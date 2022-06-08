Как компания "Витмарк-Украина" продолжает производить вкусные соки и помогать армии и украинцам

Компания, которая является одним из крупнейших налогоплательщиков в Одесской области с первых дней российского вторжения, не прекращает работать и помогать народу и вооруженным силам Украины. Почти 7% работников "Витмарк-Украина" защищают нашу родину с оружием в руках.

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Компания "Витмарк-Украина" является лидером на украинском рынке по объемам продаж в категории фруктово-овощных соков и пюре для детского питания и одним из лидеров в категории соков и нектаров. Продуктовый портфель компании ориентирован на современное здоровое питание и включает в себя популярные торговые марки Jaffa (соки, функциональная вода и смузи), соки и нектары "Наш сок" ОКЗДХ, детское питание "Чудо-Чадо", вода Aquarte и растительное молоко Vega Milk.

К началу войны компания экспортировала свою продукцию в более чем 35 стран мира. Качество и безопасность сертифицированы по стандартам ISO 9001 и ISO 22000.

Компания "Витмарк-Украина" была создана в 1994 году на базе Одесского завода детского питания.

Компания неоднократно внедряла инновационные продукты и "открывала" с нуля категории продуктов, которых ранее не существовало. Многие новинки в сфере производства соков и детского питания именно компания "Витмарк" начала производить первой в Украине. А представление рынка известного сока "Одесского консервного завода детского питания" в белой упаковке стало сегодня хрестоматийным примером успешной прорывной инновации, которая "перевернула рынок".

О том, как все было до войны

Было много планов и реализаций, даже несмотря на карантинные ограничения.

В 2020 году было представлено на рынке 11 вкусов растительного молока под брендом Vega Milk, бренд "Наш Сок" расширил линейку 100% соков, в ответ на Covid-19 компания разработала мультивитаминный нектар с имбирем Jaffa Immunity, не имеющим аналогов на украинском рынке.

В 2021 году представили рынку две новинки смузи под названием Super Food и смузи Protein Boost, активно сотрудничавшие с Беговой Лигой Украинских Мейджоров от Run Ukraine: поддерживали беговые марафоны и спортивные события по всей территории страны.

Активно работали и в сфере детского питания: продолжали удивлять малых озорников вкусными и полезными новинками, реализовывали запланированный на 2021-22 гг. переход на рецептуры без сахара, представили рынку новинки под ТМ "Чудо-Чадо" в категории фруктово-молочные десерты, разработали готовые к употреблению каши с фруктовым пюре.

Но главным достижением в этой категории компании считают выпуск органического детского пюре. С июля 2021 г. производство ОКЗДХ сертифицировано ООО "Органик стандарт". Это два вкуса "Пюре органическое яблочно-банановое" и "Пюре органическое из яблок и черной смородины", которые производятся из украинских органических яблок, переработанных на мощностях Одесского консервного завода детского питания (ОКЗДХ).

И в 2022 году тоже успели активно поработать: буквально за несколько недель до начала войны анонсировали разлив премиальной линейки 100% соков прямого отжима. Продукт производится с использованием технологии прямого отжима из свежих фруктов, что гарантирует натуральность и пользу сока. Новинка не содержит воды, добавленного сахара и каких-либо других искусственных или натуральных добавок. Планировали, что на полках розничных сетей Украины продукт появится уже в феврале – марте 2022 года.

О команде и производственных мощностях

Учитывая сезонность сбора урожая, количество юристов варьируется. Итого в центральном офисе в Одессе, представительстве в Киеве и на двух производственных площадках количество персонала составляет около 1000 человек.

Производственные мощности компании "Витмарк-Украина" находятся в Одесской и Винницкой областях. В селе Степановка (Одесская область) налажен полный производственный цикл: от приемки сырья и ее переработки до изготовления соковой продукции и детского питания. На другой площадке – Рахнянско-Лесном консервном заводе (Винницкая область) – происходит заготовка фруктовых и овощных пюре, а также концентрированных соков.

Центральный офис все эти годы был и есть в городе Одессе. В 2021 г. был открыт филиал в Киеве для части маркетинговой команды и отдела продаж (ключевые клиенты).

О последних днях перед вторжением России

В преддверии войны о ней говорил почти каждый, но говорить и верить – разные вещи. Никто не верил. Точнее сказать – не мог поверить. Меньше того, в компании был разработан план "Б", предусматривавший сокращение запасов готовой продукции на складах клиентов и их дебиторскую задолженность, создание увеличенных запасов сырья и материалов, обеспечение автономного электропитания, подготовка бомбоубежища и т.д.

Подготовку к войне коллектив имел на нескольких уровнях: сохранение человеческого капитала, инфраструктуры предприятий, сокращение разрывов и финансовая безопасность.

У предприятия есть долгая история. В 60-е годы на его базе производили пищу для космонавтов, конечно, во время холодной войны все помещения, а особенно объекты стратегического значения (а завод таков был, поскольку обеспечивал 60% потребностей всего СССР в детском питании), имели бомбоубежище.

Поэтому отдел охраны труда организовывал тренировки и проводил разъяснительную работу по эвакуации, правилам поведения в бомбоубежище и т.д. Была предложена дистанционная работа тем, кто об этом просил.

В целях финансовой безопасности была проведена оптимизация финансовых потоков, проведение своевременно или заранее основных оплат за составляющие продукции и упаковки, получение всех выплат от партнеров, которые должно было получить предприятие, в случаях, когда это было возможно. Основной задачей сегодня остается своевременная и полная выплата заработной платы сотрудникам.

Под сокращением разрывов имеется в виду оптимизация логистических цепей, в частности в восточных регионах, максимальная "разгрузка" складов и передача готовой продукции непосредственно в магазины или склады дистрибьюторов.

О первых днях после вторжения

Был небольшой период (около недели) простоя. То есть, соки и нектары не разливались, но центральный офис работал. Делали инвентаризацию человеческих и производственных ресурсов и перестраивали процессы на основе новых реалий. Приняли как факт, что порт не работает, часть дорог разрушена, предприятия партнеров могут за одну ночь оказаться на оккупированных территориях.

Все отделы: производство, маркетинг, продажи, логистика и т.д. работали очень слаженно. Руководители подразделений сообщили подчиненным в мессенджерах о начале войны и предупредили, что следует оставаться в безопасности. Позже это сообщение продублировалось на корпоративную почту. Первые дни те, кто имел четкое понимание, что нужно делать – работали на благо компании и Украины, не имевшие срочной работы – организовывали семьям безопасное пространство. Почти сразу департамент персонала вместе с финансистами авансом перевели сотрудникам зарплату, чтобы люди могли приобрести продукты и сделать запасы горючего, если этого еще не осуществили, приобрести билеты и уехать за границу, если такая перспектива рассматривалась.

О возобновлении производства

Решение о восстановлении было принято после того, как завершили инвентаризацию имеющейся продукции, систематизировали заказы от крупнейших торговых сетей, просчитали логистические пути.

Конечно, не всю "довоенную продукцию" в эти дни будут выпускать в полном объеме, а только флагманские позиции, и те категории, которые чрезвычайно актуальны на данный момент - в частности, первую неделю после запуска завод производил исключительно детское питание: пюре под брендом "Чудо- Чадо».

О бизнесе и благотворительности

Работу условно можно разделить на две подкатегории: бизнес и благотворительность.

Конечно, основной целью любого бизнеса является получение прибыли. Кроме того, военное время очень важно не останавливать деньги. "Витмарк-Украина" один из крупнейших налогоплательщиков Одесской области, обеспечивает людей рабочими местами, своевременно выплачивает все отчисления и выполняет свои обязательства перед государством, клиентами и внутренними контрагентами. Конечно, не всю "довоенную продукцию" в эти дни будут выпускать в полном объеме, а только флагманские позиции, и те категории, которые чрезвычайно актуальны на данный момент - в частности, первую неделю после запуска завод производил исключительно детское питание: пюре под брендом "Чудо- Чадо». Отметим, что предприятие как производитель детского питания добавлено в рекомендованный список производителей товаров первой необходимости.

О благотворительности в "Витмарке-Украина" могут рассказывать часами. "Мы всегда поддерживали молодежь и уязвимые категории населения, предоставляли продукты в больнице, многодетным семьям, в приюты и т.д. То есть на момент начала войны в компании была большая база фондов и организаций, проверенных временем и совместными действиями на благо украинского общества" - рассказывают в пресс-службе компании.

Уже в первые входные войны "Витмарк-Украина" выписала и оказала помощь Одесскому отделению Общества Красного Креста в Украине, усилия которого направлены на доставку детского питания и помощь детям в укрытиях. Эта же организация помогла доставить продукты для эвакуированных детей от 6 до 13 лет, которых привезли в Одесский санаторий "Люстдорф".

Все эти дни в компании продолжают оказывать помощь через крупные фонды и благотворительные организации, реагируем на запросы местных и областных властей, участвуют в формировании гуманитарной помощи Одесских предприятий для Киева и отслеживают индивидуальные запросы потребителей в социальных сетях. Соки Jaffa и "Наш Сок" передаем волонтерам, растительное молоко Vega Milk направляем в полевые кухни и для приготовления теплых блюд тем деткам, которых эвакуировали в санатории Одессы из других регионов. Помогает Степановской территориальной общине, это техническая помощь региона, в котором расположено производство: передает необходимые материалы для организации обороны района.

Компания продолжает бесплатно предоставлять готовую продукцию, прежде всего, детские соки и детское питание, в котором есть большая потребность для детей в бомбоубежищах и многодетным семьям, просим по возможности перенаправить с гуманитарной помощью в оккупированные города.

"Пользуясь случаем, хотим поблагодарить Delo.ua, - говорит Елена Романенко, руководитель отдела по связям с общественностью, - и еще раз напомнить, что наша компания и Одесский консервный завод детского питания делает все возможное, чтобы помочь детям. У нас длинная историю и не можем остаться в стороне.Мы очень болит, что по техническим причинам (разбитые дороги, нехватка машин, обстрелы и отсутствие гуманитарного коридора) мы не можем доставить продукцию всем нуждающимся.Мы продолжаем работать с Одесским отделением Общества Красного Креста в Украине, другими Одесскими организациями Но это локальные организации Если вы знаете, кто нуждается в помощи и представляете организацию или волонтерское движение и можете организовать самовывоз из Одессы в ваш регион - мы поможем.Просим направлять запросы на наш почтовый ящик [email protected]. вам обязательно ответят и сориентируют по документам, которые необходимо предоставить"



О волонтерах и воинах из команды "Витмарк"

Предприятие является одним из основных работодателей южного региона Украины. В среднем количество человек (с учетом сезонности сбора фруктов при заготовке собственного сырья для изготовления соков и пюре) составляет 1000 человек. С начала войны некоторым из них пришли повестки и эти люди с гордостью пошли исполнять свой долг перед Родиной. По состоянию на конец апреля 6,5% мужского состава компании служат в ВСУ.

Одесса – уникальный город, почти все сотрудники компании отказываются его покидать. И если женщины по тем или иным причинам уехали (вывезли детей, переехали на время к родственникам в Европу или другое безопасное место), то мужчины остались и буквально каждый второй записался в ряды ТРО или стал волонтером.

Например, менеджер по бренду Jaffa на своей машине развозит волонтерам продукцию компании для полевых кухонь, активно сотрудничает волонтерами и помогает в работе с фондами и благотворительными организациями. Компания поощряет такую помощь и предоставляет продукцию бесплатно.

Девушки, оказавшиеся в разных уголках Европы, кроме дистанционной работы на компанию, находят время для волонтерской деятельности. Они организуются в группы в городах и активно помогают при поиске лекарств, одежды и игрушек для украинских детей.

Из того, что известно:

в Варшаве коллеги помогают Украинскому дому в поселении вновь прибывших, организуют передачу рецептурных лекарств (в том числе инсулина) в Украину;

в Варшаве коллеги помогают Украинскому дому в поселении вновь прибывших, организуют передачу рецептурных лекарств (в том числе инсулина) в Украину; в Берлине работают волонтерами-переводчиками в местах прибытия украинских семей;

в Берлине работают волонтерами-переводчиками в местах прибытия украинских семей; в Вильнюсе переводят на украинский язык тексты для главных информационных порталов для украинцев, помогают в распространении украинских книг среди детей-беженцев;

в Вильнюсе переводят на украинский язык тексты для главных информационных порталов для украинцев, помогают в распространении украинских книг среди детей-беженцев; в Лиссабоне мама двоих детей через день работает волонтером в украинском сортировочном центре благотворительной помощи.

В компании уверены, что гораздо больше наших сотрудниц находят время для волонтерства.

О проблемах в производстве

В производственном цикле на сегодняшний день наибольшей проблемой остается упаковка – большинство упаковочных материалов для детского питания, производились в Сумах и наш надежный партнер только три недели назад возобновил свое производство. Сложностью является и длительный срок запуска у новых поставщиков, что может привести к риску дефицита.

Второй проблемой (к сожалению, классической) является дорога – то есть их отсутствие – невозможность логистики в отдельные регионы страны. И здесь речь идет не только о продаже, но и о гуманитарной помощи. Мариуполь, Херсон, Чернигов. Эти города в сердце каждого украинца и наша обязанность помочь, как только такая возможность будет. Но, несмотря на все логистические сложности и риски, компания отгружает продукцию в Харьков, Бахмут и другие города на востоке Украины.

Третьей проблемой является блокировка Одесского порта для захода судов и все импортное сырье и материалы, ранее получавшиеся морем, теперь переадресовываются в европейские порты (в Румынии или Польше), что удорожает логистику и сроки доставки, а также ее стоимость.

О бизнесе во время войны: спрос и трудности

Клиенты есть, есть также повышенный спрос на отечественное детское питание. Конечно, на этот показатель вылил и бойкот иностранных компаний, выпускающих детские пюре и популярных в Украине, но сейчас продолжающих работать в странах-агрессорах, а потому украинские мамы их принципиально не покупают.

Нашими клиентами также остались крупные торговые сети, закупающие товары для розничных магазинов, ведь те, кто сейчас работает в тылу, должны покупать продукты, кормить детей и семью и продолжать помогать ВСУ. Уменьшились запросы от малых магазинчиков и ФЛП – большинство из них сейчас закрыты и не ведут предпринимательскую деятельность.

Также "Витмарк-Украина" открыта для больших заказов на гуманитарные нужды – есть специальный прайс для закупающих продукцию для волонтерских или гуманитарных проектов.

О планах на ближайшее будущее

По состоянию на начало мая компания имеет запас сырья для дальнейшей работы и понимает лежащую на ней ответственность — предприятие как производитель детского питания добавлено в рекомендованный список производителей товаров первой необходимости и выполняет заявки областных военно-гражданских администраций на поставку продукции в пределах Госзакупок, утвержденных Постановлениями Кабмина.

Основная задача компании, как и до войны, остается неизменной – предлагать потребителям здоровые и полезные продукты, отвечающие высоким требованиям к качеству и составу.