позиціонування, асортимент, ціни, оформлення магазину та способи залучення покупців.

Створення власного бренду включає вибір назви, розроблення візуального стилю, пошук постачальників, формування торговельної пропозиції та організацію операційних процесів. За потреби підприємець може зареєструвати торговельну марку.

Такий бізнес з нуля не обов'язково передбачає виробництво власних товарів. Магазин може продавати продукцію різних виробників, розвиваючи власну торговельну мережу та репутацію.

Чим відрізняються франчайзинг і незалежний бізнес

Головна відмінність – у рівні самостійності та готовності бізнес-моделі. Бізнес за франшизою працює за правилами, погодженими з франчайзером. Підприємець може отримати готові інструменти управління, але його можливості змінювати асортимент, ціни чи оформлення часто обмежені договором.

Натомість незалежний бізнес дозволяє швидше змінювати концепцію, працювати з різними постачальниками й самостійно визначати напрям розвитку.

При цьому обидві моделі потребують управління персоналом, запасами, витратами та якістю обслуговування. Наявність відомої вивіски не звільняє франчайзі від цих завдань.

Скільки коштує відкрити магазин за франшизою та під власним брендом

Одне з головних запитань майбутнього підприємця – скільки коштує відкрити магазин і які витрати потрібно передбачити до початку продажів.

Вартість франшизи та запуску власного магазину залежить від торговельної площі, локації, асортименту, обладнання й вимог до приміщення. Універсальної суми для всіх форматів не існує.

Які стартові інвестиції потрібні для запуску магазину

Стартові інвестиції в бізнес зазвичай охоплюють ремонт приміщення, торговельне обладнання, першу закупівлю товарів, касове програмне забезпечення, маркетинг і витрати на персонал. Також потрібно передбачити оборотний капітал для поповнення запасів, оплати оренди та поточних рахунків до виходу магазину на стабільні продажі.

Деякі фахівці зазначають, що вартість відкриття магазину за франшизою чи під власним брендом у середньому стартує від $3 000. Це лише мінімальні початкові інвестиції, а сягати вони можуть десятків тисяч доларів і більше.

Крім того, відповідь на запитання, скільки потрібно грошей для відкриття магазину, залежить не лише від початкових закупівель. Інвестиції у відкриття магазину мають включати фінансовий резерв на перші місяці роботи.

Паушальний внесок, роялті та інші витрати франшизи

Ціна франшизи не завжди дорівнює загальній сумі, необхідній для відкриття торговельної точки.

Паушальний внесок – це одноразовий платіж за приєднання до мережі та отримання передбачених договором прав і послуг. Він може включати навчання, консультації та підготовку до запуску.

Роялті франшизи – регулярна плата франчайзеру. Вона може визначатися як фіксована сума або відсоток від виторгу чи іншого погодженого показника. Окремо можуть передбачатися маркетингові внески.

Наприклад, якщо магазин має місячний виторг 500 тис. грн, а роялті становить 5% від виторгу, платіж дорівнюватиме 25 тис. грн незалежно від того, який прибуток отримала точка.

До витрат на відкриття магазину за франшизою також можуть входити обов'язкові закупівлі, обладнання визначених постачальників та оновлення інтер'єру відповідно до стандартів мережі.

Тому перед рішенням, як купити франшизу, потрібно з'ясувати не лише розмір вступного внеску, а й повну суму інвестицій та майбутніх зобов'язань.

Скільки коштує запуск власного бренду

Якщо підприємець вирішив відкрити власний магазин, він не сплачує паушального внеску та роялті іншій мережі. Проте самостійно фінансує розроблення концепції, просування та організацію бізнес-процесів.

Розвиток власного бренду потребує витрат на маркетинг, впізнаваність і залучення покупців. Частину інвестицій можна скоротити, відкривши невелику торговельну точку або поєднавши офлайн-продажі з інтернет-магазином.

Водночас економія на франчайзингових платежах не означає, що незалежний магазин обов'язково дешевший. Невдалі закупівлі, помилки з локацією та зміна концепції можуть суттєво збільшити початковий бюджет.

Франшиза чи власний бренд: порівняння прибутковості та окупності

Щоб визначити, що вигідніше – франшиза чи власний магазин, потрібно порівнювати не тільки витрати на відкриття, а й фінансові результати протягом кількох років.

Від чого залежить прибутковість магазину

Прибутковість магазину визначається виторгом, торговельною маржею, операційними витратами та податками.

Важливо розрізняти націнку й маржу. Якщо товар закупили за 600 грн, а продали за 1000 грн, націнка становить приблизно 66,7%, тоді як валова маржа – 40% від ціни продажу.

Із валового прибутку магазин оплачує оренду, зарплати, комунальні послуги, маркетинг та інші витрати. Для франшизи до них додаються передбачені договором регулярні платежі.

Отже, великий виторг ще не означає високий прибуток від магазину.

За який час може окупитися франшиза

Термін окупності франшизи залежить від стартових вкладень, виторгу, маржі, регулярних платежів та фактичного грошового потоку.

Розглянемо умовний приклад. Інвестиції у відкриття магазину становлять 1,5 млн грн, а середній щомісячний вільний грошовий потік після поточних витрат і роялті – 75 тис. грн. За незмінного результату простий термін повернення вкладень становитиме 20 місяців: 1 500 000 / 75 000.

Це виключно ілюстративний розрахунок, а не прогноз конкретної франшизи. На практиці показники можуть змінюватися через сезонність, додаткові інвестиції та коливання попиту.

Коли може окупитися магазин під власним брендом

Окупність бізнесу під власним брендом розраховують за аналогічним принципом.

Припустимо, відкриття незалежного магазину коштувало 1,2 млн грн, а середній щомісячний вільний грошовий потік становить 60 тис. грн. Простий строк повернення вкладень також дорівнюватиме 20 місяцям.

Ці приклади показують, що менші стартові витрати не гарантують швидшої окупності, як і дорожча франшиза не обов'язково означає нижчу прибутковість.

Як порівняти фінансові результати двох моделей

Підприємцю, який вирішує, франшиза чи власний бізнес підходить йому більше, варто скласти дві фінансові моделі за однаковими припущеннями.

Для кожної потрібно оцінити прогнозований виторг, собівартість товарів, оренду, зарплати, маркетинг, податки, роялті та капітальні витрати.

Важливі показники: операційний прибуток, вільний грошовий потік, рентабельність магазину й період окупності.

Щоб зрозуміти, як оцінити прибутковість бізнесу, недостатньо одного оптимістичного прогнозу. Варто розрахувати щонайменше три сценарії: базовий, оптимістичний і песимістичний. Особливо важливо визначити, який обсяг продажів дозволить покрити постійні витрати.

Переваги та недоліки франшизи й власного бренду

Переваги та недоліки франшизи найкраще оцінювати разом із можливостями незалежного магазину. Кожна модель передбачає різний розподіл відповідальності, витрат і управлінської свободи.

Переваги франшизи: готова модель і підтримка

Франшиза може надати підприємцю доступ до впізнаваного бренду, стандартів роботи, перевірених постачальників, навчання та технологічних рішень.

Це особливо корисно для тих, хто вперше планує відкрити магазин і не має досвіду організації роздрібної торгівлі.

Однак обсяг підтримки залежить від конкретного франчайзера та договору. Франшиза не гарантує клієнтського потоку або прибутку.

Недоліки франшизи: обмеження та регулярні платежі

Основні ризики франчайзингу пов'язані з договірними зобов'язаннями, залежністю від франчайзера та можливими додатковими витратами.

Партнер може бути зобов'язаний дотримуватися визначеного асортименту, стандартів оформлення, правил закупівель і маркетингової політики.

Роялті та інші платежі можуть зменшувати прибутковість, а репутаційні проблеми всієї мережі – впливати на окремий магазин.

Переваги власного бренду: свобода та контроль

Головні переваги власного бренду – можливість самостійно змінювати асортимент, працювати з різними постачальниками, визначати ціни й обирати стратегію розвитку.

Успішне створення власного бренду також формує нематеріальний актив, який згодом може мати самостійну ринкову вартість.

Підприємець може відкривати нові торговельні точки, розширювати асортимент або в майбутньому сам пропонувати франшизу партнерам.

Недоліки власного бренду: ризики запуску з нуля

Незалежний бізнес потребує самостійного розроблення операційних процесів, пошуку клієнтів, тестування асортименту та організації постачання.

Підприємець не має гарантій, що новий бренд швидко стане впізнаваним, а початкова концепція відповідатиме попиту.

Тому бізнес з нуля вимагає не тільки фінансового резерву, а й готовності змінювати рішення на основі фактичних продажів.

Як обрати формат магазину та бізнес-модель

Вибір залежить від бюджету, управлінського досвіду, бажаного рівня самостійності та готовності інвестувати час у запуск роздрібного бізнесу.

Для яких підприємців краще підходить франшиза

Франшиза може підійти тим, хто хоче працювати за визначеними стандартами, отримувати консультаційну підтримку та використовувати вже сформовану торговельну концепцію.

Водночас підприємцю потрібно бути готовим виконувати договірні вимоги й регулярно аналізувати фінансові результати власної точки.

Кому варто створювати власний бренд

Незалежний магазин доцільно розглядати підприємцям, які добре знають свою нішу, мають досвід торгівлі та хочуть самостійно управляти асортиментом і маркетингом.

Цей варіант також може бути привабливим для тих, хто планує поступове масштабування та створення власної мережі.

Як обрати нішу, локацію та формат торгівлі

Перед тим як відкрити магазин, потрібно дослідити попит, конкурентів, купівельну спроможність аудиторії та витрати на приміщення.

Локація впливає не лише на кількість потенційних покупців, а й на оренду, логістику та витрати на персонал.

Щоб зрозуміти, як побудувати бізнес-модель магазину, варто визначити цільову аудиторію, середній чек, очікувану кількість покупок, торговельну маржу та постійні витрати.

Для частини ніш доцільним може бути невеликий магазин біля дому, для інших – точка в торговельному центрі або поєднання фізичного магазину з онлайн-продажами.

Що перевірити перед підписанням договору франшизи

Перш ніж вирішувати, як обрати франшизу, необхідно перевірити її економіку та юридичні умови.

Особливу увагу слід приділити загальній вартості запуску, розміру й базі нарахування роялті, обов'язковим закупівлям, територіальним обмеженням, строку договору та умовам його припинення.

Варто також отримати фінансові результати діючих точок, поспілкуватися з франчайзі й з'ясувати, які саме послуги франчайзер зобов'язується надавати.

Фахівці наголошують, що перевіряти потрібно весь пакет домовленостей, а не лише документ із назвою "договір франчайзингу". Окремі зобов'язання можуть міститися в договорах постачання, використання торговельної марки чи обслуговування обладнання.

Що вигідніше: франшиза чи власний бренд

Універсальної відповіді на запитання, що вигідніше – франшиза чи власний бренд, немає. Результат залежить від економіки конкретного магазину, умов договору, попиту та управлінських рішень.

Франшиза може зменшити обсяг самостійної підготовки до відкриття, але вимагає дотримання правил мережі й може передбачати додаткові платежі. Власний бренд дає більше свободи, проте підприємець сам фінансує пошук ефективної бізнес-моделі.

Тому перед вибором варто порівняти повні стартові інвестиції, щомісячний грошовий потік, ризики та сценарії розвитку на кілька років. Саме ці показники, а не лише відома назва франшизи чи відсутність роялті, допоможуть визначити економічно обґрунтований формат магазину.