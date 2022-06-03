Німеччині загрожує нестача цигарок через війну в Україні

Війна в Україні призвела до збоїв у глобальних ланцюгах постачання. Окрім іншого, це створює загрозу дефіциту сигарет у Німеччині, повідомляє німецьке видання Bild.

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У країні деякі марки вже важко знайти в продажу через призупинення харківського заводу з виробництва пачок.

Виробник Philip Morris (включно з Marlboro, L&M) закрив свій завод у Харкові через війну.

"Через напружену ситуацію на світових ринках сировини та нестачі картону такі проблеми можуть з'являтися", - пояснили в компанії.

Відомо, що виробникам не вистачає "упаковок індивідуальних розмірів". Представник оптової компанії Lekkerland повідомив про "проблеми з доставкою деяких одиниць упаковки для цигарок".

"Ми змушені постійно коригувати наші ланцюги поставок", - сказав представник компанії Philip Morris.

Зазначимо, що Philip Morris також прийняла рішення тимчасово імпортувати в Україну тютюнові вироби в упаковці країн Європейського Союзу. За словами генерального директора компанії Максима Барабаша, цей захід є надзвичайним.

Нагадаємо, у березні компанія Philip Morris International (PMI) оголосила, що планує згортати діяльність у Росії.

Зокрема, PMI призупинить заплановані інвестиції в РФ, включаючи запуск усіх нових продуктів, а також інвестиції в комерційну, інноваційну та виробничу діяльність.

Джерело фото: ua.depositphotos.com