У Києві відкрився 49-й ресторан McDonald’s: яка адреса та новий дизайн (ФОТО)
15 жовтня у Києві на Мінському масиві, на вул. Петра Калнишевського, 2, відкрився 49-й ресторан McDonald’s. Новий заклад став першим в Україні з оновленим корпоративним дизайном.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу McDonald’s.
Про новий ресторан McDonald’s
Це 116-й працюючий заклад мережі в Україні і сьомий, відкритий компанією у 2025 році.
Ресторан став першим в Україні з новим дизайном компанії. Зал розрахований на 120 місць, тераса — на 184, загальна площа закладу — близько 470 м².
У закладі доступні всі основні канали продажу:
- замовлення в залі через термінали самообслуговування (6:00–23:00);
- на "МакДрайві" (5:00–23:30).
Незабаром буде доступна доставка "МакДелівері".
McDonald’s залишається одним із найбільших платників податків в Україні. У 2024 році мережа інвестувала 1,8 млрд грн у будівництво та модернізацію ресторанів ісплатила понад 2,6 млрд грн податків.