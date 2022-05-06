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Ритейл
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GoodWine продает вина, "выжившие" после ракетного удара

GoodWine продает вина, "выжившие" после ракетного удара
Компания GoodWine получила ущерб на 15 млн евро

Компании GoodWine собрала все бутылки вин на складе в Киевской области, по которому оккупанты 4 марта нанесли ракетный удар, и теперь продает их в своем магазине на улице Мечникова в прикассовой зоне.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Мы спасли немного вина и планируем восстановить нашу компанию. С каждой проданной бутылки мы будем перечислять 20 гривен для ВСУ", — рассказали в GoodWine.

Цена одной такой бутылки колеблется от 300 до 1500 гривен. Все вина разместили на одном стеллаже под названием "Вина, которые выжили".

Из-за попадания российской ракеты в склад компании GoodWine уничтожено 1,6 млн бутылок вина.

Автор:
Вита Молодан