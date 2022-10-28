После 14-летнего перерыва Украина вернулась в Международную организацию виноделия

Украина с 30 октября возобновляет членство в Международной организации виноградарства и виноделия (International Organisation of Vine and Wine), в которую входила с 1997 по 2008 годы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Официально о возвращении Украины в OIV объявят 4 ноября 2022 года во время ежегодного собрания организации.

Над восстановлением членства совместно работали Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, Министерство иностранных дел Украины, посольство Украины во Французской Республике и общественный союз "Укрсадвинпром". Глава ОС будет представлять Украину в OIV.

"Участие в МОВВ на правах постоянного членства позволит украинским специалистам винодельческой отрасли активнее участвовать в работе экспертов, подкомиссий и комиссий организации по разработке нормативной документации, а также позволит использовать официальные стандарты и правила в международной торговле винами и виноматериалами", — отметили в Минагрополитики.

Международная организация винограда и виноделия была создана в 2001 году. Она стала наследницей Международного бюро винограда и вина, существовавшего с 1924 года.

По информации Госстата, по состоянию на 1 января 2022 года общая площадь виноградных насаждений по всем категориям хозяйств составила 34,0 тыс га, валовой сбор – 257,5 тыс тонн. При этом около 25% от общей площади виноградных насаждений в Украине находятся в оккупации в Херсонской и Николаевской области.

Всего в Украине работают 144 винодельческих предприятия, из них 29 малых производителей винодельческой продукции.

При этом кризис в виноградарско-винодельческой отрасли, начавшийся еще задолго до войны, усугубил военная агрессия РФ против Украины, подчеркивают эксперты. Несмотря на это, в 2022 году украинские вина получили награды на крупнейшем конкурсе в мире Decanter World Wine Awards. По результатам конкурса 4 винодельческих с 14 винами получили медали.