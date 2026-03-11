Запланована подія 2

Число пользователей приложения McDonald's выросло почти наполовину

McDonald's
Сеть McDonald's зафиксировала общий рост числа посетителей на 17%. Фото из открытых источников

Число зарегистрированных пользователей мобильного приложения сети ресторанов McDonald's выросло на 44,5%, а через терминалы самообслуживания поступает 85% заказов.

Об этом сообщила пресс-служба компании, как пишет Delo. ua.

"Мы продолжаем адаптировать сервисы под нужды клиентов и делаем заказ более удобным для всех. За первые два месяца работы функция "Мобильный заказ" обеспечила более 100 тысяч заказов", — сообщили в компании.

Так в пресс-службе отметили, что общее количество посетителей в сети выросло на 17%.

Также компания продолжает анонсированное масштабирование сети: в начале 2026 McDonald's заработали два новых ресторана — в Киеве и Ирпене. Всего с начала полномасштабного вторжения сеть открыла 33 новых заведения, в 2025 году 12.

"McDonald's впервые появился в Закарпатской области — в Ужгороде и Мукачево, а также в Гатном на Киевщине и Липинах недалеко от Луцка. Во Львове заработал первый ресторан с концепцией устойчивого дизайна", — отметили в пресс-службе.

По словам компании, на расширение и модернизацию сети в 2022–2025 годах было потрачено 4,84 млрд грн. Доля ресторанов, оборудованных генераторами для работы при перебоях с электроснабжением, превысила 95%. Налоговые отчисления в государственный бюджет в 2025 году выросли на 34,6%, а компания уплатила 3,5 млрд грн.

Компания сообщила, что в настоящее время McDonald's обеспечивает работой почти 11 000 украинцев и имеет 138 ресторанов, из которых 123 работают в 42 населенных пунктах.

Напомним, что McDonald's рассматривает возможность возобновления работы заведения в Николаеве, которое закрыто с начала полномасштабного вторжения. В то же время, конкретных сроков открытия пока нет.

Напомним, в прошлом году сеть McDonald's сообщила о новом назначении в топменеджменте. С 1 сентября 2025 года Алеся Муджири заняла должность Impact Lead на объединенном рынке Украины, Чехии и Словакии.

Автор:
Елена Черкасец