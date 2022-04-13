Как Big Data помогает Украине победить в войне с Россией. Кейс команды YouControl

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Были ли мы готовы к войне?

Вряд ли команда YouControl, как и сотни других украинских компаний, была готова к третьей мировой войне. Сложно в 21 веке подготовиться к бомбардировке городов, ракетным обстрелам, массовому и целенаправленному убийству мирного населения, оккупации территорий суверенной страны. Для нас, как и многих других, это стало шоком.

Но так же, как и другие граждане, мы приняли этот вызов судьбы. Другого выбора у украинцев нет. Команда быстро мобилизовалась, сплотилась и начала думать над главным — как в этой ситуации помочь Украине, какие шаги предпринять, чтобы ускорить завершение войны. Ведь бизнеса, в прямом смысле этого слова, сейчас нет. Теперь у нас есть необходимость выстоять, выдержать и выжить. Если говорить о выручке, то она упала более чем в десять раз. Мы приняли решение и уменьшили заработную плату сотрудникам, чтобы перераспределить ресурсы и сохранить команду. В YouControl все сотрудники ценностны, мы никого не увольняем, но в связи с непрогнозируемой ситуацией вынуждены растягивать доходы. Мы не знаем, когда восстановится экономика, рассчитываем только на себя и слаженные, ценностные, ответственные шаги команды.

Как помогаем стране?

Начали с генерации идей по поводу проектов, которые могли бы стать полезными здесь и сейчас. Ведь долгосрочной перспективы нет, равно как времени на длительную разработку решений. С чего начали?

С помощью тем, что делаем лучше. А именно — обеспечиваем бизнес и органы власти доступами к системе YouControl для проверки и аналитики данных по юридическим и физическим лицам. Мы стали одним из немногих ресурсов, источником актуальной информации, который врагам не удалось сломать постоянными дедос-атаками. С первых дней войны предоставляем необходимое количество бесплатных доступов к системе представителям МОУ, СНБОУ, Нацполиции, НОК, Офису президента, СБУ, НАПК, НАБУ.

В партнерстве с Минобороны, фондом KOLO и при поддержке Международного фонда "Возрождение" YouControl разработал онлайн-платформу "Люди для Украины". Проект объединяет и координирует действия волонтеров, работающих над обеспечением потребностей ВСУ и ТРО, особенно в тактическом снаряжении. Также есть возможность помочь финансово – пожертвовать средства на нужды защитников. Проект заработал 16 марта, на платформе зарегистрировалось более 7 тысяч волонтеров, разместивших почти 1700 заявок.

Также мы получили немало заявок от волонтеров, которые касались обеспечения населения, поэтому эти заявки передали ОО "Образовательная инициатива", которая уже проработала более 700 заявок и активно собирает помощь для наиболее пострадавших регионов.

Создали наиболее полный список действующих украинских компаний, имеющих связь с Россией и Беларусью, и добавили эту информацию в систему YouControl. Отслеживать связь украинского бизнеса с Россией можно автоматически: нужно зайти на карту юридического лица — и инструмент YouControl "Экспресс-Анализ" автоматически подсветит эти данные как рисковый фактор. К слову, 17 тысяч — именно такое количество активных украинских компаний, среди владельцев, учредителей или конечных бенефициаров которых есть хотя бы один гражданин или резидент Российской Федерации или Беларуси. Также мы произвели антитоп таких компаний по выручке в 2020 году.

Еще постоянно анализируем санкционные списки США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии, а также санкции Европейского Союза. Так, последнее исследование показало: почти 1000 человек и более 300 компаний под санкциями из-за войны в Украине. В YouControl информацию о санкциях в отношении компаний можно увидеть без помех в том же инструменте "Экспресс-анализ", по физическому лицу — в инструменте "Проверка физлиц".

Разработали супер важный международный инструмент для проверки связей юридических и физических лиц с российскими и белорусскими активами — RuAssets . Платформа выявляет причастность компаний и людей из разных уголков мира к российским и белорусским национальным публичным деятелям с целью замораживания их счетов и ареста имущества. Также позволяет искать связи между странами СНГ , сигнализирует о связанности с подсанкционными лицами, военными террористами и пропагандистами . Таким образом, инструмент призван разоблачить виновных в оккупации Украины и предупредить весь мир об угрозе сотрудничества с бизнесом, имеющим связи с РФ или Беларусью. Ведь для компаний такое сотрудничество — это значительные риски: санкционные, финансовые, операционные, репутационные. Кроме того, чем быстрее международное сообщество примет решение об отказе от сотрудничества с этими странами, тем быстрее "загнутся" компании, финансирующие войну против Украины. А значит, мир отправит агрессоров в экономический "бан".

Из последнего — запустили приложение для мгновенной проверки физлиц "ТиХто" . Создали совместно с Artellence и при поддержке СБУ для нужд ВСУ, ТРО, СБУ, Нацгвардии, государственных органов, волонтеров и муниципальной обороны. Они ежедневно проверяют тысячи людей на блокпостах и прямо на улицах. При всей внимательности и осторожности есть риск пропустить опасное лицо, потому что "в полевых условиях" нет доступа ко всем необходимым данным о человеке. А именно ее возможные связи с криминалом, ДРГ и "русским миром".

Приложение бесплатное и уникальная и эффективная разработка. Основные преимущества — большое количество публичных источников информации, технологии сравнения лиц, поиск фото в соцсетях. Главная миссия — углубить осведомленность о том, кто перед тобой, и таким образом повысить точность и ускорить проверки в военное время, и не только.

Приложение проверяет информацию:

- соответствие фото в паспорте предъявляющему лицу;

- паспорт недействительный или потерянный — находится ли лицо в государственном розыске;

- находится ли лицо в реестре террористов;

- наложены ли на лицо санкции СНБО;

- числится ли в списке военных террористов и ДРГ;

- есть ли в базе "Миротворец";

- находится ли авто в розыске.

"ТиХто" безопасен, не содержит персональных данных лиц, а только публичные данные из открытых реестров. Если фактор риска сработал — это сигнал для работников полиции или других служб обратить внимание и провести более глубокую и подробную проверку.

Что планируем делать дальше?

Учитывая реалии, в которых живем – бомбардировки, артиллерийские и ракетные обстрелы со стороны российской армии, – находиться на территории Украины и планировать надолго невозможно. Поэтому планируем на день, максимум на неделю. Среди главных планов — поддержка централизованной волонтерской онлайн-платформы для удовлетворения потребностей ВСУ, усовершенствование приложения для выявления диверсантов "ТиХто", а также международного продукта RuAssets для поиска российских и белорусских активов в компаниях, работающих в разных странах.

Сейчас команда прилагает много усилий, чтобы выйти на международные рынки. Подаемся на грантовые программы международных фондов с нашими волонтерскими сервисами. Работаем над созданием полезных продуктов, которые могли бы удовлетворить потребности бизнесов в разных странах мира. Ищем новых партнеров и клиентов. Верим, что совсем скоро из украинской ІТ- компании превратимся в международную.

Вместо выводов

Враг хотел украинцев поссорить, разъединить, уничтожить. А произошло наоборот. Украинцы объединились как единый народ, как сильная и несокрушимая нация. Мы понимаем, что наша жизнь и будущее только в наших руках. Страна сплотилась, мобилизовалась, объединилась. Это касается и бизнеса, и органов власти, и всех людей. Каждый на своем месте помогает как может: кто вступил в ряды ВСУ, ТРО или кибервойск, кто волонтерит, кто создает полезные решения и продукты, тем самым ускоряя завершение войны. Цель у Украины сегодня, как и во время Революции достоинства в 2014 году, одна – изгнать преступников и убийц и сохранить страну. Разница в том, что сейчас эта цель еще более очевидна и желательна для всех нас. Слава Украине!

СПРАВКА

YouControl — аналитическая система, которая из более чем 180 источников формирует полное досье на каждую компанию и ФОП Украины на основе открытых данных, отслеживает изменения и визуализирует связи. Содержит данные для проверки иностранных компаний. Технология YouControl позволяет за несколько секунд получить актуальную на время запроса информацию о физическом лице из официальных источников.