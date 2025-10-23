Запланована подія 2

Мережа McDonald’s планує розширення: скільки ресторанів в Україні відкриють наступного року

ресторан McDonald's
Мережа McDonald’s планує розширення в Україні. Фото: пресслужба компанії.

Мережа McDonald’s планує розширення в Україні, незважаючи на безпекові виклики. За 2025 рік мережа розшириться на 11 нових закладів: до кінця року будуть відкриті ще три нові та один оновлений ресторан. У 2026 році компанія планує відкрити ще не менше 11 ресторанів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву директора із розвитку McDonald’s в Україні Віталія Стефурака агентству "Інтерфакс-Україна".

"Наступного року ми плануємо відкрити не менше 11 ресторанів. А в 2027-28 роках розраховуємо пришвидшити розвиток мережі до 15 нових закладів на рік. Ми бачимо перспективи для розвитку в Україні, тому працюємо над тим, щоб поступово збільшувати інвестиції", — зазначив він.

За словами Стефурака, минулого року в розвиток та оновлення мережі було інвестовано 1,8 млрд грн, а цього року інвестиції зростуть до близько 2 млрд грн.

Пріоритетними напрямками є столиця, міста-мільйонники, обласні центри, а також локації на популярних трасах. На сьогоднішній день компанія концентрується на центральній і західній Україні

Наразі в Україні працює 117 ресторанів, тоді як 15 закладів залишаються зачиненими з міркувань безпеки. У 2025 році відкрила заклад в Закарпатській області – останній регіон, де McDonald’s раніше не був представлений.

"Фінальні рішення щодо плану розвитку в 2026-му році ми будемо мати на початку року, але трішки підніму завісу: так, наступного року можуть з’явитися нові заклади в туристичних центрах на заході України", – додав Стефурак.

Про McDonald’s в Україні  

Компанія McDonald’s є світовим лідером у галузі швидкого обслуговування й налічує понад 40 000 закладів у більш ніж 120 країнах світу, які щодня обслуговують близько 70 мільйонів відвідувачів. Україна стала 102-ю країною, де почала розвиватися мережа McDonald’s. 24 травня 1997 року поруч зі станцією метро "Лук’янівська" в Києві відкрився перший заклад мережі у країні.  

Нагадаємо, 22 жовтня мережа McDonald's відкрила 50-й ресторан у Києві. Новий заклад розташований за адресою проспект Берестейський, 32, 2Г, поруч із головним входом до Київського зоопарку.

Автор:
Тетяна Ковальчук