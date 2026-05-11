На відкриття McDonald’s необхідно щонайменше $750 тис. власного капіталу

McDonald’s
Головна умова — гроші на відкриття McDonald’s мають бути влпсними, а не позиченими. Фото з відкритих джерел

Для відкриття ресторану McDonald’s за франшизою у США підприємець повинен мати щонайменше $750 тис. коштів. 

Як повідомляє Delo. ua, про це повідомили на сайті McDonald's.

Загальна вартість відкриття ресторану залежить від формату закладу та його локації. Водночас однією з ключових вимог для кандидатів на франшизу є наявність власного капіталу, який не може бути кредитним або позиченим.

Також підприємець сплачує одноразовий ліцензійний внесок у розмірі $45 тис., який дає право працювати під брендом McDonald’s протягом 20 років, а також щомісяця відраховувати роялті компанії 4-5% від виручки

Окрім цього знадобляться додаткові $100 тис. для формування оборотного капіталу ресторану.

Водночас в Україні відкрити ресторан McDonald’s за франшизою неможливо. Директор з розвитку McDonald's Віталій Стефурак раніше зазначав, що всі українські ресторани компанія управляє напряму, тому франчайзингова модель на місцевому ринку не працює.

Нагадаємо, що незважаючи на високі фінансові результати McDonald’s у першому кварталі 2026 року, керівництво компанії попереджає, що геополітична нестабільність та інфляція можуть негативно вплинути на роботу у найближчі місяці. 

Довідка: McDonald's — найбільша у світі мережа ресторанів швидкого харчування, заснована у 1940 році в США. Сьогодні компанія працює більш ніж у 120 країнах світу та налічує понад 45 тис. ресторанів, близько 95% з яких працюють за франчайзинговою моделлю.

В Україні перший ресторан мережі відкрився у Києві у 1997 році. Станом на кінець 2025 року в країні працювало 135 ресторанів McDonald’s. Виручка McDonald’s в Україні у 2025 році склала 21,3 млрд грн.

Автор:
Олена Черкасець