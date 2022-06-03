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Німеччині загрожує нестача цигарок через війну в Україні
Війна в Україні призвела до збоїв у глобальних ланцюгах постачання. Окрім іншого, це створює загрозу дефіциту сигарет у Німеччині, повідомляє німецьке видання Bild.
У країні деякі марки вже важко знайти в продажу через призупинення харківського заводу з виробництва пачок.
Виробник Philip Morris (включно з Marlboro, L&M) закрив свій завод у Харкові через війну.
"Через напружену ситуацію на світових ринках сировини та нестачі картону такі проблеми можуть з'являтися", - пояснили в компанії.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Відомо, що виробникам не вистачає "упаковок індивідуальних розмірів". Представник оптової компанії Lekkerland повідомив про "проблеми з доставкою деяких одиниць упаковки для цигарок".
"Ми змушені постійно коригувати наші ланцюги поставок", - сказав представник компанії Philip Morris.
Зазначимо, що Philip Morris також прийняла рішення тимчасово імпортувати в Україну тютюнові вироби в упаковці країн Європейського Союзу. За словами генерального директора компанії Максима Барабаша, цей захід є надзвичайним.
Нагадаємо, у березні компанія Philip Morris International (PMI) оголосила, що планує згортати діяльність у Росії.
Зокрема, PMI призупинить заплановані інвестиції в РФ, включаючи запуск усіх нових продуктів, а також інвестиції в комерційну, інноваційну та виробничу діяльність.
Джерело фото: ua.depositphotos.com