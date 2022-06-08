Як компанія "Вітмарк-Україна" продовжує виробляти смачні соки та допомагати армії та українцям

Компанія, яка є одним з найбільших платників податків на Одещині з перших днів російського вторгнення не припиняє працювати та допомагати народу та ЗСУ Україні. Понад 7% працівників "Вітмарк-Україна" захищають нашу батьківщину зі зброєю в руках.

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Компанія "Вітмарк-Україна" — провідний виробник соків та напоїв. Компанія є лідером на українському ринку за обсягами продажів у категорії фруктово-овочевих соків і пюре для дитячого харчування й одним з лідерів у категорії соків і нектарів. Продуктовий портфель компанії орієнтований на сучасне здорове харчування і включає популярні торгові марки Jaffa (соки, функціональна вода та смузі), соки та нектари "Наш сік" ОКЗДХ, дитяче харчування "Чудо-Чадо", вода Aquarte та рослинне молоко Vega Milk.

До початку війни компанія експортувала свою продукцію в більш ніж 35 країн світу. Якість і безпека продукції сертифіковані за стандартами ISO 9001 та ISO 22000.

Компанія Вітмарк-Україна була створена в 1994 році на базі Одеського заводу дитячого харчування.

Компанія неодноразово впроваджувала інноваційні продукти, та "відкривала" з нуля категорії продуктів, яких раніше не існувало. Багато новинок у сфері виробництва соків та дитячого харчування саме компанія "Вітмарк" почала робити першою в Україні. А представлення ринку відомого соку "Одеського консервного заводу дитячого харчування" у білій упаковці стало сьогодні хрестоматійним прикладом успішної проривної інновації, яка "перевернула ринок"

Про те, як усе було до війни

Було багато планів та багато реалізацій, навіть попри карантинні обмеження.

У 2020 році було представлено ринку 11 смаків рослинного молока під брендом Vega Milk, бренд "Наш Сік" розширив лінійку 100% соків, у відповідь на Covid-19 компанія розробила мультивітамінний нектар з імбиром Jaffa Immunity, що не мав аналогів на українському ринку.

У 2021 представили ринку дві новинки смузі під назвою Super Food і смузі Protein Boost, активно співпрацювали з Біговою Лігою Українських Мейджорів від Run Ukraine: підтримували бігові марафони та спортивні події по всій території країни.

Активно працювали і у сфері дитячого харчування: продовжували дивувати малих бешкетників смачними та корисними новинками, реалізовували запланований на 2021-22 рр. перехід на рецептури без цукру, представили ринку новинки під ТМ "Чудо-Чадо" в категорії фруктово-молочні десерти, розробили готові до вживання каші з фруктовим пюре.

Але головним здобутком в цій категорії в компанії вважають випуск органічного дитячого пюре. З липня 2021 року виробництво ОКЗДХ сертифіковане ТОВ "Органік стандарт". Це два смаки "Пюре органічне яблучно-бананове" і "Пюре органічне з яблук та чорної смородини", які виготовляються з українських органічних яблук, перероблених на потужностях Одеського консервного заводу дитячого харчування (ОКЗДХ).

І в 2022 теж встигли активно попрацювати: буквально за кілька тижнів до початку війни анонсували розлив преміальної лінійки 100% соків прямого віджиму. Продукт виробляється з використанням технології прямого віджиму зі свіжих фруктів, що гарантує натуральність та користь соку. Новинка не містить води, доданого цукру і будь-яких інших штучних або натуральних добавок. Планували, що на полицях роздрібних мереж України продукт з’явиться вже в лютому – березні 2022 року…

Про команду та виробничі потужності

Враховуючи сезонність збору врожаю, кількість правників варіюється. Разом у центральному офісі в Одесі, представництві в Києві та на двох виробничих площадках кількість персоналу складає близько 1000 осіб.

Виробничі потужності компанії "Вітмарк-Україна" знаходяться в Одеській та Вінницькій областях. В селі Степанівка (Одеська область) налагоджений повний виробничий цикл: від приймання сировини та ії переробки до виготовлення сокової продукції та дитячого харчування. На іншому майданчику – Рахнянсько-Лісовому консервному заводі (Вінницька область) – відбувається заготівля фруктових і овочевих пюре, а також концентрованих соків.

Центральний офіс всі ці роки був і є в місті Одеса. У 2021 р. було відкрито філію у Києві для частини маркетингової команди та відділу продажів (ключові клієнти).

Про останні дні перед вторгненням Росії

Напередодні війни про неї говорив майже кожен, але говорити і вірити – різні речі. Ніхто не вірив. Точніше сказати – не міг повірити. Менше з тим, в компанії був розроблений план "Б", який передбачав скорочення запасів готової продукції на складах клієнтів та їх дебіторську заборгованість, створення збільшених запасів сировини та матеріалів, забезпечення автономного електроживлення, підготовка бомбосховища, тощо.

Підготовку до війни колектив мав на кількох рівнях: збереження людського капіталу, інфраструктури підприємств, "скорочення розривів" та фінансова безпека.

Підприємство має довгу історію. У 60 роки на його базі виготовляли їжу для космонавтів, звичайно, під час холодної війни всі приміщення, а особливо об’єкти стратегічного значення (а завод таким був, оскільки забезпечував 60% потреб всього СРСР в дитячому харчуванні), мали бомбосховище.

Тому відділ охорони праці організовував тренування та проводив роз’яснювальну роботу щодо евакуації, правил поведінки в бомбосховищі, тощо. Було запропоновано дистанційну роботу тим, хто про це просив.

Задля фінансової безпеки було проведено оптимізацію фінансових потоків, проведення вчасно або заздалегідь основних оплат за складові продукції та упаковки, отримання всіх виплат від партнерів, які мало отримати підприємство, у випадках коли це було можливо. Основним завданням сьогодні залишається вчасна і повна виплата заробітної плати співробітникам.

Під скороченням розривів мається на увазі оптимізація логістичних ланцюгів, зокрема у східних регіонах, максимальне "розвантаження" складів і передачу готової продукції безпосередньо в магазини чи на склади дистриб’юторів.

Про перші дні після вторгнення

Був невеликий період (близько тижня) простою. Тобто соки і нектари не розливалися, але центральний офіс працював. Робили інвентаризацію людських і виробничих ресурсів та перебудовували процеси з урахуванням нових реалій. Прийняли як факт, що порт не працює, частина доріг зруйнована, підприємства партнерів можуть за одну ніч опинитися на окупованих територіях.

Всі відділи: виробництво, маркетинг, продажі, і логістика та ін. працювали дуже злагоджено. Керівники підрозділів повідомили підлеглих в месенджерах про початок війни та попередили, що варто залишатись в безпеці. Пізніше це повідомлення продублювали на корпоративну пошту. Перші дні ті, хто мали чітке розуміння, що потрібно робити – працювали на благо компанії та України, ті, що не мав термінової роботи – організовували сім’ям безпечний простір. Майже одразу департамент персоналу разом з фінансистами авансом перевели співробітникам зарплату, щоб люди могли придбати продукти та зробити запаси пального, якщо ще цього не здійснили, придбати білети та поїхати за кордон, якщо така перспектива розглядалася.

Про відновлення виробництва

Рішення про відновлення було прийнято після того, як завершили інвентаризацію наявної продукції, систематизували замовлення від найбільших торгівельних мереж, прорахували логістичні шляхи.

Звичайно, не всю "довоєнну продукцію" в ці дні випускатимуть в повному обсязі, а лише флагманські позиції, та ті категорії, що є надзвичайно актуальними на даний момент – зокрема перші тиждень після запуску завод виготовляв виключно дитяче харчування: пюре під брендом "Чудо-Чадо".

Про бізнес та благодійність

Роботу умовно зараз можна поділити на дві підкатегорії: бізнес та благодійність.

Звичайно, основною метою будь-якого бізнесу є отримання прибутку. Крім того, воєнний час дуже важливо не зупиняти грошообіг. "Вітмарк-Україна" один з найбільших платників податків Одеської області, забезпечує людей робочими місцями, вчасно виплачує всі відрахування та виконує свої зобов’язання перед державою, клієнтами та внутрішніми контрагентами. Звичайно, не всю "довоєнну продукцію" в ці дні випускатимуть в повному обсязі, а лише флагманські позиції, та ті категорії, що є надзвичайно актуальними на даний момент – зокрема перші тиждень після запуску завод виготовляв виключно дитяче харчування: пюре під брендом "Чудо-Чадо". Зазначимо, що підприємство як виробник дитячого харчування додані до рекомендованого списку виробників товарів першої необхідності.

Про благодійність в "Вітмарк-Україна" можуть розповідати годинами. "Ми завжди підтримували молодь та вразливі категорії населення, надавали продукти в лікарні, багатодітним родинам, в притулки, тощо. Тобто на момент початку війни в компанії була велика база фондів та організацій, перевірених часом та спільними діями на благо українського суспільства" — розповідають в пресслужбі компанії.

Вже в перші вхідні війни "Вітмарк-Україна" виписала і надала допомогу Одеському відділенню Товариства Червоного Хреста в Україні, зусилля якого направлені на доставку дитячого харчування та поміч дітям в укриттях. Ця ж організація допомогла доставити продукти для евакуйованих дітей, віком від 6 до 13 років, яких привезли до Одеського санаторію "Люстдорф".

Всі ці дні в компанії продовжують надавати поміч через великі фонди та благодійні організації, реагуємо на запити місцевої та обласної влади, беруть участь у формуванні гуманітарної допомоги Одеських підприємств для Києва та відстежують індивідуальні запити споживачів в соціальних мережах. Соки Jaffa та "Наш Сік" передаємо волонтерам, рослинне молоко Vega Milk направляємо до польових кухонь та для приготування теплих страв тим діткам, яких евакуювали до санаторіїв Одеси з інших регіонів. Допомагає компанія Степанівській територіальній громаді, це технічна допомога регіону, в якому розташовано виробництво: передає необхідні матеріали для організації оборони району.

Компанія продовжує безкоштовно надавати готову продукцію, насамперед, дитячі соки та дитяче харчування в якому є велика потреба для дітей у бомбосховищах та багатодітним родинам, просимо по можливості перенаправити з гуманітарною допомогою в окуповані міста.

"Користуючисьнагодою, хочемо подякувати Delo.ua, -- говорить Олена Романенко, керівник відділу із зв’язків з громадськістю, — і ще раз нагадати, що наша компанія і Одеський консервний завод дитячого харчування робить все можливе, аби допомогти дітям. Ми маємо довгу історію та не можемо залишитися осторонь. Нам дуже болить, що з технічних причин (розбиті дороги, брак машин, обстріли та відсутність гуманітарного коридору) ми не можемо доставити продукцію всім потребуючим. Ми продовжуємо працювати з Одеським відділенням Товариства Червоного Хреста в Україні, іншими Одеськими організаціями. Але це локальні організації. Якщо ви знаєте, хто потребує допомоги і представляєте організацію чи волонтерський рух і можете організувати самовивіз з Одеси у ваш регіон – ми допоможемо. Просимо скеровувати запити на нашу поштову скриньку [email protected]. Вона перевіряється цілодобово і вам обов’язково нададуть відповідь і зорієнтують по документах, які необхідно надати"



Про волонтерів та воїнів з команди "Вітмарк"

Підприємство є одним з головних роботодавців південного регіону України. У середньому кількість осіб (з урахуванням сезонності збору фруктів при заготівлі власної сировини для виготовлення соків та пюре) становить 1000 осіб. З початку війни деяким з них прийшли повістки і ці люди з гордістю пішли виконувати свій обов’язок перед Батьківщиною. Станом на кінець квітня, 6,5% чоловічого складу компанії служать у ЗСУ.

Одеса – унікальне місто, майже всі співробітники компанії відмовляються його залишати. І якщо жінки з тих чи інших причин виїхали (вивезли дітей, переїхали на якийсь час до родичів у Європу чи інше безпечне місце), то чоловіки залишилися і буквально кожен другий записався до лав ТрО або став волонтером.

Наприклад, менеджер з бренду Jaffa на своїй машині розвозить волонтерам продукцію компанії для польових кухонь, активно співпрацює волонтерами та допомагає у роботі з фондами та благодійними організаціями. Компанія заохочує таку допомогу та надає продукцію безкоштовно.

Дівчата, які опинилися в різних куточках Європи, окрім дистанційної роботи на компанію, знаходять час для волонтерської діяльності. Вони організовуються в групи у містах перебування та активно допомагають при пошуку ліків, одягу та іграшок для українських дітей.

З того, що відомо:

у Варшаві колеги допомагають Українському дому в поселенні новоприбулих, організовують передачу рецептурних ліків (зокрема інсуліну) до України;

у Варшаві колеги допомагають Українському дому в поселенні новоприбулих, організовують передачу рецептурних ліків (зокрема інсуліну) до України; в Берліні працюють волонтерами-перекладачами в місцях прибуття українських родин;

в Берліні працюють волонтерами-перекладачами в місцях прибуття українських родин; у Вільнюсі перекладають українською мовою тексти для головних інформаційних порталів для українців, допомагають в поширенні українських книжок серед дітей-біженців;

у Вільнюсі перекладають українською мовою тексти для головних інформаційних порталів для українців, допомагають в поширенні українських книжок серед дітей-біженців; в Лісабоні мама двох дітей через день працює волонтером в українському сортувальному центрі благодійної допомоги.

В компанії впевнені, що значно більше наших співробітниць знаходять час для волонтерства.

Про проблеми у виробництві

У виробничому циклі на сьогодні найбільшою проблемою залишається упаковка – більшість пакувальних матеріалів для дитячого харчування, виготовлялися в Сумах і наш надійних партнер тільки три тижні тому відновив своє виробництво. Складністю є і довготривалий терміні запуску у нових постачальників, що може призвести до ризику дефіциту.

Другою проблеми (на жаль, класичною) є дороги – себто їх відсутність – неможливість логістики в окремі регіони країни. І тут йдеться не тільки про продаж, а і про гуманітарну допомогу. Маріуполь, Херсон, Чернігів. Ці міста в серці у кожного українця і наш обов’язок допомогти, як тільки така можливість буде. Але незважаючи на всі логістичні складнощі та ризики, компанія відвантажує продукцію до Харкова, Бахмута та інших міст на сході України.

Третьою проблемою є блокування Одеського порту для заходу суден і вся імпортна сировина та матеріали, які раніше отримували морем, тепер переадресовуються в європейські порти (у Румунії чи Польщі), що здорожує логістику та терміни доставки, а також її вартість.

Про бізнес під час війни: попит та труднощі

Клієнти є, є також підвищений попит на вітчизняне дитяче харчування. Звичайно, на цей показних вилинув і бойкот іноземний компаній, що випускають дитячі пюре і були популярними в Україні, але зараз продовжують працювати в країн-агресорі, а тому українськи мами їх принципово не купують.

Нашими клієнтами також залишилися великі торгівельні мережі, що закуповують товари для роздрібних магазинів, адже ті, хто зараз працює в тилу мають купляти продукти, годувати дітей та родину і продовжувати допомагати ЗСУ. Зменшилися запити від малих магазинчиків та ФОП – більшість з них зараз зачинені та не ведуть підприємницької діяльності.

Також "Вітмарк-Україна" відкрита для великих замовлень на гуманітарні потреби – є спеціальний прайс для тих, хто закуповує продукцію для волонтерських чи гуманітарних проектів.

Про плани на найближче майбутнє

Станом на початок травня компанія має запас сировини для подальшої роботи і розуміє відповідальність, що лежить на ній — підприємство як виробник дитячого харчування додане до рекомендованого списку виробників товарів першої необхідності та виконує заявки обласних військово-цивільних адміністрацій на постачання продукції, у межах Держзакупівель, затверджених Постановами Кабміна.

Основне завдання компанії, як і до війни, залишається незмінним – пропонувати споживачам здорові та корисні продукти, що відповідають високим вимогам до якості та складу.