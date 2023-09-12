Несмотря на военные испытания и вызовы времени: как корпорация АТБ продолжает развивать бизнес и помогает стране

Каждый день война приносит бизнесу и обществу новые испытания. Уже более 18 месяцев бизнес демонстрирует устойчивость, находит новые решения, чтобы продолжать деятельность и приближать победу Украины.

Корпорация АТБ, крупнейший ритейлер страны, не останавливала работу с начала полномасштабной войны, а находила новые решения, чтобы обеспечивать украинцев необходимыми товарами, оказывать военным и пострадавшим людям помощь. Какие решения помогли АТБ выстоять и как компания поддерживает страну, читайте в материале в рамках спецпроекта Delo.ua "Антихрупкость".

Вызовы с начала полномасштабной войны и большие перемены

С первых дней войны украинский бизнес принимал быстрые антикризисные решения, чтобы сохранить предприятия, имущество, обеспечить безопасность сотрудников и продолжить работать. Ритейлерам нужно было обеспечить продовольственную безопасность, но это было сложно в условиях войны и не прогнозируемого спроса на определенные категории продуктов, ведь некоторые производители частично или полностью свернули свои производства, перевозчики эвакуировали свой транспорт в относительно безопасные регионы.

Компания АТБ победила в номинации "Опора тыла" рейтинга "Антихрупкость"

Также были нарушены основные логистические цепочки. Ко всему этому время принятия решений сократилось с недель, как было раньше, до часов, поэтому пришлось приспосабливаться в максимально сжатые сроки.

"Тем не менее все беспрецедентные испытания закалили ритейл, показали, что действительно патриотический и ответственный бизнес может быть устойчивым и несгибаемым, как украинский характер", - отмечают в АТБ.

Ради продовольственной безопасности страны с начала военного вторжения АТБ перешла на особый режим работы 24/7, без выходных и праздников. Также были внесены коррективы в логистические цепочки, в том числе компании удалось запустить прямые поставки продуктов и бытовых товаров из Польши, стран Балтии и Турции. Далее везли товар автомобильным транспортом к западной границе.

Когда сухопутная граница почти стояла из-за массовой миграции и резкого запуска гуманитарных грузов, приходилось, в контакте с правительственными и силовыми структурами, буквально в ручном режиме формировать «зеленые» коридоры для доставки продуктов в Украину. Сейчас уже ситуация существенно лучше.

Чтобы заменить временно недоступные товарные позиции, АТБ расширила сотрудничество с локальными производителями, увеличив долю регионального продукта на полках магазинов. В общей сложности было подписано более сотни договоров с новыми поставщиками, а для доставки товаров на склады и в магазины был задействован собственный грузовой автопарк. Это позволило сохранить ассортиментный ряд и свести к минимуму риски гуманитарной катастрофы. В то же время, такое решение положительно повлияло на развитие регионального бизнеса и поддержало экономику.

"Именно так на полках магазинов сети в любых уголках страны, кроме временно оккупированных территорий, всегда был немалый ассортимент - более 3,5 тыс. наименований свежих продуктов и качественных товаров первой необходимости", - подчеркивают в АТБ.

В АТБ добавили, что из-за экономического спада покупатель стал еще более рациональным в принятии решений при закупках, чем это происходило во времена пандемии. Также возросла тенденция к приобретению качественных товаров по выгодной цене.

Еще одно испытание – блекауты

В ходе блэкаутов компания АТБ присоединилась к национальной стратегии энергосбережения, ввела практику отключения освещения некритических объектов и оборудования. Для стабильной работы во время блекаутов было принято решение оборудовать дискаунтеры собственными мощными генераторами.

Благодаря этому магазины АТБ продолжили стабильно работать даже во время длительных отключений света и стали центрами несокрушимости, где у каждого украинца была возможность пополнить запасы провианта, согреться в холодное время, бесплатно зарядить мобильные телефоны, фонари и другие гаджеты.

Материальные и нематериальные потери компании

Наиболее болезненный удар эта война нанесла по более чем 70-тысячной команде АТБ. На сегодня уже около четырех тысяч сотрудников компании вступили в ряды Вооруженных сил Украины и героически защищают страну от врага. Из них 122 сотрудника заплатили высокую цену — отдали собственную жизнь в боях за Украину. Еще 265 получили ранения.

Относительно материального ущерба, по предварительным оценкам АТБ, они составляют миллиарды гривен, но исследование объемов нанесенного ущерба еще продолжается. До начала военного вторжения в разных уголках Украины работало более 1300 современных дискаунтеров АТБ. Более двух сотен из них были разрушены вражескими обстрелами или оказались на временно оккупированных территориях.

Тем не менее компания активно возобновляет торговую сеть и строит новые магазины с учетом всех требований безопасности. Речь идет как о центральных и северных регионах, так и о Западных областях, ставших своеобразным хабом для большого количества вынужденных переселенцев.

Еще в самом начале великой войны было почти уничтожено два современных распределительных центра компании в Киевской области, которые обслуживали центральные регионы, а также Киевскую и Черниговскую области. Аналогичный мультитемпературный РЦ европейского образца в Херсонской области попал на временно неподконтрольную территорию, был разграблен и разрушен.

Чтобы бесперебойно поставлять продукты в магазины в компании было принято решение перераспределить нагрузку между другими РЦ. Последним пришлось работать с беспрецедентной перегрузкой, которая в 1,5 раза выше, чем пиковая нагрузка на Новый год. Параллельно были оперативно оборудованы новые временные площадки. Уже в текущем году компания запускает работу новых распределительных центров.

Вклад в победу Украины

Общая сумма гуманитарной помощи от АТБ уже превышает 400 миллионов гривен . Помощь была направлена украинским военным, добровольческим формированием и мирному населению: волонтерским организациям, медицинским учреждениям, внутренним переселенцам, пострадавшим от ракетных ударов.

С начала войны АТБ организовала сбор гуманитарной помощи для нужд подразделений ВСУ и Теробороны. Сотни тонн продовольствия и товаров первой необходимости, собранных в магазинах сети, были направлены на фронт. Также компания передала для нужд разных подразделений и объединений ВСУ около 1000 транспортных средств специального назначения.

В рамках благотворительного проекта АТБ «Брайты», в течение одного месяца во Львове было собрано 20 млн. гривен на создание Национального реабилитационного центра для раненых детей «Несокрушимые». Проект реализуется в сотрудничестве с NTI Loyalty и Детским фондом ЮНИСЕФ.

Также компания присоединилась к благотворительной платформе «єДопомога», которая направлена на обеспечение насущных потребностей граждан, пострадавших или вынужденных изменить свое местонахождение в связи с военной агрессией РФ. Еще реализован проект по почтовой доставке Укрпочтой и Новой почтой продуктов из АТБ в освобожденные города Харьковской, Херсонской и Донецкой областей. В рамках этой инициативы охвачено более 135 освобожденных населенных пунктов. Также компания бесплатно передает продовольственные наборы населению наиболее пострадавших при оккупации населенных пунктов.

Этой весной также продолжалась благотворительная акция «Сертификат для ВСУ». За три месяца проекту удалось собрать 34 млн 131 тыс гривен, а АТБ удвоило собранную украинцами сумму. Общая сумма оказанной благотворительной помощи защитникам и медицинским учреждениям составила около 70 млн гривен.

При этом в течение прошлого года предприятиями корпорации АТБ были уплачены налоги и сборы на сумму 20,44 млрд грн. Сумма уплаченных налогов почти на миллиард гривен превысила аналогичные показатели в предыдущем году.

Планы компании

Несмотря на тяжелые военные испытания и серьезные вызовы времени, стратегия динамичного развития АТБ на будущее остается неизменной: постепенное восстановление и расширение торговой сети, развитие собственных торговых марок, обеспечение широкого круга граждан гарантировано свежими продуктами по честной цене.

АТБ продолжит вклад в развитие отечественной экономики, всестороннюю поддержку украинских защитников, медицинских учреждений, добровольцев, пострадавших от обстрелов, вынужденных переселенцев и т.д.