"Ничего для ветеранов без ветеранов": как Kernel строит систему поддержки бывших военных

Возвращение ветеранов в мирную жизнь становится одним из ключевых вызовов для украинского бизнеса. После фронта людям нужны не только реабилитация и психологическая поддержка, но и возможность вновь почувствовать себя частью команды, реализовать свой потенциал и найти новые профессиональные смыслы. Именно поэтому все большее число компаний пересматривают собственные подходы к работе с ветеранами, превращая отдельные социальные инициативы в системные программы реинтеграции. Об опыте компании Kernel мы рассказываем в рамках спецпроекта "Ветеранская экономика".

У Kernel путь работы с ветеранами начался задолго до полномасштабного вторжения. Еще после 2014 года компания начала работать с ветеранами АТО и ООС, а после февраля 2022 масштабировала этот опыт в комплексную экосистему поддержки, которая сопровождает человека от момента мобилизации до возвращения на работу, карьерного развития или даже запуска собственного бизнеса. Сегодня эта система охватывает более тысячи мобилизованных сотрудников и почти 300 ветеранов, уже работающих в компании.

Поддержка – со дня мобилизации

В Kernel убеждены: забота о ветеране начинается не после демобилизации, а в день, когда работник получает повестку. Как вспоминает директор по управлению персоналом Kernel Наталья Теряхина, в начале полномасштабной войны компания не создавала отдельной стратегии – она просто реагировала на реальные потребности людей.

«Мы посмотрели на ситуацию глазами семьи, где мобилизуют мужчину. Возникает множество организационных вопросов, нужно срочно купить экипировку, собрать вещи. Поэтому компания приняла решение выплачивать подъемные средства в день мобилизации, чтобы человеку не приходилось извлекать деньги из семейного бюджета», – рассказывает Теряхина. Так компания начала централизованно закупать форму, снаряжение и другие необходимые вещи для своих сотрудников на фронте. Параллельно была построена система постоянной связи с мобилизованными и их семьями.

Для Kernel это стало не разовой помощью, а долгосрочным сопровождением. Особенно это важно для работников в общинах, где сосредоточена значительная часть производственных активов компании. Если мужчина находится на фронте, дома остаются жена, дети или пожилые родители, компания помогает не только финансово, но и в бытовых вопросах – от ремонта до хозяйственных работ.

«Мы понимаем, как сложно женщине без мужчины. А Kernel имеет инфраструктуру и ресурсы на местах, поэтому может и стремится помочь», – отмечает Наталья Теряхина.

Наталья Теряхина, директор по управлению персоналом Kernel

Не оставить один на один

Отдельное направление системы поддержки – помощь раненым военным и их семьям. В рамках проекта «Пліч-о-пліч» компания помогает с лечением, поиском специализированных медицинских учреждений, приобретением дефицитных препаратов, логистикой и проживанием для членов семьи. При получении инвалидности работник получает значительную материальную помощь, а в случае гибели – выплата семье в размере 1 млн грн. Такой подход формирует не только доверие военных, но и влияет на всю команду компании.

«Наши сотрудники видят, что если их мобилизуют, их семьи будут защищены, а по возвращении им гарантированно сохранят рабочее место. Это важная часть нашей культуры», – говорит Теряхина.

Именно непрерывность этой поддержки, по словам HRD Kernel, объясняет, почему компания имеет значительно более высокий уровень возвращения ветеранов на работу, чем многие другие работодатели.

Во время общей встречи с ветеранами один раненый агроном из Харьковского кластера (прошедший через ампутацию конечности) включил камеру и рассказал свою историю. Он сказал: "Когда я проснулся в реанимационной палате после операции, первым, кого я увидел у своей кровати, был директор моего кластера". То есть руководитель лично приехал навестить коллегу, потому что компании не безразлично – это реальный показатель культуры Kernel.

Наталья Теряхина в кругу коллег-ветеранов

От адаптации к новым возможностям

Сегодня в Kernel работает около 300 ветеранов. Около двух третей из них – это вернувшиеся после службы бывшие сотрудники компании, еще 110 – ветераны, нанятые с внешнего рынка труда. Компания сознательно отказалась от практики формального трудоустройства ветеранов для отчетности.

«Мы оцениваем человека, прежде всего, как профессионала. Мы не отказываем из-за статуса ветерана, но и не нанимаем только из-за этого статуса. Если человек отвечает требованиям должности – мы рады видеть его в команде», – объясняет Теряхина.

В то же время компания создала систему адаптации, учитывающую индивидуальные потребности каждого ветерана. Постепенно в Kernel пришли к выводу, что лучшим решением является не навязывание большого количества сервисов, а предоставление права выбора. В начале программы компания стремилась максимально охватить ветеранов психологическими консультациями, медицинскими обследованиями и другими сервисами. Но практика показала: главное не количество услуг, а уровень удовлетворенности человека и его осведомленность о доступных возможностях.

В это время в компании сформулировали один из главных принципов своей работы: «Ничего для ветеранов без ветеранов» . Этот подход позволил создать программу, которая постоянно меняется в соответствии с реальными запросами людей, а не представлениями менеджеров о том, что ветеранам может потребоваться.

Семья как часть реинтеграции

Одним из величайших открытий для команды стала роль семьи в процессе адаптации. В Kernel уверены: работать только с ветераном недостаточно. Возвращение в гражданскую жизнь всегда происходит в контексте семьи. Поэтому в программы поддержки были интегрированы жены, дети и близкие ветеранов. Для них проводятся отдельные встречи, оказывается психологическая помощь и создаются возможности для общения.

«Мы поняли, что невозможно качественно адаптировать ветерана, если работать с ним изолированно от его семейного контекста. Максимальный результат достигается только тогда, когда поддержку получает вся семья», – говорит Теряхина.

Ветераны Kernel обучают коллег тактмеду

Возобновить карьеру или построить новую

Еще одним важным направлением стала профессиональная реализация ветеранов по возвращении. В компании действуют три отдельных трека развития: кадровый резерв, наставничество по принципу «равный-равному» и программа инструкторов по тактической медицине.

Кадровый резерв открывает ветеранам возможность строить управленческую карьеру. Например, один из участников программы уже прошел путь от линейного инженера-энергетика до кластерного руководителя, отвечающего за работу энергосистем сразу нескольких предприятий. По словам Теряхиной, после фронта людям часто нужна не только работа, но и новые смыслы.

«На войне у человека очень четкое понимание значимости своей миссии. Вернувшись в гражданскую жизнь, она часто теряет это чувство. Поэтому нам важно открывать ветеранам новые горизонты развития», – говорит она.

Особое внимание в Kernel уделяют ветеранам с ранениями и инвалидностью. Для одного из агрономов после ампутации компания приобрела специально оборудованный автомобиль, позволивший ему продолжить работу в полях. Для другого сотрудника после ампутации была адаптирована производственная линия, чтобы он мог вернуться на свой прежний пост.

В компании убеждены: самое плохое решение – создавать для ветерана формальную или «искусственную» работу.

Ветеранам жизненно необходимо приносить реальную ценность и видеть результат своего труда. Поэтому адаптация рабочих мест под реальные задачи стала нашим главным фокусом. Наталья Теряхина директор по управлению персоналом Kernel

Ветеранская экономика начинается с предпринимательства

Отдельным направлением работы Kernel стала поддержка ветеранского предпринимательства. Компания выступает партнером образовательных программ для ветеранов, помогает развивать бизнес-навыки и делится собственной экспертизой через менторские программы. В то же время, поддержка не ограничивается обучением.

В 2024 году семь из десяти региональных закупочных офисов Kernel сотрудничали с ветеранами-фермерами. В общей сложности компания работала с 50 фермерскими хозяйствами, основанными ветеранами. По мнению Натальи Теряхиной, именно развитие ветеранского предпринимательства может стать одним из наиболее эффективных инструментов реинтеграции.

«Собственный бизнес превращает ветерана из объекта помощи в полноценного субъекта экономики. Человек создает добавленную стоимость, генерирует новые рабочие места и возвращает контроль над жизнью», – убеждена она.

При этом государство и крупный бизнес должны помогать ветеранам не только прямыми грантовыми деньгами. Им нужно комплексное сопровождение: обучение, помощь в построении жизнеспособных бизнес-моделей, содействие в создании рынков сбыта и поиске клиентов. Компании часто не знают, как правильно упаковать идею или небольшой проект в работающий системный бизнес.

"Мы готовы выступать менторами, помогать искать надежных поставщиков, делиться экспертизой, а также участвовать в софинансировании. Правительство, со собственной стороны, может выступать крупным заказчиком ветеранских услуг либо продуктов, создавать налоговые стимулы. Такая трехсторонняя коллаборация – «Государство–Бизнес–Ветеран» – способна дать мощный импульс экономике. Ведь развитие малого и среднего предпринимательства в регионах – ключевой драйвер стабильности для всей страны", – убеждена директор по управлению персоналом Kernel.

У компании есть отдельный крупный проект «Діти незламних» , созданный для системной поддержки детей сотрудников, потерявших на войне одного из родителей. Параллельно Kernel познакомились с ветераном Александром Чуком, который основал отличный ветеранский бизнес – сеть патриотических детских лагерей «Строкаті Єноти». В результате родилось идеальное партнерство: Kernel покупает путевки и направляет детей наших погибших героев на отдых и психологическую реабилитацию в этот лагерь. Это создает двойную ценность: дети получают высококлассную психологическую разгрузку и заботу, а ветеранский бизнес – гарантированный объем заказов, финансовую стабильность и возможность развиваться дальше. Это один из самых свежих и любимых кейсов компании, где в одной точке сошлись помощь детям и реальное партнерство с ветеранским бизнесом.

Бизнес как партнер государства

В Kernel убеждены, что успешная реинтеграция ветеранов невозможна без сотрудничества государства, бизнеса и самих ветеранов. Государство должно обеспечить быстрые и понятные сервисы после демобилизации, бизнес - создавать рабочие места, инвестировать в развитие людей и делиться лучшими практиками, а ветераны - становиться активными участниками экономической жизни.

«Мы все живем в этой стране и строим здесь будущее. Если крупные компании самоизолируются, то через некоторое время им просто негде будет вести свой бизнес», – заключает Наталья Теряхина.

Опыт Kernel показывает, что ветеранская политика может быть не отдельной социальной инициативой, а частью корпоративной культуры и бизнес-модели. Именно такой подход постепенно формирует в Украине новую ветеранскую экономику – экономику, в которой ветераны становятся не получателями помощи, а полноценными участниками развития страны.