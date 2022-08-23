Ekonomika+ складе ренкінг ефективних HR-ініціатив українських компаній під час війни

Номінанти будуть оцінюватися за кількісними та якісними критеріями. Формувати фінальний список ренкінгу буде експертне журі та редколегія

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Журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» та діловий портал delo.ua оголошують про початок першого воєнного ренкінгу HR-ініціатив українських компаній

Долучитися до ренкінгу та поділитися власним кейсом ефективного управління персоналом під час війни зможуть середні та великі українські компанії. Для цього необхідно заповнити анкету за посиланням та відповісти на низку додаткових питань.

Кінцевий термін подачі заявки — 15 вересня.

Після опрацювання анкет компаній-учасниць, відібрані HR-ініціативи будуть опубліковані на сторінках порталу delo.ua.

Номінанти будуть оцінюватися за кількісними та якісними критеріями. Формувати фінальний список ренкінгу буде експертне журі та редколегія. Серед експертів — міжнародні компанії, що спеціалізуються на пошуку та оцінюванні керівників вищої ланки, консалтингові компанії, які працюють у сфері управління людським капіталом.

Оцінювання номінантів відбуватиметься за наступними критеріями:

1. Масштабність. При оцінці впливу реалізованих проєктів буде враховано кількість охопленого персоналу компанії.

2. Добробут. Окрім вигоди самій компанії ініціативи мають створювати додаткові умови для добробуту та безпеки персоналу.

3. Освіта. Ініціативи мають поліпшувати рівень професійності працівників.

4. Інноваційність. Методика реалізації ініціатив має відповідати вимогам воєнного часу — баланс між легкістю реалізації, новітністю та очікуваного ефекту.

«Українці, які зараз воюють на фронті та ті, які зараз працюють в тилу — найцінніший актив України. Своєю чергою ті, хто організовує ці процеси, та відповідає за їхню ефективність — це ті управлінці, які завтра відновлюватимуть національну економіку», — каже Максим Біроваш, головний редактор журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших».

Нагадаємо, Екоnоміка+ — це багатопрофільне бізнес/медіа бюро, яке спеціалізується на вирішенні завдань у медіа та організації бізнес-івентів. В активі компанії онлайн-ресурси mmr.ua, delo.ua, womo.ua, а також щоквартальний рейтинговий журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших». Серед щорічних ділових заходів бюро: Business Wisdom Summit, GET Business Festival, SHE Congress, MRKTNG марафон.

«ТОП-100. Рейтинги найбільших» — видання, яке спеціалізується на укладанні незалежних рейтингів українського бізнесу. Основа рейтингів — опитування експертів та аналіз економічних результатів компаній-учасниць. Кожен випуск складається з трьох ключових блоків, об'єднаних єдиною концепцією. Це головне видання для тих, хто ухвалює рішення.