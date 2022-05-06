GoodWine продає вина, які "вижили" після ракетного удару

Компанії GoodWine зібрала всі пляшки вин на складі Київської області, по якому окупанти 4 березня завдали ракетного удару, і тепер продає їх у своєму магазині на вулиці Мечникова у прикасовій зоні.

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Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Ми врятували трохи вина і плануємо відновити нашу компанію. З кожної проданої пляшки ми перераховуватимемо 20 гривень для ЗСУ", — розповіли в GoodWine.

Ціна однієї такої пляшки коливається від 300 до 1500 гривень. Усі вина розмістили на одному стелажі під назвою "Вина, що вижили".

Через попадання російської ракети до складу компанії GoodWine знищено 1,6 млн пляшок вина.