От бесплатной йоги до соцзащиты. Как война вернула HR к базовым функциям

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Война коснулась абсолютно всех. Мы как многотысячная компания почувствовали это очень сильно – речь идет как о наших украинских работниках, так и о специалистах в наших зарубежных центрах разработки. Если с одной стороны люди вынужденно убегали от войны, то с другой всегда были те, кто принимал их и помогал устроиться в новом украинском городе или новой стране.

За эту масштабную логистику в начале войны отвечали десятки, если не сотни людей в разных командах. HR-менеджеры непосредственно занимались релокациями, мобильностью, изменением политик, онбординга и вообще всеми функциями, хотя бы каким-то образом касающимся людей. Война привела к перестройке многих процессов, переформатированию команд, повлияла на коммуникацию и бизнес-планы компаний. Иногда, как в случае с HR, она вернула нас к базовым функциям и ценностям. Я считаю это возвращение положительным для профессионального развития отрасли. Объясню почему.

Базовые обязанности HR

До войны у бизнеса были одни приоритеты. С началом вторжения России в Украину мы увидели, что безопасность работников и их близких на первом месте. Однако цепочка изменений в HR-процессах гораздо глубже.

Еще в 60-х годах Фредерик Герцбрерг вместе со своими сотрудниками провел исследование, в рамках которого опросили рабочих и попросили описать, что удовлетворяет их в работе, а что нет. В результате исследователи выделили два набора факторов:

гигиенические факторы, включающие политики организации, условия труда, заработная плата, микроклимат в коллективе;

мотиваторы, такие как успех, карьерный рост, признание и одобрение, возможность творческого и профессионального развития, степень ответственности.

В последние годы в украинских ИТ-компаниях HR-менеджеры слишком сильно концентрировались на мотивационных факторах, с войной же - фокус сместился к гигиеническим факторам. Людей, в первую очередь, беспокоит безопасность, а потом комфортные условия труда. Если речь идет о работе из офиса, то следует обеспечить удобное и оборудованное рабочее место, парковку, отопление зимой. Для дистанционной работы необходимо предоставить технику, включая ноутбуки, мониторы, наушники, кресла и так далее.

Сегодня бесплатная йога или спортзал в офисах весят гораздо меньше, чем оптимальный график работы, при котором специалист способен удобно планировать свой день. Тем более сейчас, когда на эти планы в любой момент могут повлиять российские обстрелы. Такие базовые вещи, как оплачиваемый отпуск, возможность взять выходные по семейным обстоятельствам, политика по сверхурочной работе сейчас гораздо важнее безлимитного кофе. Да, о других мотиваторах не стоит забывать, но только после удовлетворения гигиенических факторов. Иначе они не сработают.

Фокус на самое важное

Следовательно, война заставила нас фокусироваться на самом важном, а уже потом думать обо всем остальном. Вот пять вещей, о которых важно особенно заботиться сегодня HR-менеджеру:

Безопасность. Это касается как физической, так и психологической сохранности. Людей лишили контроля за многими сферами жизни, и дав им возможность вернуть этот контроль хотя бы на работе, мы удовлетворяем одну из базовых потребностей. Бизнес может обеспечить людям выбор, откуда работать (из дома или из офиса; из Украины или из-за границы), как получать компенсацию (полностью или заморозить часть средств на счетах), возможность служить в ВСУ и при этом не терять ни работу, ни компенсацию.

Компенсация и развитие карьеры. Несмотря на войну и стресс, многие не покидают свои планы по карьерному росту и компаниям важно давать людям возможность развиваться. Мнение о будущем может быть спасительно, ведь дает людям какую-то цель и конвертирует эмоции в рациональные действия. Также для людей важна конкурентная заработная плата и возможность роста, особенно в условиях войны. И мы видим, что рынок понимает эти потребности, ведь согласно опросу DOU зарплаты украинских разработчиков в первом полугодии выросли. Если в июне 2021 года медиана составляла $3000, то за год она выросла до $3400. Понимаю, что не всем бизнесам по силам заботиться о карьерном росте работников сейчас, однако говорить о таких возможностях в будущем, менять направление работы на более востребованное, получать дополнительные знания, готовиться – все-таки может быть вариантом.

Чувство принадлежности к определенному сообществу помогает работникам справиться с кризисом. Еще во времена пандемии коронавируса это подтверждали разные исследования , война в Украине также еще раз это подтвердила. Во-первых, как работодатель мы стараемся быть тем, на кого специалист может положиться даже в самые темные времена. Во-вторых, мы стараемся создать связь не только с компанией, но и построить сообщества внутри. В начале войны многие специалисты организовались не только для поддержки армии, а чтобы помочь коллегам. В первые недели наши специалисты в западных областях приняли у себя дома более 400 коллег вместе с семьями, а наш благотворительный фонд "Открытые глаза" организовал более 300 работников, которые стали волонтерами и заботились о гумдопомощи. Война касается абсолютно всех украинцев, и задача бизнеса - не просто обещать или притворяться уверенностью тогда, когда нехорошо всем, а делать то, что в наших силах.

Кроссфункциональность. С началом войны, компании, релокировавшие своих сотрудников за границу, должны были отслеживать все изменения в законодательстве, анализировать их и разъяснять. Кроме юристов, в этот процесс глубоко вовлечены и HR-менеджеры. Ведь важно перестроить не только процессы, связанные с аспектами трудоустройства, но помочь людям интегрироваться в местную культуру. Поэтому часть нашей, HR-ной работы — это также обеспечивать тренинги, лекции, языковые курсы и разрабатывать целые базы знаний, где специалисты могут знакомиться с другими культурами, исследовать правила и нормы жизни в новых странах и обмениваться опытом.

Многослойная коммуникация . Коммуникация во время войны стала важнее, чем когда-либо прежде. Она разделилась на кризисную, общую, индивидуальную, появились различные каналы, справочники, базы знаний. С одной стороны, коммуникация велась с лидерами, где на менеджерском уровне разъяснялись все последние изменения и новшества, объяснялось, как те или иные вещи повлияют на работу компании. С другой стороны, мы вели бизнес с человеческим лицом и так же разъясняли людям законодательство, особенности мобилизации, правила поведения во время воздушных тревог, готовили карты укрытий, списки гостиниц за границей, даже инструкции о том, как отдать детей в школу. в Польше или где-либо. Правильная коммуникация – это важный инструмент поддержки работников. Во время войны – коммуникация стала таблеткой для снятия стресса.

Усиливаем профессиональную экспертизу

На заре нашей профессии в Украине основными функциями HR-ов было оформление людей на работу и ведение их трудовых книг. Впоследствии на эту базу начали накладываться другие функции, такие как развитие культуры внутри компании, построение положительной атмосферы, вовлеченность работников и т.д. Сейчас мы возвращаемся к тому, что все начинается с понимания трудового законодательства и его норм.

Вместе с другими функциями, в частности юридическими и бизнес-департаментами, HR-ы должны получать экспертизу в сфере глобальной мобильности, разбираться в трудовом законодательстве и особенностях трудоустройства разных стран. Ведь HR-ы, прежде всего, должны думать о том, как легализовать, правильно оформить на работу работников в других странах, которые переехали туда из-за войны в Украине; на что следует обращать внимание в первую очередь и какие могут быть последствия за нарушение определенных норм?

HR-специалисты украинских компаний, особенно работающих и на зарубежных рынках, смогут получить более глобальную экспертизу. Это не просто означает профессиональный рост, а станет огромным скачком для украинской HR-отрасли. Не только потому, что они получат дополнительные знания, но и потому, что смогут погрузиться и понять культуру сотрудничества и ценностей других стран, которые будут неизбежно влиять на развитие украинской бизнес-культуры.

Война заставила нас пересмотреть свою матрицу ценностей (как личную, так и бизнесовую) и напомнила нам о базовых потребностях человека — безопасности, достойных условиях труда, компенсации, уважении, которые не заменишь плюшками, которые даже до войны имели временный эффект.

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