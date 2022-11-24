Разрушенное производство и $2 млн убытков: как компания Enjoy The Wood возродила предприятие и продолжает работать во время войны

Во время оккупации Киевщины российскими захватчиками предприятия компании Enjoy The Wood были уничтожены. Сожжено до тла производство в Бородянке, пострадало производство в Буче, офис в Ирпене тоже был уничтожен. Потеряв все основатели компании Игорь Фостенко с супругой Мариной приняли решение возрождать предприятие возле Ужгорода, чтобы продолжать поддерживать экономический фронт и предоставить людям рабочие места. Delo.ua рассказывает, как Фостенко возродил производство и работает во время войны.

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В 2014 году семьями Фостенко и Обехода была основана компания по производству декора и подарков из дерева Enjoy The Wood. Семейная бизнес-деятельность началась с производства деревянных дощечек для нарезки и заноз, а позже появилась идея создавать деревянные карты.

Уже в 2018 году компания собрала более $100 тысяч на краудфандинговой платформе Kickstarter. Это позволило популяризировать продукцию по всему миру, прежде всего в Европе и США, а затем расширить свои горизонты. На сегодняшний день Enjoy The Wood присутствует на разных рынках: украинском, американском, европейском, азиатском. Офис компании находится только в Украине, а недавно Enjoy The Wood открыли первый шоурум в Чехии, Праге. Ранее успели открыть в Финляндии, Японии.

“Мы производим декор и подарки из дерева. Продукт, по которому нас узнают, - Карты мира, которые уже украсили более 100 тысяч домов по всему миру”, - говорит Игорь Фостенко.

Среди самых популярных изделий, которые производит компания, это многослойные карты мира и Украины, карты с подсветкой, картины, патриотические постеры, планы городов, мужские гребни для бороды.

Война, оккупация и разрушенное производство

До полномасштабной войны производства находились в Буче, Ирпене и Бородянке, а команда насчитывала около 500 сотрудников. В конце февраля исполнилось всего три месяца, как сотрудники компании переехали в просторный офис в Ирпене.

"Мы долго над ним работали, мечтали создать среду для вдохновения, командной работы. Хотелось, чтобы все были знакомы между собой и больше времени проводили вместе, ведь до этого мы были распределены среди 4 офисов”, - говорит предприниматель.

При этом компания построила планы развития, разработала новую стратегию позиционирования и продвижения продукта. В этом году предприниматели планировали несколько новых проектов на Kickstarter, хотели расширить горизонты ведения бизнеса и запустить производство не только настенного декора, но началась все разрушившая полномасштабная война.

Война застала семью предпринимателей на отдыхе на западе Украины. На тот момент команда находилась в Ирпене, Буче, Бородянке, Гостомеле, которые с первых дней были оккупированы.

"Мы готовили специальные помещения на производстве с запасом продуктов, питьевой воды. Часть команды отправилась к западу Украины и там, наконец, поселилась, часть уехала за границу, а некоторые провели нестерпимые дни и недели в оккупации, в самом аду… Честно, казалось, что это конец. 500 работников потеряли рабочие места и дома ”, - вспоминает Игорь.

Из-за войны компания понесла финансовый ущерб более чем на $2 млн, ведь огромное производство с современным оборудованием и офис были уничтожены. Игорь рассказал, что все было уничтожено и сожжено до фона на производстве в Бородянке, пострадало производство в Буче, офис в Ирпене тоже был уничтожен в конце марта. Удалось вывезти всего несколько станков из Бучи, все остальное осталось в руинах.

Однако это ничто по сравнению с человеческими жизнями. Как мы узнали позже, несколько наших работников погибли в оккупации… Невыносимая боль. Также многие коллеги-мужчины присоединились к рядам ВСУ. Мы помогаем и поддерживаем их как можем”, - говорит Фостенко.

Возрождение

Прошел всего месяц после разрушения производства в Бородянке, когда Игорь с женой Мариной приняли решение возрождать предприятие возле Ужгорода и предоставить людям рабочие места.

Однако на этом этапе повторного становления компании с нуля возникли трудности. Игорь отметил, что первая проблема – это обустройство быта людей, работающих на производстве. Надо было найти всем жилье, обеспечить едой и предметами первой необходимости. Ведь все они остались без дома в родных городах, разрушенных русскими захватчиками.

“Мы сняли несколько больших домов со всем необходимым для проживания: кухней, стиральной машиной, душевыми комнатами, мебелью и т.д. На территории производства разместили модульные дома, которые также оборудованы всеми удобствами для комфортной жизни. Наняли двух поваров, которые готовят вкусные обеды во время рабочего дня”, - говорит Игорь.

В настоящее время удалось вернуть большинство рабочих мест. Первоначально компания снабжала работой своих сотрудников. Только когда они отказывались или не имели возможности вернуться к работе, компания публиковала вакансии на интернет-ресурсах.

Во-вторых, есть проблемы с логистикой и поставщиками оборудования и сырья. Компания по-прежнему покупает сырье в Европе, но сроки доставки увеличились.

Несмотря на это, компания продолжает работать, поддерживая экономический фронт и предоставлять рабочие места.

Спрос во время войны и новая патриотическая продукция

После полномасштабного вторжения РФ в Украину компания запустила новый продукт на Kickstarter – Карты-картины в разных вариациях. Позже предприниматели решили пополнить ассортимент патриотической продукцией: обновили дизайн Карты Украины, превратив ее в тревел-гайд разными областями с отметками самых прекрасных и важнейших мест нашей земли, запустили постеры с украинской тематикой, а также гребешки для бороды с патриотическими гравировками. Также коллекция космических карт пополнила ассортимент.

Игорь добавил, что ассортимент продукции сократился почти на 40%, если сравнивать с довоенным. Методы реализации продукции в начале войны также сократились.

"Мы работали только на рынок США, продавали Карты со складов, которые там находились. Это дало время встать на ноги, организовать новое производство и постепенно запустить все процессы сначала. Сейчас мы вернулись ко всем методам реализации продукции, просто не в таких масштабах, как это было раньше", - отметил он.

При этом основной клиент не поменялся. Компания продолжает экспортировать товары иностранцам, поддерживающим украинского производителя. На украинском рынке спрос снизился. Также на стоимость товара для потребителя повлиял рост курса доллара, однако для внутреннего рынка компания не поднимала цены, чтобы поддержать локального покупателя, продолжающего покупать Карты украинского производителя.

Помощь стране

Параллельно с процессами обновления Enjoy The Wood компания собирает средства на помощь армии. Игорь ездил за границу для закупки необходимых вещей для ребят из терробороны Ирпеня. Так, Enjoy The Wood приобрели бронемашину, бронежилеты, каски.

"В августе мы решили провести уникальный марафон от нашей команды о том, как выйти на зарубежный рынок, как пользоваться такими платформами, как Amazon, Etsy, Shopify, Kickstarter. Мы собрали более 2 млн грн, которые сразу поступали в фонд Сергея Притулы. Участники марафон оплачивали свое участие, направляя средства непосредственно в фонд", - говорит Игорь.

Также компания проводила благотворительные розыгрыши за донаты и собирала средства в помощь украинским детям.

Как вести бизнес в условиях войны

Несколько советов от Игоря Фостенко, как вести бизнес во время войны:

Если в ваших планах зарабатывать большие деньги, бизнес не должен быть локальным, иначе это чревато определенными рисками. Географию продажи нужно продумывать на первых этапах зарождения идеи.

Всегда нужно учиться продавать и повышать свои навыки в коммуникации.

Владелец бизнеса отвечает за своих работников. Поэтому у вас всегда должна быть четкая цель перед глазами, вокруг которой вы будете объединять людей, крепкий фундамент под ногами, чтобы самому не упасть, и твердая вера в то, что все получится.

Никогда не опускать руки, верить в Бога и двигаться вперед.

Игорь подчеркнул, что сейчас очень важно не сдаваться бизнесам и продолжать работать.