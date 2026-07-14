Марта Мартиненко, ПриватБанк: "Wellbeing перетворився на стратегічний інструмент утримання персоналу"

У своєму виступі на HRWS Головна менеджерка з корпоративного страхування та соціальних питань ПриватБанку Марта Мартиненко представила комплексний погляд на те, як найбільший банк країни вибудовує системну підтримку для команди з понад 17 тис. працівників.

За словами Марти Мартиненко, Приватбанк формує нову філософію Wellbeing у воєнний час — філософію, за якою безпека, психологічна стійкість і людяність стоять вище за формальні HR-процедури.

Добробут починається з безпеки

Пані Мартиненко наголосила, що після початку повномасштабного вторгнення Wellbeing перестав бути «плюшкою» у соціальному пакеті або опціях позаробочих розважальних активностей і став критично важливим інструментом утримання людей.

«Wellbeing перетворився на стратегічний інструмент утримання персоналу. І в першу чергу Wellbeing починається з безпеки», - зазначає пані Мартиненко.

За її словами безпека включає алгоритми дій під час тривог, підтримку працівників у прифронтових регіонах, програми евакуації та реінтеграції персоналу.

Емоційний стан українців погіршується — компанії мають реагувати

Марта Мартиненко навела дані дослідження, за якими лише 29% українців оцінюють свій емоційний стан як задовільний. «Емоційний стан українців погіршується. Серед основних чинників тиску люди відзначають безпекові питання, фінансові труднощі і також занепокоєння про рідних та близьких», - зазначає Мартиненко.

Саме тому банк розширює програми психологічної підтримки песоналу. Банк надає анонімні консультації психологів для працівників і членів їх родин, проводить тренінги та дарує 4 додаткові оплачувані дні відпустки.

«Ми бачимо певну стигматизацію психологічного здоров'я. Люди не хочуть звертатися до психологів і ми намагаємося з цим боротися. І це також про життєстійкість, про пошуки сенсів в собі та про самодопомогу», - пояснює Марта Мартиненко.

Також важливим аспектом стала турбота про фізичний добробут колективу, яка виражена у програмах страхування, спорті, створенні бігової спільноти. ПриватБанк запровадив індивідуальні програми медичного страхування та активно розвиває корпоративний спорт.

«Якщо ви десь побачите на Трухановому острові людей в зелених футболках — то знайте, що це бігає Приватбанк», - запевняє Марта Мартиненко.

Цінності — не плакат, а основа всіх програм

ПриватБанк інтегрує цінності у всі HR-ініціативи, і ключова з них — «клієнт у центрі уваги». Важливо, що під «клієнтом» банк розуміє не лише зовнішнього споживача фінансових послуг, а й працівника.

«Цінності для нас - це не лише слова, це не просто формальність, це не плакат, який висить в офісі. Ми закладаємо цінності як основу до всіх програм, не лише добробуту, а й до всього, що ми робимо в Приватбанку. І для мене, як для HR-ра, є дуже важливим те, що перша цінність - це клієнт в центрі уваги. І коли ми говоримо про клієнта, ми говоримо не лише про зовнішнього клієнта, який приходить у відділення або користується додатком, а і про внутрішнього, про наших працівників», - каже Марта Мартиненко.

MVP, зворотний зв’язок та покращення

Банк працює за принципом постійного вдосконалення своїх HR-процесів: формування потреби - запуск ініціативи - MVP - збір фідбеку і коло покращення.

Це дозволяє постійно вдосконалюватися й закривати актуальні потреби. В першу чергу робота починається з виявлення потреби за допомогою опитування, або самостійного формулювання гіпотези. Далі апускається ініціатива, залучаються кросфункціональні команди, які включають не тільки HR- департамент. Далі відбувається підготовка і запуск мінімально життєздатного продукту.

«Спочатку запускаємо MVP, комунікуємо, використовуємо, збираємо зворотній зв'язок і далі на нове коло впроваджувати покращення до цієї програми», - резюмує Марта Мартиненко.

Фінансова підтримка: від ремонту дахів до допомоги після обстрілів

У 2025 році банк надав 16 млн грн допомоги 416 працівникам. «Це не просто статистика, це відремонтовані дахи, вставлені вікна, допомога на лікування», - розповідає Марта Мартиненко. Наприклад, під час важкої зими 2026 року допомогу від банку отримало понад 5 тис працівників.

Окремий напрямок - підтримка прифронтових працівників та ветеранів. Банк має комплексну програму для мобілізованих і демобілізованих працівників.

«В ПриватБанку більш ніж 950 колег є мобілізованими і служать зараз в різноманітних підрозділах. Ми продовжуємо виплачувати заробітну плату мобілізованим працівникам і постійно з ними на контакті, тому що іноді простого привітання з днем народження або з фаховим святом достатньо, щоби колеги розуміли, що ми про них не забули, ми їх чекаємо і ми з ними завжди на зв'язку, - розповідає Марта Мартиненко, - Для наших демобілізованих колег розроблена програма підтримки ветеранів, яка включає різноманітні ініціативи, починаючи від компенсації витрат на відпочинок і оздоровлення по поверненню, включаючи добровільне медичне страхування»

Майбутнє Wellbeing у ПриватБанку

ПриватБанк має великі пани щодо комплексного розвитку Wellbeing у банку, які включають:

аудит програм добробуту;

створення VR-технологій для психологічної підтримки;

запровадження методів запобігання вигоранню;

страховий-конструктор за принципом LEGO, який допоможе адаптувати страхування під потреби працівників.

За словами пані Мартиненко, окрема роль у покращенні філософії Wellbeing ПриватБанку відведена лідерам, адже без лідерів, які демонструють власний приклад, програми не працюватимуть.

«Лідер — це основний амбасадор змін, сила власного прикладу має величезне значення», - впевнена пані Мартиненко.

Ключове повідомлення — Wellbeing у воєнний час не може бути формальністю. Це реальні дії, реальна підтримка і реальна турбота про людей, які тримають банк і країну.

«Беремо і робимо» — підсумувала свій виступ Марта Мартиненко корпоративним гаслом ПриватБанку, яке сьогодні є найточнішим резюме філософії добробуту працівників банку.