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Германии грозит нехватка сигарет из-за войны в Украине
Война в Украине привела к сбоям в глобальных цепочках поставок. Кроме всего прочего, это создает угрозу дефицита сигарет в Германии, сообщает немейское издание Bild.
В стране некоторые марки уже с трудом удается найти в продаже из-за приостановки харьковского завода по производству пачек.
Производитель Philip Morris (включая Marlboro, L&M) закрыл свой завод в Харькове из-за войны.
"Из-за напряженной ситуации на мировых рынках сырья и нехватки картона такие проблемы могут появляться", — объяснили в компании.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Известно, что производителям не хватает "упаковок индивидуальных размеров". Представитель оптовой компании Lekkerland сообщил о "проблемах с доставкой некоторых единиц упаковки для сигарет".
"Мы вынуждены постоянно корректировать наши цепочки поставок", — сказал представитель компании Philip Morris.
Отметим, что Philip Morris также приняла решение временно импортировать в Украину табачные изделия в упаковке стран Европейского Союза. По словам генерального директора компании Максима Барабаша, эта мера является чрезвычайной.
Напомним, в марте компания Philip Morris International (PMI) объявила, что планирует сворачивать деятельность в России.
В частности, PMI приостановит запланированные инвестиции в РФ, включая запуск всех новых продуктов, а также инвестиции в коммерческую, инновационную и производственную деятельность.
Источник фото: ua.depositphotos.com