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"И будет весна": "Укрпочта" к годовщине войны выпустит новую марку
АО "Укрпочта" ко второй годовщине начала полномасштабного вторжения России выпустит почтовую марку "И будет весна".
Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.
Он напомнил, что эта неделя особенная в истории Украины – 10 лет с начала войны и 2 года с начала полномасштабного вторжения РФ.
"Было действительно трудно найти то художественное изображение, которое передало бы именно те чувства, которые испытывают миллионы украинцев. Потому что сейчас трудно, однако, надо держаться. И именно поэтому для марки, посвященной этим датам, мы выбрали тему "И будет весна", потому что она, как и наша победа, обязательно будет", – заметил Смелянский.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
По его словам, на марке будут 4 известных фото, напоминающих украинцам об этих 10 годах: противостояние вооруженным зеленым оркам во время захвата аэропорта "Бельбек" (2014), воин в лучах солнца на "Азовстале", свадьба медиков-волонтеров в уничтоженном здании в Харькове, руки пехотинца "Снежка" в нескольких сотнях метров от вражеских окопов на окраине Бахмута.
Марку можно предзаказать с сегодняшнего дня по ссылке, а "Укрпочта" официально запустит ее в продажу по всей стране 23 февраля.
Напомним, недавно поклонники украинских почтовых миниатюр голосовали за лучшие почтовые выпуски 2023 года. На голосование было вынесено 10 художественных марок и 8 почтовых блоков, выпущенных "Укрпочтой" в 2023 году.
Звание "Лучшей почтовой марки Украины 2023 года" получила миниатюра "Вечная память!", а лучшим почтовым блоком выбрали "Украинские колядки в Киево-Печерской лавре"
Любимыми марками украинцев также стали: "Истребители зла" Максима Паленко, блок "Воины света. Воины добра" Александра Никитюка и марка " ПТН ПНХ ".
Напомним, в 2022 году лучшей стала марка с довольно красноречивым названием " Русский военный корабль, иди…!".