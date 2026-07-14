Марта Мартыненко, ПриватБанк: "Wellbeing превратился в стратегический инструмент удержания персонала"

В своем выступлении на HRWS Главная менеджер по корпоративному страхованию и социальным вопросам ПриватБанка Марта Мартыненко представила комплексный взгляд на то, как крупнейший банк страны выстраивает системную поддержку для команды из более 17 тыс. работников.

По словам Марты Мартыненко, Приватбанк формирует новую философию Wellbeing в военное время — философию, за которой безопасность, психологическая устойчивость и человечность стоят выше формальных HR-процедур.

Благополучие начинается с безопасности

Мартыненко подчеркнула, что после начала полномасштабного вторжения Wellbeing перестал быть «плюшкой» в социальном пакете или опциях внерабочих развлекательных активностей и стал критически важным инструментом содержания людей.

«Wellbeing превратился в стратегический инструмент удержания персонала. И в первую очередь Wellbeing начинается с безопасности», - отмечает Мартыненко.

По ее словам, безопасность включает алгоритмы действий во время тревог, поддержку работников в прифронтовых регионах, программы эвакуации и реинтеграции персонала.

Эмоциональное состояние украинцев ухудшается - компании должны реагировать

Марта Мартыненко привела данные исследования, согласно которым только 29% украинцев оценивают свое эмоциональное состояние как удовлетворительное. «Эмоциональное состояние украинцев ухудшается. Среди основных факторов давления люди отмечают вопросы безопасности, финансовые трудности и также беспокойство о родных и близких», - отмечает Мартыненко.

Вот почему банк расширяет программы психологической поддержки песонала. Банк предоставляет анонимные консультации психологов для работников и членов их семей, проводит тренинги и дарит 4 дополнительных оплачиваемых дня отпуска.

«Мы видим определенную стигматизацию психологического здоровья. Люди не хотят обращаться к психологам, и мы пытаемся с этим бороться. И это также о жизнестойкости, поисках смыслов в себе и о самопомощи», - объясняет Марта Мартыненко.

Также важным аспектом стала забота о физическом благополучии коллектива, выраженная в программах страхования, спорте, создании бегового сообщества. ПриватБанк ввел индивидуальные программы медицинского страхования и активно развивает корпоративный спорт.

«Если вы где-нибудь увидите на Трухановом острове людей в зеленых футболках — то знайте, что это бегает Приватбанк», - уверяет Марта Мартыненко.

Ценности – не плакат, а основа всех программ

ПриватБанк интегрирует ценности во все HR-инициативы, и ключевая из них – «клиент в центре внимания». Важно, что под клиентом банк понимает не только внешнего потребителя финансовых услуг, но и работника.

«Ценности для нас – это не только слова, это не просто формальность, это не висящий в офисе плакат. Мы закладываем ценности в основу всех программ, не только благосостояния, но и ко всему, что мы делаем в Приватбанке. И для меня, как для HR-ра, очень важно то, что первая ценность - это клиент в центре внимания. И когда мы говорим о клиенте, мы говорим не только о внешнем клиенте, который приходит в отделение или пользуется приложением, но и о внутреннем, о наших работниках», - говорит Марта Мартыненко.

MVP, обратная связь и улучшение

Банк работает по принципу постоянного совершенствования своих HR-процессов: формирование потребности – запуск инициативы – MVP – сбор фидбека и круг улучшения.

Это позволяет постоянно усовершенствоваться и закрывать актуальные потребности. В первую очередь работа начинается с выявления потребности посредством опроса или самостоятельной формулировки гипотезы. Далее опускается инициатива, привлекаются кроссфункциональные команды, включающие не только HR-департамент. Далее идет подготовка и запуск минимально жизнеспособного продукта.

«Сначала запускаем MVP, коммуникируем, используем, собираем обратную связь и дальше на новый круг внедряем улучшения в эту программу», - резюмирует Марта Мартыненко.

Финансовая поддержка: от ремонта крыш до помощи после обстрелов

В 2025 году банк предоставил 16 млн грн помощи 416 работникам. "Это не просто статистика, это отремонтированные крыши, вставленные окна, помощь на лечение", - рассказывает Марта Мартыненко. Например, во время тяжелой зимы 2026 года помощь от банка получили более 5 тыс. работников.

Отдельное направление – поддержка прифронтовых работников и ветеранов. Банк располагает комплексной программой для мобилизованных и демобилизованных работников.

«В ПриватБанке более 950 коллег являются мобилизованными и служат сейчас в различных подразделениях. Мы продолжаем выплачивать заработную плату мобилизованным работникам и постоянно с ними на контакте, потому что иногда простого поздравления с днем рождения или со профессиональным праздником достаточно, чтобы коллеги понимали, что мы о них не забыли, мы их ждем и мы с ними всегда на связи, - рассказывает Марта Мартыненко, - Для наших демобилизованных инициативы, начиная от компенсации расходов на отдых и оздоровления по возврату, включая добровольное медицинское страхование»

Будущее Wellbeing в ПриватБанке

ПриватБанк имеет большие паны по комплексному развитию Wellbeing в банке, которые включают в себя:

аудит программ благосостояния;

создание VR-технологий для психологической поддержки;

введение методов предотвращения выгорания;

страховой конструктор по принципу LEGO, который поможет адаптировать страхование под нужды работников.

По словам Мартыненко, отдельная роль в улучшении философии Wellbeing ПриватБанка отведена лидерам, ведь без лидеров, демонстрирующих собственный пример, программы не будут работать.

«Лидер — это основной посол перемен, сила собственного примера имеет огромное значение», - уверена Мартыненко.

Ключевое сообщение Wellbeing в военное время не может быть формальностью. Это реальные действия, реальная поддержка и реальная забота о держащих банк и страну людях.

«Берем и делаем» — подытожила свое выступление Марта Мартыненко корпоративным лозунгом ПриватБанка, который сегодня является самым точным резюме философии благосостояния работников банка.