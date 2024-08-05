Сколько "Межигорье" принесло государству за две недели работы: в Минокружении озвучили первые цифры

Парк-памятник "Межигорье", который начал официально функционировать на государство две недели назад, уже заработал более 2 миллионов гривен. Об этом сообщил Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

Отмечается, что команда "Межигорья" налаживает работу и набирает новых сотрудников. В то же время работники, годами ухаживавшие за парком на волонтерских началах, теперь получают официальные должности в государственном учреждении. Только в июле было принято на работу 40 человек, и теперь в парке работает 111 человек.

"Мы меняем философию развития парка. Бывшая правительственная резиденция должна стать парком европейского уровня. В планах превратить его не просто в дендропарк по типу Софиевки, а сделать его самым любимым местом жителей Киевщины и гостей Украины по типу Королевского ботанического сада в Сиднее или известного на весь мир Центрального парка в Нью-Йорке", – сообщил Руслан Стрелец.

Официальное открытие парка состоялось 19 июля 2024 года. За первые две недели работы парк принес в государственный бюджет более 2,1 миллионов гривен, из которых 420 тысяч гривен составляют налоги, включая НДС.

Парк посетило более 10 тысяч человек, среди которых 500 участников боевых действий имели возможность посетить его бесплатно. Кроме того, льготные билеты были предоставлены многодетным семьям, детям-сиротам, а также воспитанникам детских домов и интернатов. Также более 180 семей воспользовались специальным билетом "Семейный".

В целом, за 8 месяцев работы государственного учреждения в бюджет было уплачено более 4,4 миллиона гривен налогов

История сканального "Межигорья"

"Межигорье" – это местность в Киевской области, которая до 2007 года являлась государственной резиденцией. Площадь поместья составляет около 140 га, а в 2017 году прокуратура оценила все имущество на этой территории в 10 миллиардов гривен.

В период с 2007 по 2014 год резиденцией владел Виктор Янукович, проживавший там сначала как премьер-министр, а затем как президент Украины. Имение путем манипуляций вывели из государственной собственности и через несколько рук передали во владение ООО "Танталит". Такая компания якобы разрешала политику бесплатно пользоваться своим имуществом. Однако в 2022 году ВАКС изъял имущество компании, которой, как оказалось, на 100% владел беглый президент.

После Революции Достоинства имение занимались активисты Майдана, которые охраняли его и проводили экскурсии. В 2019 году АРМА начала искать кандидатов на управляющего поместьем и избрала компанию "Скомпани". Однако эта компания вызвала определенные вопросы: она была создана только в 2015 году, а ее формальным владельцем был политолог, связанный с политиком Евгением Мураевым, который сейчас подозревается в государственной измене.

В июле Национальное агентство по розыску и менеджменту активов завершило передачу государственному парку-памятнику "Межигорье" движимого имущества, которое было арестовано по делам бывшего президента Виктора Януковича.