Зруйноване виробництво та $2 млн збитків: як компанія Enjoy The Wood відродила підприємство та продовжує працювати під час війни

Під час окупації Київщини російськими загарбниками підприємтства компанії Enjoy The Wood було знищено. Спалено до тла виробництво у Бородянці, постраждало виробництво у Бучі, офіс в Ірпені теж було знищено. Втративши все засновники компанії Ігор Фостенко з дружиною Мариною прийняли рішення відроджувати підприємство біля Ужгорода, щоб продовжувати підримувати економічний фронт та надати людям робочі місця. Delo.ua розповідає, як Фостенко відродив виробництво та працює під час війни.

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У 2014 році родинами Фостенко та Обіход була заснована компанія з виробництва декору та подарунків із дерева Enjoy The Wood. Сімейна бізнес-діяльність почалась з виробництва дерев'яних дощечок для нарізання та скалок, а пізніше з'явилася ідея створювати дерев'яні Мапи.

Вже у 2018 році компанія зібрала понад $100 тисяч на краудфандинговій платформі Kickstarter. Це дозволило популяризувати продукцію в усьому світі, насамперед у Європі і США, і потім розширити свої горизонти. На сьогоднішній день Enjoy The Wood присутня на різних ринках: українському, американському, європейському та азіатському. Офіс компанії знаходиться лише в Україні, а нещодавно Enjoy The Wood відкрили перший шоурум в Чехії, Празі. Раніше встигли відкрити у Фінляндії, Японії.

“Ми виробляємо декор та подарунки з дерева. Продукт, за яким нас впізнають, - Мапи світу, які вже прикрасили більше ніж 100 тисяч домівок по всьому світу”, - каже Ігор Фостенко.

Серед найпопулярніших виробів, які виготовляє компанія це багатошарові Мапи світу та України, Мапи з підсвіткою, картини, патріотичні постери, плани міст, чоловічі гребні для бороди.

Війна, окупація та зруйноване виробництво

До повномасштабної війни виробництва знаходились в Бучі, Ірпені та Бородянці, а команда налічувала близько 500 співробітників. Наприкінці лютого виповнилося лише 3 місяці, як співробітники компанії переїхали в просторий офіс в Ірпені.

“Ми довго над ним працювали, мріяли створити середовище для натхнення, командної роботи. Хотілося, щоб усі були знайомі між собою і більше проводили часу разом, адже до цього ми були розподілені серед 4 офісів”, - каже підприємець.

При цьому компанія побудувала плани для розвитку, розробила нову стратегію позиціонування і просування продукту. У цьому році підприємці планували декілька нових проєктів на Kickstarter, хотіли розширити горизонти ведення бізнесу та запустити виробництво не тільки настінного декору, однак почалась повномасштабна війна, яка все зруйнувала.

Війна застала сімʼю підприємців на відпочинку на заході України. На той момент команда знаходилася в Ірпені, Бучі, Бородянці, Гостомелі, які з перших днів були окуповані.

“Ми готували спеціальні приміщення на виробництві з запасом продуктів, питної води. Частина команди вирушила до заходу України і там, зрештою, оселилася, частина виїхала за кордон, а дехто провів нестерпні дні і тижні в окупації, в самому пеклі… Чесно, здавалося, що це кінець. 500 працівників втратили робочі місця і домівки”, - згадує Ігор.

Через війну компанія понесла фінансові збитки більше ніж на $2 млн, адже величезне виробництво з сучасним обладнанням та офіс були знищені вщент. Ігор розповів, що усе було знищено і спалено до тла на виробництві у Бородянці, постраждало виробництво у Бучі, офіс в Ірпені теж були знищені наприкінці березня. Вдалося вивезти лише декілька станків з Бучі, усе інше залишилося в руїнах.

“Однак це ніщо у порівнянні з людськими життями. Як ми дізналися пізніше, кілька наших працівників загинуло в окупації… Нестерпний біль. Також багато колег-чоловіків доєдналися до лав ЗСУ. Ми допомагаємо і підтримуємо їх, як можемо”, - говорить Фостенко.

Відродження

Минув лише місяць після зруйнування виробництва в Бородянці, коли Ігор з дружиною Мариною прийняли рішення відроджувати підприємство біля Ужгорода та надати людям робочі місця.

Однак на цьому етапі повторного становлення компанії з нуля почали виникати труднощі. Ігор зазначив, що перша і найважливіша проблема – це облаштування побуту людей, які працюють на виробництві. Треба було знайти усім житло, забезпечити їжею та предметами першої необхідності. Адже всі вони залишилися без домівки в рідних містах, які були зруйновані російськими загарбниками.

“Ми винайняли декілька великих будинків з усім необхідним для проживання: кухнею, пральною машиною, душовими кімнатами, меблями і т.д. На території виробництва розмістили модульні будинки, які також облаштовані всіма зручностями для комфортного життя. Найняли двох кухарів, які під час робочого дня готують смачні обіди”, - каже Ігор.

Нині вдалося повернути більшість робочих місць. Першочергово компанія забезпечувала роботою своїх співробітників. Лише, коли вони відмовлялися або не мали змоги повернутись до роботи, компанія викладала вакансії на інтернет-ресурсах.

По-друге, є проблеми з логістикою та постачальниками обладнання й сировини. Наразі компанія як і раніше покупає сировину у Європі, але строки доставки збільшились.

Незважаючи на це, компанія продовжує працювати, підтримуючи економічний фронт та надавати робочі місця.

Попит під час війни та нова патріотична продукція

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія запустила новий продукт на Kickstarter - Мапи-картини у різних варіаціях. Далі підприємці вирішили поповнити асортимент патріотичною продукцією: оновили дизайн Мапи України, перетворивши її на тревел-гайд різними областями з позначками найпрекрасніших і найважливіших місць нашої землі, запустили постери з українською тематикою, а також гребінці для бороди з патріотичними гравіюваннями. Також колекція космічних Мап поповнила асортимент.

Ігор додав, що асортимент продукції скоротився майже на 40%, якщо порівнювати з довоєним. Методи реалізації продукції на початку війни також скоротилися.

"Ми працювали лише на ринок США (після вторгнення РФ, -ред.), продавали Мапи зі складів, які там знаходились. Це дало час стати на ноги, організувати нове виробництво та поступово запустити всі процеси спочатку. Нині ми повернулись до всіх методів реалізації продукції, просто не в таких масштабах, як це було раніше", - зазначив він.

При цьому основний покупець не змінився. Компанія продовжує експортувати товари іноземцям, які підтримують українського виробника. На українському ринку попит зменшився. Також на вартість товару для споживача вплинув ріст курсу долара, однак для внутрішнього ринку компанія не піднімала ціни, аби підтримати локального покупця, який продовжує купувати Мапи українського виробника.

Допомога країні

Паралельно з процесами відновлення Enjoy The Wood компанія збирає кошти на допомогу армії. Ігор їздив за кордон на закупки необхідних речей для хлопців з тероборони Ірпеня. Так, Enjoy The Wood придбали бронемашину, бронежилети, каски.

"У серпні ми вирішили провести унікальний марафон від нашої команди про те, як вийти на закордонний ринок, як користуватись такими платформами, як Amazon, Etsy, Shopify, Kickstarter. Ми зібрали більше 2 млн грн, які одразу поступали у фонд Сергія Притули. Учасники марафону оплачували свою участь, надсилаючи кошти безпосередньо у фонд", - каже Ігор.

Також компанія проводила благодійні розіграші за донати і збирали кошти на допомогу українським дітям.

Як вести бізнес в умовах війни

Кілька порад від Ігоря Фостенко, як вести бізнес під час війни:

Якщо у ваших планах заробляти великі кошти, бізнес не має бути локальним, інакше це несе за собою певні ризики. Географію продажу треба продумувати на перших етапах зародження ідеї.

Завжди потрібно вчитися продавати і підвищувати свої навички в комунікації.

Власник бізнесу несе відповідальність за своїх працівників. Тому у вас завжди має бути чітка ціль перед очима, навколо якої ви будете об’єднувати людей, міцний фундамент під ногами, щоб самому не впасти, і непохитна віра у те, що все вийде.

Ніколи не опускати руки, довіряти Богу і рухатись вперед.

Ігор підкреслив, що зараз дуже важливо не здаватися бізнесам та продовжувати працювати.