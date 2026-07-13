"Сьогодні HR дедалі більше стає стратегічним партнером бізнесу", - Наталія Снімщікова, HRD Acino, part of Arcera в Україні та країнах UBA

Наталія Снімщікова, директорка з управління персоналом Acino, part of Arcera в Україні та країнах UBA, розповідає про антикризовий HR в умовах війни, роль глобальних стандартів у розвитку локальних команд, програми розвитку й утримання кадрів та сучасні технології, які допомагають ефективно управляти людськими ресурсами.

Виробничий майданчик "Фарма Старт", що входить до складу Acino, part of Arcera, торік пережив серію обстрілів, внаслідок яких виробництво призупинилося. Як вдалося відновити операційну діяльність, підтримати команду та утримати співробітників?

- У 2025 році ми пережили пʼять обстрілів нашого виробництва. Після кожної атаки ухвалювали рішення відновлювати завод, адже виробляємо критично важливі препарати для пацієнтів із психіатричними, неврологічними та кардіологічними захворюваннями. Вимушена зупинка заводу тривала майже дев'ять місяців: завдяки готовності команди братися за будь-яку необхідну роботу, у квітні поточного року виробничі потужності знову запрацювали. Одні співробітники розбирали завали та допомагали з ремонтом.

Лабораторії якості й R&D майже одразу перенесли свою роботу на майданчики партнерів. Інші працівники готувалися до запуску виробництва, проходили навчання та адаптували процеси до нових умов. Завдяки цим крокам у простої одночасно перебували не більше 5% співробітників. За час простою ми не лише зберегли всі робочі місця, а й відкрили нові, щоб після запуску швидше подолати дефіцит препаратів на ринку. Завдяки залученості команди (94% за результатами внутрішнього опитування) та збереженню всіх компенсацій і бене-фітів, нам вдалося зберегти колектив майже у повному складі.

Як Acino, part of Arcera вибудовує баланс між глобальними HR-стандартами та локальними потребами українського ринку, особливо в умовах високої конкуренції за таланти у фармацевтичній галузі?

- Після початку повномасштабної війни люди почали значно більше цінувати стабільність роботодавця. Саме тому міжнародні стандарти сьогодні — одна з наших переваг. Люди шукають не лише конкурентну винагороду, а й соціальні гарантії, прозорі правила, повагу та впевненість у завтрашньому дні. Саме це формує довіру до роботодавця. І наше завдання — поєднати міжнародні стандарти з українськими реаліями. Глобальні принципи залишаються незмінними, але рішення ми завжди адаптуємо до потреб наших людей. Саме це дозволяє поєднати системність із гнучкістю.

Розкажіть про компетенції та поведінкові моделі, які сьогодні є критичними для успіху співробітників Acino, part of Arcera. Як компанія формує культуру, що підтримує зростання та внутрішню конкуренцію?

- Для нас важливі люди, які проявляють ініціативу, готові брати відповідальність, швидко адаптуються до змін і постійно розвиваються. Саме на цьому будується наша культура. Ми заохочуємо відкритість, підтримку ініціатив і залучаємо співробітників до ухвалення рішень. Здорова конкуренція для нас - це прагнення до кращих результатів та готовність до нових викликів. Я переконана, що сильний бренд роботодавця починається всередині компанії. Найкращім підтвердженням цього є рекомендації наших співробітників. Торік завдяки їм ми закрили 45% вакансій. Для мене це показник довіри, залученності та культури, яку ми створюємо разом.

Acino, part of Arcera активно інвестує у розвиток талантів. Які підходи до навчання та карʼєрного зростання ви вважаєте найбільш ефективними і як компанія вимірює їхній вплив на бізнес?

- Розвиток талантів для нас - це довгострокова інвестиція у майбутнє компанії. Наше завдання не просто навчати людей, а створювати умови, у яких вони можуть професійно зростати та реалізовувати свій потенціал. Для цього використовуємо різні формати навчання - від коучингових програм і МВА до цифрових платформ та внутрішніх програм розвитку.

Ефективність ми оцінюємо не кількістю проведених навчань, а їхнім впливом на бізнес. Один із ключових показників - частка вакансій, які закриваються внутрішніми кандидатами. Щороку приблизно 10% наших колег отримують нові ролі або карʼєрне підвищення, і це найкраще підтверджує, що система працює. Окремий напрям - співпраця з університетами та підтримка майбутніх фахівців через стипендіальну програму. Ми переконані, що інвестувати у таланти потрібно ще на старті професійного шляху.

Як Acino, part of Arcera працює з добробутом співробітників — від медичних програм до психологічної підтримки? Як ці ініціативи змінюються відповідно до нових очікувань працівників?

- За останні кілька років ми побачили, що очікування людей від роботодавця суттєво змінилися. Якщо раніше добробут переважно асоціювався з компенсацією та медичними про-грамами, то сьогодні дедалі важливішими стають психологічна стійкість, відчуття безпеки й турбота. Саме тому ми створили власну модель добробуту, яка охоплює професій-ний, фізичний, емоційний, соціальний та фінансовий добробут співробітників. Сьогодні особливу увагу приділяємо ментальному здоровʼю. Започаткували камерні офлайн-зустрічі, де люди можуть у безпечній атмосфері отримати підтримку, поділитися досвідом і знайти власні інструменти психологічної стійкості.

Ми переконані, що турбота про співробітників не завершується разом із роботою в компанії. Саме тому у нас діє програма недержавного пенсійного забезпечення: компанія здійснює внески на індивідуальні рахунки, а накопичення залишаються власністю працівника незалежно від подальшого місця роботи.

Які HR-технології та аналітичні Інструменти сьогодні є ключовими для Acino, part of Arcera, і як змінюється роль HR-Функції у роботі компанії та досягненні стратегічних цілей бізнесу?

- Сьогодні HR дедалі більше стає стратегічним партнером бізнесу. Наше завдання не лише забезпечувати кадрові процеси, а й допомагати компанії ухвалювати рішення на основі даних, розвивати кадровий потенціал і підтримувати досягнення бізнес-цілей.

Для цього ми використовуємо сучасні цифрові інструменти: HR-аналітику, платформи для навчання та розвитку, SAP HCM, а також HR-чат-бот, який спрощує повсякденну взаємодію зі співробітниками. Це дозволяє швидше ухвалювати управлінські рішення й автоматизувати рутинні процеси. Водночас головна зміна відбувається не у технологіях, а у самій ролі HR. Ми дедалі більше відходимо від універсальних підходів і враховуємо потреби кожної людини.

Технології допомагають працювати ефективніше, але сильного роботодавця, як і раніше, визначають людяність, довіра та щире ставлення до людей.