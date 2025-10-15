Запланована подія 2

У Києві відкрився 49-й ресторан McDonald’s: яка адреса та новий дизайн (ФОТО)

Новий ресторан McDonald’s у Києві. Фото: пресслужба компанії.

15 жовтня у Києві на Мінському масиві, на вул. Петра Калнишевського, 2, відкрився 49-й ресторан McDonald’s. Новий заклад став першим в Україні з оновленим корпоративним дизайном.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу McDonald’s.

Про новий ресторан McDonald’s

 Це 116-й працюючий заклад мережі в Україні і сьомий, відкритий компанією у 2025 році.

Ресторан став першим в Україні з новим дизайном компанії. Зал розрахований на 120 місць, тераса — на 184, загальна площа закладу — близько 470 м².

У закладі доступні всі основні канали продажу:

  • замовлення в залі через термінали самообслуговування (6:00–23:00); 
  • на "МакДрайві" (5:00–23:30).

Незабаром буде доступна доставка "МакДелівері".

McDonald’s залишається одним із найбільших платників податків в Україні. У 2024 році мережа інвестувала 1,8 млрд грн у будівництво та модернізацію ресторанів ісплатила понад 2,6 млрд грн податків.

Автор:
Ольга Опенько