"Сегодня HR все больше становится стратегическим партнером бизнеса", — Наталья Снимщикова, HRD Acino, part of Arcera в Украине и странах UBA

Наталья Снимщикова, директор по управлению персоналом Acino, part of Arcera в Украине и странах UBA, рассказывает об антикризисном HR в условиях войны, роли глобальных стандартов в развитии локальных команд, программах развития и содержания кадров и современных технологиях, которые помогают эффективно управлять человеческими ресурсами.

Производственная площадка "Фарма Старт", входящая в состав Acino, part of Arcera, в прошлом году пережила серию обстрелов, в результате которых производство приостановилось. Как удалось возобновить операционную деятельность, поддержать команду и удержать сотрудников?

– В 2025 году мы пережили пять обстрелов нашего производства. После каждой атаки принималось решение восстанавливать завод, ведь производим критически важные препараты для пациентов с психиатрическими, неврологическими и кардиологическими заболеваниями. Вынужденная остановка завода продолжалась почти девять месяцев: благодаря готовности команды браться за любую необходимую работу, в апреле текущего года производственные мощности снова заработали. Одни сотрудники разбирали завалы и помогали с ремонтом.

Лаборатории качества и R&D почти сразу же перенесли свою работу на площадки партнеров. Другие работники готовились к запуску производства, проходили обучение и адаптировали процессы к новым условиям. Благодаря этим шагам в простое одновременно находилось не более 5% сотрудников. За время простоя мы не только сохранили все рабочие места, но и открыли новые, чтобы после запуска поскорее преодолеть дефицит препаратов на рынке. Благодаря вовлеченности команды (94% по результатам внутреннего опроса) и сохранению всех компенсаций и бенефитов, нам удалось сохранить коллектив почти в полном составе.

Как Acino, part of Arcera выстраивает баланс между глобальными стандартами HR и локальными потребностями украинского рынка, особенно в условиях высокой конкуренции за таланты в фармацевтической отрасли?

– После начала полномасштабной войны люди начали гораздо больше ценить стабильность работодателя. Именно поэтому международные стандарты сегодня – одно из наших преимуществ. Люди ищут не только конкурентное вознаграждение, но и социальные гарантии, прозрачные правила, уважение и уверенность в завтрашнем дне. Именно это формирует доверие к работодателю. И наша задача – объединить международные стандарты с украинскими реалиями. Глобальные принципы остаются неизменными, но решения всегда адаптируем к потребностям наших людей. Именно это позволяет сочетать системность с гибкостью.

Расскажите о компетенциях и поведенческих моделях, которые сегодня являются критическими для успеха сотрудников Acino, part of Arcera. Как компания формирует культуру, поддерживающую рост и внутреннюю конкуренцию?

– Для нас важные люди, которые проявляют инициативу, готовы брать ответственность, быстро адаптируются к изменениям и постоянно развиваются. Именно на этом строится наша культура. Мы поощряем открытость, поддержку инициатив и привлекаем сотрудников к принятию решений. Здоровая конкуренция для нас – это стремление к лучшим результатам и готовность к новым вызовам. Я убеждена, что сильный бренд работодателя начинается внутри компании. Наилучшим подтверждением тому являются рекомендации наших сотрудников. В прошлом году, благодаря им, мы закрыли 45% вакансий. Для меня это показатель доверия, вовлеченности и культуры, которую мы создаем вместе.

Acino, part of Arcera активно инвестирует в развитие талантов. Какие подходы к обучению и карьерному росту вы считаете наиболее эффективными и как компания измеряет их влияние на бизнес?

– Развитие талантов для нас – это долгосрочная инвестиция в будущее компании. Наша задача не просто учить людей, а создавать условия, в которых они могут профессионально расти и реализовывать свой потенциал. Для этого используем различные форматы обучения – от коучинговых программ и МВА до цифровых платформ и внутренних программ развития.

Эффективность мы оцениваем не количеством проведенных учений, а их влиянием на бизнес. Один из ключевых показателей – доля вакансий, которые закрываются внутренними кандидатами. Ежегодно примерно 10% наших коллег получают новые роли или карьерное повышение, и это лучше подтверждает, что система работает. Отдельное направление – сотрудничество с университетами и поддержка будущих специалистов через стипендиальную программу. Мы уверены, что инвестировать в таланты нужно еще на старте профессионального пути.

Как Acino, part of Arcera работает с благополучием сотрудников – от медицинских программ до психологической поддержки? Как эти инициативы изменяются в соответствии с новыми ожиданиями работников?

– За последние несколько лет мы увидели, что ожидания людей от работодателя существенно изменились. Если раньше благосостояние преимущественно ассоциировалось с компенсацией и медицинскими программами, то сегодня все более важными становятся психологическая устойчивость, чувство безопасности и забота. Именно поэтому мы создали собственную модель благосостояния, которая охватывает профессиональное, физическое, эмоциональное, социальное и финансовое благосостояние сотрудников. Сегодня особое внимание уделяем ментальному здоровью. Положили начало камерным офлайн-встречам, где люди могут в безопасной атмосфере получить поддержку, поделиться опытом и найти собственные инструменты психологической устойчивости.

Мы уверены, что забота о сотрудниках не завершается вместе с работой в компании. Именно поэтому у нас действует программа негосударственного пенсионного обеспечения: компания производит взносы на индивидуальные счета, а накопления остаются собственностью работника независимо от дальнейшего места работы.

Какие HR-технологии и аналитические инструменты сегодня являются ключевыми для Acino, part of Arcera, и как меняется роль HR-функции в работе компании и достижении стратегических целей бизнеса?

– Сегодня HR все больше становится стратегическим партнером бизнеса. Наша задача не только обеспечивать кадровые процессы, но и помогать компании принимать решения на основе данных, развивать кадровый потенциал и поддерживать достижения бизнес-целей.

Для этого мы используем современные цифровые инструменты: HR-аналитику, платформы для обучения и развития, SAP HCM, а также HR-чат-бот, упрощающий повседневное взаимодействие с сотрудниками. Это позволяет быстрее принимать управленческие решения и автоматизировать рутинные процессы. В то же время, главное изменение происходит не в технологиях, а в самой роли HR. Мы все больше отходим от универсальных подходов и учитываем потребности каждого человека.

Технологии помогают работать более эффективно, но сильного работодателя по-прежнему определяют человечность, доверие и искреннее отношение к людям.