Ілон Маск втратив 55,8 мільярда доларів: що сталося

Суд штату Делавер ухвалив скасувати виплату бізнесмену Ілону Маску в розмірі 55,8 мільярда доларів як компенсаційний пакет від Tesla, ставши на бік одного з акціонерів компанії.

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Про це пише Reuters.

Зазначається, що відповідне рішення 30 січня ухвалила суддя Кейтлін Маккормік. Рішення може бути оскаржено у Верховному суді штату Делавер.

Суть справи

Як пише видання, у 2018 році компанія Tesla ухвалила десятирічну угоду, згідно з якою гендиректор компанії Ілон Маск замість зарплати отримає компенсаційний пакет у вигляді акцій Tesla.

Угода передбачала, що Маск у рамках 12 траншей отримає по 1% від усього пакету акцій Tesla, якщо компанія досягне 12 цільових показників. Tesla досягла всіх призначених цілей у 2023 році.

Вартість опціонів на момент закриття ринкових торгів 30 січня становила 51 мільярд доларів з урахуванням витрат Маска на їхнє виконання. Максимальна вартість пакету, згідно рішенню суду, склала 55,8 мільярда доларів.

Позов проти Маска подав акціонер Tesla Річард Торнетта, який вважає, що розмір пакету завищений. Він заявив, що Маск тісно спілкувався з членами ради директорів і вплинув на їхнє рішення.

Натомість представники Tesla заявили, що призначили виплату, щоб зберегти увагу Маска до компанії.

Як заявила суддя Кейтлін Маккормік, Tesla не змогла довести, що винагорода була справедливою. Суддя зазначила, що ця максимальна винагорода, яка будь-коли виплачена на публічному ринку, в 250 разів більша за медіанну винагороду в аналогічній компанії і в 33 рази більша, ніж попередня виплата Маску.

"Неймовірний розмір найбільшої в історії винагороди - незбагненна сума - схоже, був розрахований на те, щоб допомогти Маску досягти того, що, на його думку, забезпечить "добре майбутнє для людства"", - підкреслила Маккормік.

Маск перестане бути найбагатшою людиною на планеті

Ілон Маск вже відреагував на рішення суду.

"Ніколи не реєструйте свою компанію в штаті Делавер", - написав Маск у соцмережі X (колишній Твіттер).

Опціон акцій Tesla, отриманий Ілон Маск, становить приблизно чверть його статку. За оцінкою Bloomberg на 1 лютого, статки Маска становить 202 мільярди доларів. Після винесення рішення судом у штаті Делавер статки Маска скоротилися на два мільярди. Якщо рішення суду набуде чинності, то Маск перестане бути найбагатшою людиною на планеті.

Маск також втрачав мільярди доларів за добу

Маск втратив лідируючу позицію у списку найбагатших людей у квітні 2023. Після невдалого запуску і вибуху ракети Starship, а також проблем в Tesla Ілон Маск за добу збіднів на 12,6 млрд доларів.

Попри теперішнє лідерство у списку, 2022 року статки бізнесмена все таки були вищими - 219 млрд доларів.

В кінці 2022 року, статки 51-річного Маска різко впали до 137 мільярдів доларів після того, як вартість акцій Tesla знизилася.