Veteran Hub створив посібник для HR про те, як стати дружньою для ветеранів компанією

У посібнику «PRAKTYKA» Ветеран Хаб розібрали особливості роботи з ветеранами на різних етапах співпраці від пошуку кандидатів й онбордингу до завершення трудових стосунків. Гайд розкриває, як ветерани можуть підсилити команду, зокрема й навичкам, здобутим на службі

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Організація розмістила у вільному доступі гайд по роботі з ветеранами для HR та компаній. Розповідаємо, як знання особливостей співпраці з ветеранами та ветеранками допомагає зміцнити бренд роботодавця.

Автори посібника зазначають, що понад 1 мільйон українців зараз боронять країну на фронті. Це нове покоління українських ветеранів, кількість яких збільшуватиметься, поки триває війна. А після перемоги та демобілізації їм потрібна буде робота.

У посібнику «PRAKTYKA» Ветеран Хаб розібрали особливості роботи з ветеранами на різних етапах співпраці від пошуку кандидатів й онбордингу до завершення трудових стосунків. Гайд розкриває, як ветерани можуть підсилити команду, зокрема й навичкам, здобутим на службі.

Також у посібнику детально розглядаються адаптація та зростання ветеранів у колективі. Окремий розділ присвячений юридичним аспектам роботи з ветеранами й ветеранками. В основі гайду — понад 3 роки досвіду команди хабу у підтримці ветеранів під час працевлаштування.

Навіщо роботодавцям гайд по роботі з ветеранами?Посібник допоможе компаніям створити більш різноманітну команду, а ветеранам та ветеранкам працювати там, де їх приймають і розуміють. Це інструмент для підготовки до повоєнної відбудови країни, що посилить ваш бренд як роботодавця.

Корисне в посібнику:

як HR налагоджувати комунікацію ветеранами;

адаптація та зростання ветеранів у командах;

стереотипи навколо співпраці з ветеранами та дійсні приклади, що їх спростовують;

як адаптувати корпоративну культуру до воєнної реальності.

Для кого створена «PRAKTYKA»?

Гайд буде корисним організаціям та компаніям, які хотіли б наймати або вже співпрацюють із ветеранами та ветеранками. Він знадобиться усім співробітникам, які залучені до відбору, онбордингу та супроводу нових колег:

HR-фахівцям всіх рівнів і напрямів

Менеджерам команд

Засновникам та власникам бізнесів

Як можна долучитися до проєкту?

Veteran Hub шукають партнерів, які ознайомляться з гайдом та нададуть зворотний зв'язок для покращення посібника в наступних редакціях. Також команда хабу готова провести безкоштовний тренінг по роботі з працівниками-ветеранами для таких компаній.

Свої відгуки та запити на тренінг надсилайте на електронну адресу із поміткою «Підтримка роботодавця ветеранів»: [email protected]

Гайд розроблений за підтримки Програми реінтеграції ветеранів.

Завантажити гайд «PRAKTYKA» можна на сайті Veteran Hub

ДОВІДКА

Veteran Hub — спільний проєкт фондів Віктора та Олени Пінчуків та громадської організації «Побратими», заснований у Києві у 2018 році як простір для підтримки ветеранів АТО/ООС.