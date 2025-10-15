- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Киеве открылся 49-й ресторан McDonald's: какой адрес и новый дизайн (ФОТО)
15 октября в Киеве по ул. Петра Калнышевского, 2, на Минском массиве открылся 49 ресторан McDonald's в городе. Новый ресторан стал первым в Украине заведением с обновленным корпоративным дизайном.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу McDonald's.
О новом ресторане McDonald's
Это 116-е работающее заведение сети в Украине и седьмое, открытое компанией в 2025 году.
Ресторан стал первым в Украине с новым дизайном компании. Зал рассчитан на 120 мест, терраса – на 184, общая площадь заведения – около 470 м².
В заведении доступны все основные каналы продаж:
- заказ в зале через терминалы самообслуживания (6:00–23:00);
- на "МакДрайве" (5:00-23:30).
В скором времени будет доступна доставка "МакДеливери".
McDonald's остается одним из самых крупных налогоплательщиков в Украине. В 2024 году сеть инвестировала 1,8 млрд грн в строительство и модернизацию ресторанов и уплатила более 2,6 млрд грн налогов.