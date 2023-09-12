Попри воєнні випробування та виклики часу: як корпорація АТБ продовжує розвивати свій бізнес та допомагає країні

Кожен день війна приносить бізнесу та суспільству нові випробування. Вже більше 18 місяців бізнес демонструє стійкість, знаходить нові рішення, щоб продовжувати діяльність та наближати перемогу України

Корпорація АТБ, яка є найбільшим ритейлером країни, не зупиняла роботу з початку повномасштабної війни, а знаходила нові рішення, щоб забезпечувати українців необхідними товарами, надавати військовим та постраждалим людям допомогу. Які рішення допомогли АТБ вистояти та як компанія підтримує країну, читайте в матеріалі у рамках спецпроєкту Delo.ua "Антикрихкість".

Виклики з початку повномасштабної війни та великі зміни

З перших днів великої війни український бізнес приймав швидкі антикризові рішення, щоб зберегти підприємства, майно, забезпечити безпеку співробітників та продовжити працювати. Ритейлерам потрібно було забезпечити продовольчу безпеку, але це було складно в умовах війни та не прогнозованого попиту на певні категорії продуктів, адже частина виробників частково або повністю згорнули свої виробництва, перевізники евакуювали власний транспорт у відносно безпечні регіони.

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Також було порушено основні логістичні ланцюжки. До всього цього час прийняття рішень скоротився з тижнів, як було раніше, до годин, тому довелося пристосовуватись у максимально стислі терміни.

“Тим не менш, усі безпрецедентні випробування загартували ритейл, показали, що дійсно патріотичний та відповідальний бізнес може бути стійким і незламним, як український характер”, - зазначають в АТБ.

Заради продовольчої безпеки країни з самого початку військового вторгнення АТБ перейшла на особливий режим роботи 24/7, без вихідних та свят. Також були внесені корективи у логістичні ланцюжки, у тому числі компанії вдалось запустити власні прямі поставки продуктів та побутових товарів з Польщі, країн Балтії та Туреччини. Далі везли товар автомобільним транспортом до західного кордону.

Коли сухопутний кордон майже стояв через масову міграцію та різкий запуск гуманітарних вантажів, доводилось, у контакті з урядовими та силовими структурами, буквально в ручному режимі формувати «зелені» коридори для доставки продуктів в Україну. Зараз вже ситуація суттєво краща.

Щоб замінити тимчасово недоступні товарні позиції АТБ розширила співпрацю з локальними виробниками, збільшивши частку регіонального продукту на полицях магазинів . Загалом було підписано понад сотню договорів з новими постачальниками, а для доставки товарів на склади та у магазини було задіяно власний вантажний автопарк. Це дозволило зберегти асортиментний ряд та мінімізувати ризики гуманітарної катастрофи. Водночас таке рішення позитивно вплинуло на розвиток регіонального бізнесу та підтримало економіку.

“Саме так на поличках магазинів мережі у будь-яких куточках країни, окрім тимчасово окупованих територій, завжди був чималий асортимент - понад 3,5 тис найменувань свіжих продуктів та якісних товарів першої необхідності”, - підкреслюють в АТБ.

В АТБ додали, що через економічний спад покупець став ще більш раціональнішим у прийнятті рішень при закупівлях, аніж як це відбуалось у часи пандемії. Також зросла тенденція до придбання якісних товарів за найвигіднішою ціною.

Ще одне випробування - блекаути

Під час блекаутів компанія АТБ долучилася до національної стратегії енергозбереження, ввела практику вимкнення освітлення некритичних об'єктів та обладнання. Для стабільної роботи під час блекаутів, було прийняте рішення обладнати дискаунтери власними потужними генераторами.

Завдяки цьому магазини АТБ продовжили стабільно працювати навіть під час тривалих вимкнень світла та стали центрами незламності, де кожен українець мав можливість поповнити запаси провіанту, зігрітись у холодну пору, безкоштовно зарядити мобільні телефони, ліхтарі та інші гаджети.

Матеріальні і нематеріальні втрати компанії

Найбільш болючого удару ця війна завдала по більш ніж 70-тисячній команді АТБ. Станом на сьогодні вже близько чотирьох тисяч працівників компанії вступили до лав Збройних сил України та героїчно боронять країну від ворога. З них 122 співробітника сплатили найвищу ціну — віддали власне життя у боях за Україну. Ще 265 — отримали поранення.

Щодо матеріальних збитків, за попередніми оцінками АТБ, вони становлять мільярди гривень, але дослідження обсягів завданої шкоди ще триває. До початку військового вторгнення у різних куточках України працювало понад 1300 сучасних дискаунтерів АТБ. Більше двох сотень з них було зруйновано ворожими обстрілами чи опинилися на тимчасово окупованих територіях.

Тим не менш, компанія активно відновлює торговельну мережу та будує нові магазини з урахуванням усіх вимог безпеки. Йдеться як про центральні та північні регіони, так і про Західні області, які стали своєрідним хабом для великої кількості вимушених переселенців.

Ще на самому початку великої війни було майже знищено два сучасні розподільчі центри компанії на Київщині, які обслуговували центральні регіони, а також Київську і Чернігівську області. Аналогічний мультитемпературный РЦ європейського зразка на Херсонщині потрапив на тимчасово непідконтрольну територію, був розграбований та зазнав руйнувань.

Аби мати змогу безперебійно поставляти продукти до магазинів в компанії було прийняте рішення перерозподілити навантаження між іншими РЦ. Останнім довелося працювати з безпрецедентним перевантаженням, яке у 1,5 рази вище, ніж пікове навантаження на Новий рік. Паралельно було оперативно обладнано нові тимчасові майданчики. Вже цього року компанія запускає роботу нових розподільчих центрів.

Внесок у перемогу України

Загальна сума гуманітарної допомоги від АТБ вже перевищує 400 мільйонів гривень . Допомога була направлена українським військовим, добровольчим формуванням та мирному населенню: волонтерським організаціям, медичним закладам, внутрішнім переселенцям, постраждалим від ракетних ударів тощо.

З самого початку війни АТБ організувала збір гуманітарної допомоги для потреб підрозділів ЗСУ та Тероборони. Сотні тонн продуктів харчування та товарів першої необхідності, зібраних в магазинах мережі, були направлені на фронт. Також компанія передала для потреб різних підрозділів та об’єднаннь ЗСУ вже близько 1000 транспортних засобів спеціального призначення.

В рамках благодійного проєкту АТБ «Брайти», протягом одного місяця у Львові було зібрано 20 млн гривень на створення Національного реабілітаційного центру для поранених дітей «Незламні». Проєкт реалізується у співпраці з NTI Loyalty та Дитячим фондом ЮНІСЕФ.

Також компанія долучилася до благодійної платформи «єДопомога», яка має на меті забезпечення нагальних потреб громадян, котрі постраждали чи були змушені змінити своє місце перебування у зв’язку з військовою агресією РФ. . Ще було реалізовано проект з поштової доставки Укрпоштою та Новою поштою продуктів з АТБ у звільнені міста Харківської, Херсонської та Донецької областей. В рамках цією ініціативи охоплено більш ніж 135 звільнених населених пунктів. Також компанія безкоштовно передає продовольчі набори населенню найбільш постраждалих під час окупації населених пунктів.

Цієї весни також тривала благодійна акція «Сертифікат для ЗСУ» . Протягом трьох місяців проєкту вдалося зібрати 34 млн 131 тис гривень, а АТБ подвоїла зібрану українцями суму. Загальна сума наданої благодійної допомоги захисникам та медичним закладам склала близько 70 млн гривень.

При цьому протягом минулого року підприємствами корпорації АТБ було сплачено податків та зборів на суму 20,44 млрд грн. Сума сплачених податків майже на мільярд гривень перевищила аналогічні показники попереднього року.

Плани компанії

Попри тяжкі воєнні випробування та серйозні виклики часу стратегія динамічного розвитку АТБ на майбутнє лишається незмінною: поступове відновлення та розширення торговельної мережі, розвиток власних торговельних марок, забезпечення широкого кола громадян гарантовано свіжими продуктами за чесною ціною.

АТБ продовжить робити внесок у розвиток вітчизняної економіки, всебічну підтримку українських захисників, медичних закладів, добровольців, постраждалих від обстрілів, вимушених переселенців тощо.