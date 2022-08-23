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Ekonomika+ составит ренкинг эффективных HR-инициатив украинских компаний во время войны
Номинанты будут оцениваться по количественным и качественным критериям. Формировать финальный список рэнкинга будет экспертное жюри и редколлегия
Журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» и деловой портал delo.ua объявляют о начале первого военного рэнкинга HR-инициатив украинских компаний
Присоединиться к рэнкингу и поделиться своим кейсом эффективного управления персоналом во время войны смогут средние и крупные украинские компании.
Для этого необходимо заполнить анкету по ссылке и ответить на ряд дополнительных вопросов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Конечный срок подачи заявки – 15 сентября.
После обработки анкет компаний-участников, отобранные HR-инициативы будут опубликованы на страницах портала delo.ua.
Номинанты будут оцениваться по количественным и качественным критериям. Формировать финальный список рэнкинга будет экспертное жюри и редколлегия. Среди экспертов – международные компании, специализирующиеся на поиске и оценке руководителей высшего звена, консалтинговые компании, работающие в сфере управления человеческим капиталом.
Оценка номинантов будет проходить по следующим критериям:
1. Масштабность. При оценке влияния реализуемых проектов будет учтено количество охваченного персонала компании.
2. Благополучие. Кроме выгод самой компании инициативы должны создавать дополнительные условия для благосостояния и безопасности персонала.
3. Образование. Инициативы должны улучшать уровень профессионализма работников.
4. Инновационность. Методика реализации инициатив должна отвечать требованиям военного времени – баланс между легкостью реализации, новейшим и ожидаемым эффектом.
«Украинцы, которые сейчас воюют на фронте и сейчас работающие в тылу — самый ценный актив Украины. В свою очередь те, кто организует эти процессы и отвечает за их эффективность — это те управленцы, которые будут завтра восстанавливать национальную экономику», — говорит Максим Бироваш, главный редактор журнала «ТОП-100. Рейтинги крупнейших».
Напомним, Экономика+ — это многопрофильное бизнес/медиа бюро, специализирующееся на решении задач в медиа и организации бизнес-ивентов. В активе компании онлайн-ресурсы mmr.ua, delo.ua, womo.ua, а также ежеквартальный рейтинговый журнал «ТОП-100. Рейтинги самых больших» . Среди ежегодных деловых мероприятий бюро: Business Wisdom Summit, GET Business Festival, SHE Congress, MRKTNG марафон.
«ТОП-100. Рейтинги крупнейших» — издание, специализирующееся на составлении независимых рейтингов украинского бизнеса. Основа рейтингов – опрос экспертов и анализ экономических результатов компаний-участниц. Каждый выпуск состоит из трех ключевых блоков, объединенных единой концепцией. Это главное издание для тех, кто принимает решение.