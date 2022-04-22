Релокация на Львовщину: как переезжали МТІ и "Фокстрот"

На сегодняшний день Львовская область является лидером по количеству предприятий, которые переехали из других областей страны. Местная обладминистрация обещает взять на себя все организационные вопросы. О том, что реально можно получить от чиновников в процессе переезда и как из Киева на Львовщину переезжали с их помощью МТІ и “Фокстрот”, в материале Delo.ua.

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После вторжения российских войск на территорию Украины часть бизнеса на время приостановила свою деятельность. Но экономика должна работать, поэтому государство запустило программу по релокации украинских предприятий из зоны боевых действий в Западную Украину. Бизнесам в более безопасные регионы помогают переехать бесплатно.

На середину апреля 2022 года Министерство экономики получило 1600 заявок на релокацию. Над третью Министерство транспорта и инфраструктуры работает: организовывает логистику, 350 в процессе переезда, 80 предприятий уже завершили переезд в Львовскую область, а 32 даже запустились на новом месте.

Как организовывают релокации в Львовской ОГА

Руководитель Департамента инвестиционной политики и релокации Львовской ОГА Орест Фильц рассказал о методологии релокации и о том, что нужно, чтобы получить помощь в переезде от Львовской областной военной администрации.

По словам Фильца, в администрации обрабатывают заявки на релокацию, которые приходят либо к ним напрямую, либо через Министерство экономики. Для обработки запроса на релокации предприятию в первую очередь нужно четко прописать требования к помещению, где предприниматель сможет развернуть свои мощности, после чего администрация ищет подходящее помещение во Львовской области. Когда варианты находят, предприниматель ведет переговоры и заключает сделку с арендодателем напрямую.

“Мы заметили, что предприятию сложно определиться с местностью, куда он хочет перевезти предприятие. Поэтому на период военного положения для бизнеса выделяются склады, где предприниматель бесплатно может хранить свое оборудование и товар, пока не найдет помещение”, — рассказывает Орест Фильц.

Сейчас на складах Львовской военной администрации находится товар и оборудование 14-ти предприятий. Когда бизнес находит для себя нужное помещение, администрация при поддержке Министерства транспорта и инфраструктуры помогает перевезти товар и оборудование со склада в новое помещение.

Следующий этап — администрация помогает найти жилье сотрудникам переезжающего предприятия. Кроме того, по словам Фильца, в ОГА совместно с Центром занятости помогают найти новых сотрудников взамен тех, кто попадает под мобилизацию.

После того, как компания полностью обустроилась и запустилась, в ОГА помогают предприятию внести их КВЕД в списки критического импорта. А еще передают информацию о ней в Европейскую Бизнес Ассоциацию, Торгово-промышленную палату и в бизнес-клуб Западной Украины. Членство в них помогает глубже интегрировать релоцированный бизнес в местное бизнес-сообщество, что в свою очередь открывает новые возможности для сотрудничества.

Как работает программа финансовой поддержки релоцированного бизнеса

По словам Ореста Фильца, Львовская область была первой, кто разработал программу финансовой поддержки релоцированного бизнеса, которая начнет работать с 20-х чисел апреля.

Программа поддержки распространяется на бизнес, который зарегистрировал компании во Львовской области, после чего военная администрация выделяет помощь релоцированному бизнесу в размере 100 тысяч гривен. Также при создании 20 рабочих мест выделяется помощь в размере 100 тысяч гривен, а при подключении предприятия к электросети государство компенсирует 150 тысяч гривен. Еще оформленному бизнесу выделяется два ваучера: 50 тысяч гривен на маркетинг и 80 тысяч гривен на сертификацию продукции для экспорта.

Более того, Львовская администрация сформировала базу компаний, которые потенциально могут получить госзаказ на продукцию, которую производят. На сегодняшний день три компании уже имеют госзаказ.

Чем в релокации помогает Торгово-промышленная палата

По словам начальницы Управления международных экономических связей Торгово-промышленной палаты во Львовской области, президента Женской Деловой Палаты Украины Натальи Карпенчук-Конопацкой, релоцированный бизнес может обратиться с любым запросом в Торгово-промышленную палату, если нужно решить какие-то вопросы. Например, если бизнес хочет наладить сотрудничество с местными предпринимателями или предложить свою продукцию другим компаниям, организовать переговоры B2B-формата, помочь выйти на рынок экспорта и пр.

“Если компания ориентируется на экспорт своей продукции, ТПП помогает найти новых партнеров за границей. Сейчас Львовская областная администрация готовит новый каталог для экспортеров, которые готовы продавать свой товар в другие страны. В ТПП приходят много запросов от иностранных компаний, которые ищут себе партнеров из Украины”, — говорит Карпенчук-Конопацкая.

Для того, чтобы бизнес смог получить консультацию ТПП, предпринимателю необходимо заполнить заявку на сайте Палаты, в которой подробно описать, какая помощь нужна. После чего ТПП рассматривает эту заявку и связывается с бизнесом, от которого поступил запрос.

Опыт релокации группы компаний МТІ: ТОВ "Іntertop Україна", Pandora

Вице-президент группы компаний МТІ: ТОВ “Іntertop Україна”, Pandora Сергей Балашков — один из первых предпринимателей, кто воспользовался государственной программой релокации.

“В начале марта я был во Львове, чтобы эвакуировать свою семью. Я позвонил сотрудникам и спросил: почему мы не возобновляем работу магазинов во Львове? Первый ответ был о том, что торговые центры не готовы принять бизнес”, — рассказал Балашков.

Он прошелся по торговым центрам и увидел, что работают только продуктовые супермаркеты. Но все равно решил пойти на переговорный процесс с ТРЦ, так как много сотрудников компании переехали во Львов, поэтому их нужно было обеспечить работой. Плюс ко всему в компании понимали, что в их товаре есть потребность.

“Много украинцев переезжали в Западную Украину, брали с собой мало одежды и обуви. Поэтому мы поняли, что у людей будет потребность во что-то одеться и обуться, соответственно, нужно открывать магазины”, — говорит Сергей Балашков.

В итоге много торговых центров дали положительный ответ на запрос Сергея открыть магазины сети. При этом речь не шла о расширении сети, а только о релокации магазинов во Львов и другие города, где нет массированных обстрелов российских войск.

По словам Балашкова, в процессе переезда компания столкнулась с проблемой логистики, ведь вывезти товар со складов из центральной части страны было невозможно. А благодаря программе релокации компания вывезла товар и запустила свои магазины во Львове и в западном регионе. Также компания продолжает работать в городах, где не идут боевые действия: Днепр, Одесса, Запорожье, Полтава.

История переезда компании "Фокстрот"

Генеральный директор "Фокстрота" Алексей Зозуля рассказал, что у компании во Львове есть резервный офис, который теперь стал главным.

Всего по Украине работало 170 магазинов, из которых 13 находится во Львовской области. Из-за войны всего 50% магазинов могут осуществлять свою деятельность, где не ведутся боевые действия и удалось договориться с арендодателями касательно оплаты аренды.

При этом компания понесла большие убытки из-за того, что центральные склады были разрушены.

“Наш центральный склад находился в Гостомеле, который сгорел из-за пожара, а часть техники, которая не была повреждена, украли русские солдаты. Когда там все разминируют, то мы получим доступ к этим площадям и сможем точно подсчитать убытки”, — говорит он.

Кроме центрального склада из-за обстрелов пострадали некоторые магазины "Фокстрот". По словам Алексея Зозули, в совокупности убытки могут составлять 1 млрд гривен.

Чтобы продолжать деятельность, компания приняла решение перевезти некоторые магазины во Львов и открыть новый склад, поэтому команда начала искать помещения. С трудом, но им удалось это сделать. Сейчас во Львове находится центральный склад "Фокстрота" и открыто 13 магазинов. Исходя из этого компания перестраивает логистику, чтобы со львовского склада доставлять товар в торговые точки по Украине. Раньше это делалось со склада, который находился в Гостомеле.

"Наши инвестиции в склад составили около 1 млн гривен, но еще нужно переместить много техники. Поэтому мы готовы изучить государственную программу по возмещению денег, потраченных на релокацию, и хотим ею воспользоваться", — отметил Зозуля.

На складе сейчас работает 20 человек. Компания продолжит нанимать людей на склад и в магазины, чтобы как можно больше дать рабочих мест.