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Категорія
Бізнес
Дата публікації

Veteran Hub створив посібник для HR про те, як стати дружньою для ветеранів компанією

Veteran Hub створив посібник для HR про те, як стати дружньою для ветеранів компанією

У посібнику «PRAKTYKA» Ветеран Хаб розібрали особливості роботи з ветеранами на різних етапах співпраці від пошуку кандидатів й онбордингу до завершення трудових стосунків. Гайд розкриває, як ветерани можуть підсилити команду, зокрема й навичкам, здобутим на службі

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Організація розмістила у вільному доступі гайд по роботі з ветеранами для HR та компаній. Розповідаємо, як знання особливостей співпраці з ветеранами та ветеранками допомагає зміцнити бренд роботодавця. 

Автори посібника зазначають, що понад 1 мільйон українців зараз боронять країну на фронті. Це нове покоління українських ветеранів, кількість яких збільшуватиметься, поки триває війна. А після перемоги та демобілізації їм потрібна буде робота.

У посібнику «PRAKTYKA» Ветеран Хаб розібрали особливості роботи з ветеранами на різних етапах співпраці від пошуку кандидатів й онбордингу до завершення трудових стосунків. Гайд розкриває, як ветерани можуть підсилити команду, зокрема й навичкам, здобутим на службі. 

Також у посібнику детально розглядаються адаптація та зростання ветеранів у колективі. Окремий розділ присвячений юридичним аспектам роботи з ветеранами й ветеранками. В основі гайду — понад 3 роки досвіду команди хабу у підтримці ветеранів під час працевлаштування.

Навіщо роботодавцям гайд по роботі з ветеранами?Посібник допоможе компаніям створити більш різноманітну команду, а ветеранам та ветеранкам працювати там, де їх приймають і розуміють. Це інструмент для підготовки до повоєнної відбудови країни, що посилить ваш бренд як роботодавця.

Корисне в посібнику:

  • як HR налагоджувати комунікацію ветеранами;
  • адаптація та зростання ветеранів у командах;
  • стереотипи навколо співпраці з ветеранами та дійсні приклади, що їх спростовують;
  • як адаптувати корпоративну культуру до воєнної реальності.

Для кого створена «PRAKTYKA»?

Гайд  буде корисним організаціям та компаніям, які хотіли б наймати або вже співпрацюють із ветеранами та ветеранками. Він знадобиться усім співробітникам, які залучені до відбору, онбордингу та супроводу нових колег:

  • HR-фахівцям всіх рівнів і напрямів
  • Менеджерам команд
  • Засновникам та власникам бізнесів 
Фото 2 — Veteran Hub створив посібник для HR про те, як стати дружньою для ветеранів компанією

Як можна долучитися до проєкту?

Veteran Hub шукають партнерів, які ознайомляться з гайдом та нададуть зворотний зв'язок для покращення посібника в наступних редакціях. Також команда хабу готова провести безкоштовний тренінг по роботі з працівниками-ветеранами для таких компаній.

Свої відгуки та запити на тренінг надсилайте на електронну адресу із поміткою «Підтримка роботодавця ветеранів»: [email protected] 

Гайд розроблений за підтримки Програми реінтеграції ветеранів.

Завантажити гайд «PRAKTYKA» можна на сайті Veteran Hub

ДОВІДКА

Veteran Hub — спільний проєкт фондів Віктора та Олени Пінчуків та громадської організації «Побратими», заснований у Києві у 2018 році як простір для підтримки ветеранів АТО/ООС.