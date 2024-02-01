Илон Маск потерял 55,8 миллиарда долларов: что произошло

Суд штата Делавер постановил отменить выплату бизнесмену Илону Маску в размере 55,8 миллиарда долларов в качестве компенсационного пакета от Tesla, став на сторону одного из акционеров компании.

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Об этом пишет Reuters.

Соответствующее решение 30 января приняла судья Кейтлин Маккормик. Решение может быть оспорено в Верховном суде штата Делавер.

Суть дела

Как пишет издание, в 2018 году компания Tesla приняла десятилетнее соглашение, согласно которому гендиректор компании Илон Маск вместо зарплаты получит компенсационный пакет в виде акций Tesla.

Соглашение предполагало, что Маск в рамках 12 траншей получит по 1% всего пакета акций Tesla, если компания достигнет 12 целевых показателей. Tesla достигла всех целей в 2023 году.

Стоимость опционов к моменту закрытия рыночных торгов 30 января составляла 51 миллиард долларов с учетом расходов Маска на их выполнение. Максимальная стоимость пакета, согласно решению суда, составила 55,8 млрд долларов.

Иск против Маска подал акционер Tesla Ричард Торнетта, считающий, что размер пакета завышен. Он заявил, что Маск тесно общался с членами совета директоров и повлиял на их решение.

Представители Tesla заявили, что назначили выплату, чтобы сохранить внимание Маска к компании.

Как заявила судья Кейтлин Маккормик, Tesla не смогла доказать, что вознаграждение было справедливым. Судья отметила, что это максимальное вознаграждение, которое когда-либо выплачено на публичном рынке, в 250 раз больше медианного вознаграждения в аналогичной компании и в 33 раза больше, чем предыдущая выплата Маску.

"Невероятный размер крупнейшего в истории вознаграждения – непостижимая сумма – похоже, был рассчитан на то, чтобы помочь Маске достичь того, что, по его мнению, обеспечит "хорошее будущее для человечества"", - подчеркнула Маккормик.

Маск перестанет быть самым богатым человеком на планете

Илон Маск уже отреагировал на решение суда.

"Никогда не регистрируйте свою компанию в штате Делавер", - написал Маск в соцсети X (бывший Твиттер).

Опцион акций Tesla, полученный Илон Маском, составляет примерно четверть его состояния. По оценке Bloomberg на 1 февраля, состояние Маска составляет 202 миллиарда долларов. После вынесения решения судом в штате Делавер состояние Маска сократилось на два миллиарда. Если решение суда вступит в силу, Маск перестанет быть самым богатым человеком на планете.

Маск также терял миллиарды долларов за сутки

Маск потерял лидирующую позицию в списке самых богатых людей в апреле 2023 года. После неудачного запуска и взрыва ракеты Starship, а также проблем в Tesla Илон Маск за сутки обеднел на 12,6 млрд долларов.

Несмотря на нынешнее лидерство в списке, в 2022 году состояние бизнесмена все же было выше - 219 млрд долларов.

В конце 2022 года, состояние 51-летнего Маска резко упало до 137 миллиардов долларов после того, как акции Tesla упали.