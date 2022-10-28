Після 14-річної перерви Україна повернулася до Міжнародної організації виноробства

Україна з 30 жовтня відновлює членство в Міжнародній організації виноградарства та виноробства (International Organisation of Vine and Wine), до якої входила з 1997 по 2008 роки. Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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Офіційно про поверненні України до OIV оголосять 4 листопада 2022 року під час щорічних зборів організації.

Над відновлення членства спільно працювали Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство закордонних справ України, посольство України у Французькій Республіці та громадська спілка "Укрсадвинпром". Очільник ГС представлятиме Україну в OIV.

"Участь у МОВВ на правах постійного членства дозволить українським спеціалістам виноробної галузі активніше брати участь у роботі експертів, підкомісій і комісій організації щодо розробки нормативної документації, а також надасть можливість використовувати офіційні стандарти та правила у міжнародній торгівлі винами та виноматеріалами", — зазначили в Мінагрополітики.

Міжнародна організація винограду та виноробства створена 2001 року. Вона стала спадкоємицею Міжнародного бюро винограду та вина, яке існувало з 1924 року.

За інформацією Держстату, станом на 1 січня 2022 року загальна площа виноградних насаджень по всіх категоріях господарств становила 34,0 тис га, валовий збір – 257,5 тис тонн. При цьому наразі близько 25% від загальної площі виноградних насаджень в Україні перебувають в окупації в Херсонській та Миколаївській області.

Загалом в Україні працюють 144 виноробних підприємства, з них 29 малих виробників виноробної продукції.

При цьому кризу у виноградарсько-виноробній галузі, яка розпочалась ще задовго до війни, посилила воєнна агресія РФ проти України, підкерслюють експерти. Незважаючи на це,у 2022 році українські вина здобули нагороди на найбільшому конкурсі у світі "Decanter World Wine Awards". За результатами конкурсу 4 виноробні з 14 винами здобули медалі.