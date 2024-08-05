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Сколько "Межигорье" принесло государству за две недели работы: в Минокружении озвучили первые цифры
Парк-памятник "Межигорье", который начал официально функционировать на государство две недели назад, уже заработал более 2 миллионов гривен. Об этом сообщил Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.
Отмечается, что команда "Межигорья" налаживает работу и набирает новых сотрудников. В то же время работники, годами ухаживавшие за парком на волонтерских началах, теперь получают официальные должности в государственном учреждении. Только в июле было принято на работу 40 человек, и теперь в парке работает 111 человек.
"Мы меняем философию развития парка. Бывшая правительственная резиденция должна стать парком европейского уровня. В планах превратить его не просто в дендропарк по типу Софиевки, а сделать его самым любимым местом жителей Киевщины и гостей Украины по типу Королевского ботанического сада в Сиднее или известного на весь мир Центрального парка в Нью-Йорке", – сообщил Руслан Стрелец.
Официальное открытие парка состоялось 19 июля 2024 года. За первые две недели работы парк принес в государственный бюджет более 2,1 миллионов гривен, из которых 420 тысяч гривен составляют налоги, включая НДС.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Парк посетило более 10 тысяч человек, среди которых 500 участников боевых действий имели возможность посетить его бесплатно. Кроме того, льготные билеты были предоставлены многодетным семьям, детям-сиротам, а также воспитанникам детских домов и интернатов. Также более 180 семей воспользовались специальным билетом "Семейный".
В целом, за 8 месяцев работы государственного учреждения в бюджет было уплачено более 4,4 миллиона гривен налогов
История сканального "Межигорья"
"Межигорье" – это местность в Киевской области, которая до 2007 года являлась государственной резиденцией. Площадь поместья составляет около 140 га, а в 2017 году прокуратура оценила все имущество на этой территории в 10 миллиардов гривен.
В период с 2007 по 2014 год резиденцией владел Виктор Янукович, проживавший там сначала как премьер-министр, а затем как президент Украины. Имение путем манипуляций вывели из государственной собственности и через несколько рук передали во владение ООО "Танталит". Такая компания якобы разрешала политику бесплатно пользоваться своим имуществом. Однако в 2022 году ВАКС изъял имущество компании, которой, как оказалось, на 100% владел беглый президент.
После Революции Достоинства имение занимались активисты Майдана, которые охраняли его и проводили экскурсии. В 2019 году АРМА начала искать кандидатов на управляющего поместьем и избрала компанию "Скомпани". Однако эта компания вызвала определенные вопросы: она была создана только в 2015 году, а ее формальным владельцем был политолог, связанный с политиком Евгением Мураевым, который сейчас подозревается в государственной измене.
В июле Национальное агентство по розыску и менеджменту активов завершило передачу государственному парку-памятнику "Межигорье" движимого имущества, которое было арестовано по делам бывшего президента Виктора Януковича.