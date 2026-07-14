От грантов к новым работодателям: как Ощадбанк помогает создавать экономику будущего

За последние несколько лет ветеранское предпринимательство стало одним из наиболее динамичных сегментов украинской экономики. Благодаря государственным грантам, льготному кредитованию и консультационным программам тысячи ветеранов уже открыли или развивают собственное дело. Какие отрасли они выбирают, что помогает им после возвращения к гражданской жизни и как ветеранский бизнес может повлиять на восстановление Украины – рассказываем на примере опыта Ощадбанка, который стал первым среди государственных компаний в рейтинге "Лидеры ветеранской экономики" спецпроекта "Ветеранская экономика".

Не просто социальный проект

Первоначально ветеранское предпринимательство рассматривалось как инструмент возвращения к гражданской жизни. Предполагалось, что собственное дело поможет ветеранам восстановить финансовую независимость, обрести новую профессиональную роль и адаптироваться после службы. Однако практика показала: его значение значительно шире социальной поддержки.

Через программы Ощадбанка уже прошли тысячи ветеранов и членов их семей. В качестве уполномоченного государственного банка он согласовал к выплате 1,35 млрд грн грантов в рамках ветеранского направления программы «еРабота» для более 2400 ветеранов-предпринимателей и членов их семей. Кроме того, собственный проект банка БИЗНЕС 4.5.0 разрешил открыть 1918 счетов для 1903 клиентов-ветеранов и предоставить 127 льготных кредитов на общую сумму более 210,5 млн. грн.

Такой масштаб работы позволяет увидеть, как за последние годы изменилось само понимание ветеранского бизнеса.

Главный вывод – ветераны имеют высокую финансовую дисциплину и большое стремление развиваться. В то же время ветеранский бизнес отличается от классического малого и среднего предпринимательства, прежде всего, своим социальным характером. Ветераны создают бизнес не только для прибыли. Они стремятся поддержать побратимов, создают для них рабочие места и помогают адаптироваться к гражданской жизни через общую работу. Наталья Буткова-Витвицкая член правления Ощадбанка, ответственный за ММСБ

Поэтому ветеранское предпринимательство уже сложно рассматривать исключительно как инструмент реинтеграции. Оно равномерно преобразуется в отдельный сектор экономики со собственной логикой развития.

В банке отмечают, что сегодня все больше ветеранов мыслят категориями масштабирования бизнеса. Если несколько лет назад многие начинали с небольших семейных проектов или самозанятости, то сейчас растет количество покупающих франшизы, открывает сети предприятий или планирует строить крупные компании.

При этом доступ к финансированию уже не главный барьер. Благодаря государственным грантам и специальным кредитным программам начать собственное дело стало гораздо проще. Вместо этого все большее значение приобретают знания и предпринимательские компетенции.

«БИЗНЕС 4.5.0.»: поддержка ветеранов от идеи к собственному делу По состоянию на июнь 2026 проект «БИЗНЕС 4.5.0.» оказывает ветеранам и членам их семей комплексную поддержку по началу и развитию бизнеса. 1903 клиентов-ветеранов;

1918 открытых счетов;

127 льготных кредитов;

свыше 210,5 млн. грн. профинансированных проектов;

профинансированных проектов; отдельные кредитные продукты на приобретение франшиз и запуска агробизнеса;

консультационное сопровождение и льготные тарифы на банковское обслуживание.

Речь идет прежде всего о необходимости быстро овладеть гражданскими компетенциями: финансовое планирование, юридические вопросы, ведение бухгалтерии, построение бизнес-процессов. Не менее сложным остается психологический переход от четкой военной системы к предпринимательству, где многие решения приходится принимать самостоятельно.

Почему консультации иногда важнее кредита

Именно поэтому проект "БИЗНЕС 4.5.0." был создан не только как кредитная программа. Он совмещает льготное финансирование, консультационную поддержку и особые условия банковского обслуживания. Для стартапов действуют отдельные кредитные продукты на покупку франшиз или запуск аграрного бизнеса, а предприниматели получают сопровождение еще до получения средств.

Практика показывает, что больше всего вопросов возникает именно на старте. Чаще ветераны обращаются за финансированием приобретения оборудования, транспорта, развития аграрного производства или запуска бизнеса по франчайзинговым моделям. В то же время, ключевая помощь нужна еще до подписания кредитного соглашения.

Именно этап подготовки бизнес-плана, оформление документов и заполнение грантовых заявок чаще всего определяет, получит ли предприниматель финансирование.

После получения средств характер запросов меняется. Предпринимателей уже интересует правильное ведение финансовой отчетности, выполнение условий грантовых программ, взаимодействие с контролирующими органами и организация работы компании.

Фактически банк все чаще выступает не только финансовым партнером, но и консультантом, сопровождающим предпринимателя от бизнес-идеи до стабильной работы компании.

Не менее заметно меняется и структура самого ветеранского предпринимательства. Если раньше среди самых популярных направлений были кафе, автомастерские или небольшие магазины, то сегодня ветераны все активнее входят в технологические сферы. Среди новых лидеров – производство беспилотников, ІТ-проекты, предприятия оборонно-промышленного комплекса, решения для точного земледелия.

В то же время, значительный потенциал банк видит в перерабатывающей промышленности, логистике и зеленой энергетике. Именно здесь военный опыт многих ветеранов может стать серьезным конкурентным преимуществом. Управление людьми, ресурсами и сложными процессами в условиях неопределенности – компетенции, которые высоко ценятся и в гражданской экономике.

От поддержки к восстановлению экономики

По наблюдениям Ощадбанка, портрет современного ветерана-предпринимателя также значительно отличается от традиционного образа малого бизнесмена. Чаще всего это люди от 25 до 45 лет, привыкшие работать в условиях высокой ответственности и неопределенности. Именно война сформировала у них качества, которые сегодня помогают строить собственное дело.

«Их главная мотивация – обеспечить семью и внести свой вклад в восстановление страны. Они прошли войну, поэтому обладают уникальной устойчивостью к стрессу и умеют принимать решения в критических ситуациях. Их риск всегда просчитан. В то же время, они очень ценят честность, прозрачные правила игры и открытую коммуникацию со стороны банка», – считает Наталья Буткова-Витвицкая.

Именно поэтому финансирование ветеранского предпринимательства постепенно выходит за рамки классического банковского кредитования. Для этой категории предпринимателей важно получить не только доступ к капиталу, но и понятные правила, профессиональное сопровождение и возможность быстро получить консультацию, когда она действительно нужна.

Не менее важным направлением работы для банка остается поддержка ветеранов как будущих работодателей. Каждый успешный ветеранский бизнес - это не только стабильный доход для его учредителя. Это новые рабочие места, налоговые поступления и развитие местных общин.

Именно поэтому сегодня все больше говорят не только о поддержке ветеранов, но и об их вкладе в будущее украинской экономики.

«Ветеранский бизнес станет одним из главных фундаментов внутренней экономики Украины. Это сотни тысяч новых рабочих мест от людей, связывающих свое будущее именно с Украиной. Ветераны не вывезут капитал за границу – они будут инвестировать в свои общины, платить налоги на местах и стимулировать развитие украинского производства. Фактически они постепенно превратятся из получателей государственной поддержки в мощных доноров экономики», – считают в банке.

Вместе с тем, полноценное формирование ветеранской экономики требует не только активности бизнеса или банковского сектора. По мнению Ощада, следующим шагом должно стать усовершенствование государственной политики.

В частности, одним из наиболее эффективных инструментов могли бы стать налоговые стимулы для ветеранских стартапов в первые годы после запуска. Не менее актуальным остается вопрос страхования военных рисков для предприятий, работающих в прифронтовых регионах. Это позволило бы гораздо активнее развивать бизнес именно там, где он больше всего необходим для экономического восстановления страны.

В то же время, международные партнеры могли бы сделать акцент не только на финансировании, но и на долгосрочных программах бизнес-образования, менторства и поддержки выхода украинских ветеранских компаний на внешние рынки.

«еРабота»: результаты ветеранского направления через Сбербанк Как уполномоченный государственный банк Ощадбанк реализует ветеранское направление программы «Работа». По состоянию на середину июня 2026: согласовано 1,35 млрд грн грантов;

грантов; фактически выплачено 1,15 млрд грн ;

; поддержано 2400 ветеранов и членов их семей ;

; реализация проектов позволит создать более 5000 новых рабочих мест .

Отдельной темой для Ощадбанка остается и возвращение ветеранов к работе внутри крупных компаний. В банке уверены, что реинтеграция ветеранов – это не социальная миссия, а инвестиция в человеческий капитал.

«Терять опытных работников из-за отсутствия качественной адаптации – значит терять компетенции и нести прямые экономические убытки. Именно поэтому работодателям следует внедрять программы наставничества, помогать ветеранам обновлять профессиональные навыки, адаптировать рабочие места к нуждам людей с инвалидностью, обучать команды правильному взаимодействию и обеспечивать гибкий график в первые месяцы после возвращения», – отмечают в Ощадбанке.

В банке убеждены, что именно сочетание качественной реинтеграции, доступа к финансированию и профессиональной поддержке создает условия, в которых ветеранский бизнес перестает быть исключением и становится естественной частью украинской экономики. Именно такой, по мнению Ощадбанка, должна стать ветеранская экономика в ближайшие годы.

Через пять лет успех ветеранской экономики будет определяться не количеством отдельных программ поддержки, а реальными экономическими показателями. В банке считают, что более 60% ветеранов по возвращении со службы должны быть либо успешно трудоустроены, либо вести собственное дело. Доля ветеранского бизнеса в валовом внутреннем продукте страны должна достигнуть 5–7%, а украинские ветеранские бренды уверенно работать не только на внутреннем рынке, но и экспортировать свою продукцию в разные страны мира. Именно такой подход, уверены в Ощадбанке, позволит превратить ветеранское предпринимательство в один из драйверов послевоенного восстановления Украины.