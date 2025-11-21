Лидерство нового поколения: как быть CEO в семейном бизнесе

Об ответственности, авторитете и принятии решений, а также о том, как не потерять собственный стиль и сохранить ДНК компании.

Мне 34, с начала 2024 года я занимаю должность CEO одного из лидеров украинского дилерского бизнеса группы компаний VIDI. Но путь к этому начался гораздо раньше. Я хорошо помню первый рабочий день юрисконсультом в 2008 году. Далее – руководитель проектов. В 2018-м возглавил флагманский "Тойота Центр Киев ВИДИ Автострада" и шесть лет прожил операционную жизнь изнутри: люди, бюджеты, процессы, клиенты.

Кстати, «Тойота Центр Киев ВИДИ Автострада» завоевал ICHIBAN и стал лучшим дилерским центром Toyota в Украине по итогам 2023 года. Эта награда – отражение нашего коллективного труда. Мы мечтали об этом много лет, постоянно работали и шли вперед, потому что всегда стремились быть первыми.

Это был хороший экзамен на практику. Теория – книги, заметки на полях. Но сначала – практика. С тех пор понял одно: авторитет не передается по наследству. Его нужно ежедневно зарабатывать работающими решениями. Здесь нет бонуса «за фамилию».

Плюс работает простое правило семейного дела: к тебе требования больше, чем к другим, потому что твоя фамилия — часть ДНК компании. И есть команда, которая верит не словам, а действиям.

У нас сильный семейный фундамент. Более 30 лет назад папа Виталий Джуринский основал VIDI. Сегодня мы официальные дилеры 18 авто- и двух мотобрендов, официальный импортер мототехники Yamaha. Есть собственная лизинговая и страховая компания, логистический оператор и производитель спецтехники.

В настоящее время занимаем 9,39% рынка Украины и 18,57% в Киеве и области. Есть амбициозная цель – 10% и 19%. Хорошие цифры и хорошее обязательство.

Семейный бизнес — как эстафета: важно не просто взять палочку, но и не сбить темп. Быть СЕО в семейном бизнесе – не благо, а ответственность. Эту формулировку я уже говорил и повторяю еще раз, потому что она не стареет.

Что взять от отца, а что добавить своего? Я себе это разложил на три плоскости.

Первая – принципы управления. Консерватизм здесь не слабость, а компас. Прозрачные правила, четкая ответственность, доверие, проверенное делами. В кризисные годы войны это спасало не раз.

Вторая – скорость и технологии. Мир уходит в цифру, клиент ждет мгновения. Для меня клиентский опыт уже не функция, а валюта. Ею рассчитываешься за лояльность. Поэтому омникальность, персонализация, аналитика и ИИ не фишки, они активно внедряются, и уже завтра это будет базовая инфраструктура.

Третья – тон лидерства. Я младше многих украинских СЕО. Иногда хочется добавить несколько седых волос для солидности. Но я лучше найду нескольких эффективных менеджеров, которые усилят нашу команду, и покажу свою зрелость.

Мой подход – находить людей, которые могут принести в команду что-то свое: опыт, талант, идею, драйв. Моя задача – создать условия, где они смогут раскрыться. Делегирование для меня – это не о переводе обязанностей, а о доверии. Когда у каждого есть пространство реализовать себя, твои «10 часов» превращаются в командную синергию. Там и рождается масштаб.

О людях. Компания – это не логотипы и здания, а нервная система из живых людей. В трудные моменты вопросы безопасности, поддержки семей, сохранение ядра команды становится столь же важным, как и финансовая модель. Это и есть главный барьер от управленческих ошибок: когда решения влияют на судьбы конкретных сотрудников, пульс становится медленнее, а мысль трезвее. Поэтому я много говорю о репутации работодателя. Она либо работает на тебя, либо против тебя. Третьего не дано.

Что с авторитетом? Он не наследственный. Твоя фамилия может открыть дверь, но внутри тебя все равно встречают по графику выполнения плана, по тому, как ты держишь слово, реагируешь на ошибки.

Я против культуры наказаний ради порядка. Лучшая практика — разбор ошибок без охоты на виновных с персональной ответственностью за следующие шаги.

И еще – честная коммуникация. Без "мы подумаем и вернемся" по делам, где срочность решает все. Сказать «нет» иногда более лидерское решение, чем сказать «да».

Как не потерять ДНК компании? Помнить, что ДНК – это не музей. Это больше о принципах, чем о формах. У VIDI ядро простое: автодинастия, доверие, качество сервиса, дисциплина исполнения, честная репутация. Формы меняются: офлайн, онлайн, микс каналов, платформы. А принципы – нет.

Когда мы перестраиваем клиентские маршруты, я всегда спрашиваю себя: «Стало ли удобнее? Качественнее? Скорее?» Если на два вопроса из трех – «да», двигаемся. Если на все три – это уже масштабирование.

Я особенно горжусь тем, что нам удалось системно «оцифровать» процесс обратной связи. Мы расширяем омниканальные маршруты, сокращаем шаги и ожидания, собираем обратную связь в систему. Когда данные «живые», эксперименты стартуют быстрее, а неудавшиеся так же быстро останавливаются. Это экономит время людей. Потому что время – самая дорогая валюта.

Еще один элемент – управление ожиданиями. Клиент хочет простоты, команда – ясности, акционер – экономики. Если умеешь свести это в общий ритм – бизнес ускоряется. Не умеешь – появляются дедлайны, потери, выгорания. Здесь нет магии, есть дисциплина: качественный недельный ритм, понятные приоритеты, пределы риска.

О принятии решений после легендарного отца-основателя. Есть соблазн быть «молодой копией». Есть соблазн сделать «все наоборот». Оба пути ошибочны. Мой принцип прост: я не соперничаю с прошлым, а работаю с будущим.

Уважаю логику, которой руководствуется отец. Она сделала нас теми, кто мы сегодня. Но моя зона ответственности – завтра. Там другие инструменты, другой клиент, другая скорость.

Если решения идут вразрез привычной практике, но подкреплены данными и здравым смыслом, нужно иметь смелость их принять. И да, иногда ошибиться. Нормально падать, если быстро встаешь и делаешь выводы.

Несколько рабочих привычек помогают держаться в тонусе. Во-первых, «меньше предположений больше валидаций». Когда что-то «кажется очевидным», я прошу цифры. Во-вторых, «видимость прогресса». Любая инициатива должна иметь владельца, дедлайна и четкий чеклист готовности. В третьих, «ритуалы доверия» — регулярные открытые сессии с командами, где можно задать неудобные вопросы и услышать неудобные ответы. И в-четвертых, «медленное мышление перед большими ставками». Если пахнет системным риском, я снижаю скорость, увеличиваю детализацию и прошу альтернативные сценарии. Просто, но работает.

Теперь о культуре. Я за живой, простой тон. Люди хотят понимать, куда мы идем, что им делать завтра утром и что будет, если что-нибудь пойдет не так. Поэтому объясняю стратегию на человеческом языке, с примерами.

Если мы, скажем, строим новый цифровой маршрут для клиента, то это не проект трансформации, а очень конкретные изменения: меньше кликов, меньше ожиданий, больше прозрачности цен и предложений. Если мы запускаем новый формат сервиса, то это не новый вектор качества, а гарантия времени, понятный SLA и канал обратной связи, где реально соответствуют.

В заключение несколько заметок молодому СЕО в семейном бизнесе. Они просты, но рабочие. Начинайте снизу. Ощутите, как решения влияют на людей и клиентов, будете принимать их по-другому.

Спрашивайте себя на каждом шагу: «Я это делаю, потому что так привыкли, или потому, что это самый лучший способ?» Традиция – опора, но не оковы.

Клиентский опыт – это валюта. Если нет скорости, персонализации и омниканальности, вы платите им в минус, даже когда кажется, что все хорошо.

Формализуйте, как вы принимаете решение. Это убирает эмоции.

Заботьтесь о репутации команды. Люди – не ресурс, а драйвер. Если держите их в тонусе, помогаете расти, они пронесут компанию из-за любой турбулентности.

Защищайте время. Ваш и команды. Без лишних встреч, без "мы на минутку", без миллиона параллельных инициатив. Фокус – это тоже стратегия.

Будьте готовы быть «неправыми публично». Ошибка, которую признали быстро, дешевле молчаливого упрямства.

И об отце. На самом деле хорошие родители-основатели – это маяки, а не тени. Они светят на путь, но ходить вы должны сами. И я очень благодарен отцу, который всегда был и есть для меня больше, чем просто отец. Герой, наставник, советчик, а еще человек, на которого можно положиться никогда.

Сегодня мой выбор прост: беречь ДНК VIDI и одновременно заставлять ее двигаться. Где надо – ускорять. Где болит – лечить. Где сомневаюсь — считать. И всегда говорить с людьми на простом языке. Потому что бизнес – это не о титулах. Бизнес — это о доверии, которое каждый день нужно зарабатывать заново.

Если одним предложением: лидерство нового поколения в семейном бизнесе — это об ответственности и уважении к наследству, но с смотрящими вперед глазами и руками, которые не боятся работать.