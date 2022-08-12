Veteran Hub создал гайд для HR о том, как стать дружественной для ветеранов компанией

В пособии PRAKTYKA Ветеран Хаб разобрали особенности работы с ветеранами на разных этапах сотрудничества от поиска кандидатов и онбординга до завершения трудовых отношений. Гайд раскрывает, как ветераны могут усилить команду, в том числе и навыки, полученные на службе

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Организация разместила в свободном доступе гайд по работе с ветеранами для HR и компаний. Рассказываем как знание особенностей сотрудничества с ветеранами и ветеранками помогает укрепить бренд работодателя.

Авторы пособия отмечают, что более 1 миллиона украинцев сейчас защищают страну на фронте. Это новое поколение украинских ветеранов, количество которых будет увеличиваться, пока идет война. А после победы и демобилизации им потребуется работа.

В пособии PRAKTYKA Ветеран Хаб разобрали особенности работы с ветеранами на разных этапах сотрудничества от поиска кандидатов и онбординга до завершения трудовых отношений. Гайд раскрывает, как ветераны могут усилить команду, в том числе и навыки, полученные на службе.

Также в руководстве подробно рассматриваются адаптация и рост ветеранов в коллективе. Отдельный раздел посвящен юридическим аспектам работы с ветеранами и ветеранами. В основе гайда – более 3 лет опыта команды хаба в поддержке ветеранов во время трудоустройства.

Зачем работодателям гайд по работе с ветеранами? Пособие поможет компаниям создать более разнообразную команду, а ветеранам и ветеранам работать там, где их принимают и понимают. Это инструмент для подготовки к послевоенному восстановлению страны, что усилит ваш бренд как работодателя.

Полезное в гайде:

как HR налаживать коммуникацию ветеранами;

адаптация и рост ветеранов в командах;

стереотипы вокруг сотрудничества с ветеранами и действительные примеры, опровергаемые ими;

как адаптировать корпоративную культуру к военной реальности

Для кого создан гайд PRAKTYKA?

Гайд будет полезным организациям и компаниям, которые хотели бы нанимать или сотрудничают с ветеранами и ветеранками. Он понадобится всем сотрудникам, которые вовлечены в отбор, онбординг и сопровождение новых коллег:

HR-специалистам всех уровней и направлений

Менеджерам команд

Основателям и владельцам бизнесов

Как можно присоединиться к проекту?

Veteran Hub ищут партнеров, которые ознакомятся с гайдом и предоставят обратную связь для улучшения пособия в следующих редакциях. Также команда хаба готова провести бесплатный тренинг по работе с ветеранами для таких компаний.

Свои отзывы и запросы на тренинг присылайте по электронной почте с пометкой "Поддержка работодателя ветеранов": [email protected]

Гайд разработан при поддержке Программы реинтеграции ветеранов.

Скачать гайд "PRAKTYKA" можно на сайте Veteran Hub

СПРАВКА

Veteran Hub — совместный проект фондов Виктора и Елены Пинчуков и общественной организации "Побратимы", основанный в Киеве в 2018 году как пространство для поддержки ветеранов АТО/ООС .