"І буде весна": "Укрпошта" до річниці війни випустить нову марку

АТ "Укрпошта" до другої річниці початку повномасштабного вторгнення Росії випустить поштову марку "І буде весна" .

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Він нагадав, що цей тиждень особливий в історії України - 10 років з початку війни і 2 роки з початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Було дійсно важко знайти те художнє зображення, яке б передало саме ті почуття, що відчувають мільйони українців. Бо зараз важко, проте, треба триматись. І саме тому для марки, присвяченої цим датам, ми обрали тему "І буде весна", бо вона, як і наша перемога, обов’язково буде", - зауважив Смілянський.

За його словами, на марці будуть 4 відомих фото, які нагадують українцям про ці 10 років: протистояння озброєним зеленим оркам під час захоплення аеропорту "Бельбек" (2014), воїн у променях сонця на "Азовсталі", весілля медиків-волонтерів у знищеній будівлі в Харкові, руки піхотинця "Сніжка" за кілька сотень метрів від ворожих окопів на околиці Бахмута.

Марку можна передзамовити відсьогодні за посиланням, а Укрпошта офіційно запустить її у продаж по всій країні 23 лютого.

Нагадаємо, нещодавно прихильники українських поштових мініатюр голосували за найкращі поштові випуски 2023 року. На голосування було винесено 10 художніх марок та 8 поштових блоків, випущених "Укрпоштою" протягом 2023 року.

Звання "Найкращої поштової марки України 2023 року" отримала мініатюра "Вічна пам’ять!", а найкращим поштовим блоком обрали "Українські колядки в Києво-Печерській лаврі"

Улюбленими марками українців також стали: "Винищувачі зла" Максима Паленка, блок "Воїни світла. Воїни добра" Олександра Нікітюка та марка "ПТН ПНХ".

Нагадаємо, у 2022 році найкращою стала марка з досить промовистою назвою "Російський військовий корабель, йди…!".