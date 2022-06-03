Германии грозит нехватка сигарет из-за войны в Украине

Война в Украине привела к сбоям в глобальных цепочках поставок. Кроме всего прочего, это создает угрозу дефицита сигарет в Германии, сообщает немейское издание Bild.

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В стране некоторые марки уже с трудом удается найти в продаже из-за приостановки харьковского завода по производству пачек.

Производитель Philip Morris (включая Marlboro, L&M) закрыл свой завод в Харькове из-за войны.

"Из-за напряженной ситуации на мировых рынках сырья и нехватки картона такие проблемы могут появляться", — объяснили в компании.

Известно, что производителям не хватает "упаковок индивидуальных размеров". Представитель оптовой компании Lekkerland сообщил о "проблемах с доставкой некоторых единиц упаковки для сигарет".

"Мы вынуждены постоянно корректировать наши цепочки поставок", — сказал представитель компании Philip Morris.

Отметим, что Philip Morris также приняла решение временно импортировать в Украину табачные изделия в упаковке стран Европейского Союза. По словам генерального директора компании Максима Барабаша, эта мера является чрезвычайной.

Напомним, в марте компания Philip Morris International (PMI) объявила, что планирует сворачивать деятельность в России.

В частности, PMI приостановит запланированные инвестиции в РФ, включая запуск всех новых продуктов, а также инвестиции в коммерческую, инновационную и производственную деятельность.

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