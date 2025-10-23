Сеть McDonald’s планирует расширение: сколько ресторанов в Украине откроют в следующем году

Сеть McDonald's планирует расширение в Украине, несмотря на вызовы безопасности. За 2025 год сеть расширится на 11 новых заведений: до конца года будут открыты еще три новых и обновленный ресторан. В 2026 году компания планирует открыть еще не менее 11 ресторанов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление директора по развитию McDonald's в Украине Виталия Стефурака агентству "Интерфакс-Украина".

"В следующем году мы планируем открыть не менее 11 ресторанов. А в 2027-28 годах рассчитываем ускорить развитие сети до 15 новых заведений в год. Мы видим перспективы для развития в Украине, поэтому работаем над тем, чтобы постепенно увеличивать инвестиции", - отметил он.

По словам Стефурака, в прошлом году в развитие и обновление сети было инвестировано 1,8 млрд грн, а в этом году инвестиции возрастут до около 2 млрд грн.

Приоритетными направлениями столица, города-миллионники, областные центры, а также локации на популярных трассах. На сегодняшний день компания концентрируется на центральной и западной Украине.

В настоящее время в Украине работает 117 ресторанов, в то время как 15 заведений остаются закрытыми из соображений безопасности. В 2025 году открыла заведение в Закарпатской области – последний регион, где McDonald's ранее не было представлено.

"Финальные решения по плану развития в 2026 году мы будем иметь в начале года, но немного приподниму занавес: да, в следующем году могут появиться новые заведения в туристических центрах на западе Украины", - добавил Стефурак.

О McDonald's в Украине

Компания McDonald's является мировым лидером в области быстрого обслуживания и насчитывает более 40 000 заведений в более чем 120 странах мира, ежедневно обслуживающих около 70 миллионов посетителей. Украина стала 102 страной, где начала развиваться сеть McDonald's. 24 мая 1997 года рядом со станцией метро "Лукьяновская" в Киеве открылось первое заведение сети в стране.

Напомним, 22 октября сеть McDonald's открыла 50 ресторан в Киеве. Новое заведение расположено по адресу проспект Берестейский, 32, 2Г, рядом с главным входом в Киевский зоопарк.