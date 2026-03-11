Кількість користувачів застосунку McDonald's зросла майже наполовину

Кількість зареєстрованих користувачів мобільного застосунку мережі ресторанів McDonald's зросла на 44,5%, а через термінали самообслуговування надходить 85% замовлень.

Про це повідомила пресслужба компанії, як пише Delo. ua.

"Ми продовжуємо адаптувати сервіси під потреби клієнтів і робимо замовлення зручнішим для всіх. За перші два місяці роботи функція "Мобільне замовлення" забезпечила понад 100 тисяч замовлень", — повідомили у компанії.

Так у пресслужбі зазначили, що загальна кількість відвідувачів у мережі зросла на 17%.

Також компанія продовжує анонсоване масштабування мережі: на початку 2026 року McDonald's запрацювали два нові ресторани — у Києві та Ірпені. Загалом з початку повномасштабного вторгнення мережа відкрила 33 нові заклади, у 2025 році — 12.

"McDonald's вперше з’явився у Закарпатській області — в Ужгороді та Мукачеві, а також у Гатному на Київщині та Липинах неподалік Луцька. У Львові запрацював перший ресторан із концепцією сталого дизайну", — зазначили у пресслужбі.

За словами компанії, на розширення та модернізацію мережі у 2022–2025 роках витратили 4,84 млрд грн. Частка ресторанів, обладнаних генераторами для роботи під час перебоїв з електропостачанням, перевищила 95%. Податкові відрахування до державного бюджету у 2025 році зросли на 34,6%, а компанія сплатила 3,5 млрд грн.

Компанія повідомила, що наразі McDonald's забезпечує роботою майже 11 000 українців і має 138 ресторанів, з яких 123 працюють у 42 населених пунктах.

Нагадаємо, що McDonald’s розглядає можливість відновлення роботи закладу в Миколаєві, який зачинений з початку повномасштабного вторгнення. Водночас конкретних термінів відкриття наразі немає.

Нагадаємо, торік мережа McDonald's повідомила про нове призначення в топменеджменті. З 1 вересня 2025 року Алеся Муджирі обійняла посаду Impact Lead на об’єднаному ринку України, Чехії та Словаччини.