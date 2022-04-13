Як Big Data допомагає Україні перемогти у війні з Росією. Кейс команди YouControl

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Чи були ми готові до війни?

Навряд команда YouControl, як і сотні інших українських компаній, була готовою до третьої світової війни. Складно у 21 сторіччі підготуватися до бомбардування міст, ракетних обстрілів, масового та цілеспрямованого вбивства мирного населення, окупації територій суверенної країни. Для нас, як і для багатьох інших, це стало шоком.

Але так само, як і інші громадяни, ми прийняли цей виклик долі. Іншого вибору в українців і немає. Команда швидко мобілізувалися, згуртувалася і почала думати над головним — як в цій ситуації допомогти України, яких кроків вжити, щоб пришвидшити завершення війни. Адже бізнесу, в прямому розумінні цього слова, зараз немає. Зараз у нас є необхідність вистояти, витримати і вижити. Якщо говорити про виручку, то вона впала більш ніж у 10 разів. Ми прийняли зважене рішення і зменшили заробітну плату співробітникам, щоб перерозподілити ресурси і зберегти команду. В YouControl всі співробітники ціннісні, ми нікого не звільняємо, але у зв'язку з непрогнозованою ситуацією змушені розтягувати доходи. Ми не знаємо, коли відновиться економіка, розраховуємо тільки на себе і злагоджені, ціннісні, відповідальні кроки команди.

Як допомагаємо країні?

Почали з генерації ідей щодо проєктів, які могли б стати корисними тут і зараз. Адже довгострокової перспективи немає, так само, як часу на тривалу розробку рішень. З чого почали?

З допомоги тим, що робимо найкраще. А саме забезпечуємо бізнес і органи влади доступами до системи YouControl для перевірки і аналітики даних щодо юридичним та фізичним осіб. Ми стали одним з небагатьох ресурсів, джерелом актуальної інформації, який ворогам не вдалося зламати постійними дедос-атаками. З перших днів війни надаємо необхідну кількість безоплатних доступів до системи представникам МОУ, РНБОУ, Нацполіції, НЗК, Офісу президента, СБУ, НАЗК, НАБУ.

У партнерстві з Міноборони, фонду KOLO та за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" YouControl розробив онлайн платформу "Люди для України". Проєкт об’єднує та координує дії волонтерів, що працюють над забезпеченням потреб ЗСУ і ТРО, особливо потреб у тактичному спорядженні. Також є можливість допомогти фінансово — пожертвувати кошти на потреби захисників. Проєкт запрацював 16 березня, на платформі зареєструвалося більше 7 тисяч волонтерів, які розмістили майже 1700 заявок.

Також ми отримали чимало заявок від волонтерів, які стосувались забезпечення населення, тому ці заявки передали ГО "Освітня ініціатива", яка вже опрацювала понад 700 заявок і активно збирає допомогу для найбільш постраждалих регіонів.

Створили найбільш повний список діючих українських компаній, що мають зв'язок з Росією та Білоруссю, і додали цю інформацію до системи YouControl. Відслідкувати зв'язок українського бізнесу з Росією можна автоматично: треба зайти на картку юридичної особи — і інструмент YouControl "Експрес-Аналіз" автоматично підсвітить ці дані як ризиковий фактор. До слова, 17 тисяч — саме така кількість активних українських компаній, серед власників, засновників або кінцевих бенефіціарів яких є хоча б один громадянин або резидент Російської Федерації чи Білорусі. Також ми зробили антитоп таких компаній за виручкою у 2020 році.

Ще на постійній основі аналізуємо санкційні списки США, Великобританії, Канади, Австралії та Японії, а також санкції Європейського Союзу. Так, останнє дослідження показало: майже 1000 осіб та понад 300 компаній під санкціями через війну в Україні. В YouControl інформацію про санкції щодо компаній можна побачити без перешкод в тому ж інструменті "Експрес-аналіз", по фізичній особі — в інструменті “Перевірка фізосіб”.

Розробили супер важливий міжнародний інструмент для перевірки зв'язків юридичних та фізичних осіб із російськими і білоруськими активами — RuAssets . Платформа виявляє причетність компаній та людей з різних куточків світу до російських та білоруських національних публічних діячів з метою заморожування їх рахунків та арешту майна. Також дозволяє шукати зв’язки між країнами СНД , сигналізує про пов ’ язаність з підсанкційними особами, воєнними терористами та пропагандистами . Таким чином, інструмент покликаний викрити винних в окупації України та попередити увесь світ про загрозу співпраці з бізнесом, що має зв'язки з РФ чи Білоруссю. Адже для компаній така співпраця — це значні ризики: санкційні, фінансові, операційні, репутаційні. Крім того, чим швидше міжнародна спільнота ухвалить рішення про відмову від співпраці з цими країнами, тим швидше "загнуться" компанії, що фінансують війну проти України. А значить, світ відправить агресорів в економічний “бан”.

З останнього — запустили застосунок для миттєвої перевірки фізосіб "ТиХто" . Створили спільно з Artellence та за підтримки СБУ для потреб ЗСУ, ТрО, СБУ, Нацгвардії, державних органів, волонтерів та мунварти. Вони щодня перевіряють тисячі людей на блокпостах та просто на вулицях. Попри всю уважність і обережність є ризик пропустити небезпечну особу, бо "у польових умовах" немає доступу до всіх необхідних даних про людину, а саме її можливих зв’язків з криміналом, ДРГ та "руським миром".

Застосунок безкоштовний і наразі унікальна та ефективна розробка. Основні переваги — велика кількість публічних джерел інформації, технології порівняння облич, пошук за фото у соцмережах. Головна місія — поглибити обізнаність про те, хто перед тобою, і таким чином підвищити точність та прискорити перевірки осіб у воєнний час, і не тільки.

Застосунок перевіряє інформацію:

- відповідність фото в паспорті особі, яка його пред’являє;

- паспорт недійсний або втрачений — чи перебуває особа в державному розшуку;

- чи перебуває особа в реєстрі терористів;

- чи накладені на особу санкції РНБО;

- перебування в списку воєнних терористів та ДРГ;

- перебування в базі "Миротворець";

- чи авто перебуває у розшуку.

"ТиХто" — безпечний, не містить персональних даних осіб, лише публічні дані з відкритих реєстрів. Якщо фактор ризику спрацював, це сигнал для працівників поліції чи інших служб звернути увагу і провести більш глибоку і детальну перевірку.

Що плануємо робити далі?

Враховуючи реалії, в яких живемо — бомбардування, артилеристські та ракетні обстріли з боку російської армії, — перебувати на території України і планувати на довго неможливо. Тому плануємо на день, максимум на тиждень. Серед головних планів — підтримка централізованої волонтерської онлайн-платформи для задоволення потреб ЗСУ, удосконалення застосунку для виявлення диверсантів "ТиХто", а також міжнародного продукту RuAssets для пошуку російських та білоруських активів в компаніях, що працюють в різних країнах.

Зараз команда багато зусиль прикладає аби вийти на міжнародні ринки. Подаємося на грантові програми міжнародних фондів з нашими волонтерськими сервісами. Працюємо над створенням корисних продуктів, які б могли задовольнити потреби бізнесів у різних країнах світу. Шукаємо нових партнерів та клієнтів. Віримо, що зовсім скоро з української ІТ-компанії перетворимося на міжнародну.

Замість висновків

Ворог хотів українців посварити, роз'єднати, знищити. А сталося навпаки. Українці склалися як єдиний народ, як сильна і незламна нація. Ми розуміємо, що наше життя і майбутнє тільки в наших руках. Країна згуртувалася, мобілізувалася, об'єдналася. Це стосується і бізнесу, і органів влади, і всіх громадян. Кожен на своєму місці допомагає як може: хтось вступив до лав ЗСУ, ТРО чи кібервійськ, хтось волонтерить, хтось створює корисні рішення і продукти, тим самим пришвидшуючи завершення війни. Мета в України сьогодні, як і під час Революції гідності в 2014 році, одна — вигнати злочинців і вбивць та зберегти країну. Різниця лиш в тому, що зараз ця мета ще більш очевидна і бажана для всіх нас. Слава Україні!

ДОВІДКА

YouControl — аналітична система, що з понад 180 джерел формує повне досьє на кожну компанію і ФОП України на основі відкритих даних, відстежує зміни та візуалізує зв’язки. Містить дані для перевірки іноземних компаній. Технологія YouControl дозволяє за декілька секунд отримати актуальну на час запиту інформацію про фізичну особу з офіційних джерел.