Скільки "Межигір’я" принесло державі за два тижні роботи: у Міндовкілля озвучили перші цифри

Парк-пам’ятка “Межигір’я”, що почав офіційно функціонувати на державу два тижні тому, вже заробив понад 2 мільйони гривень. Про це повідомив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Зазначається, що команда "Межигір’я" наразі налагоджує роботу та набирає нових співробітників. Водночас, працівники, які роками доглядали за парком на волонтерських засадах, тепер отримують офіційні посади у державній установі. Лише у липні було прийнято на роботу 40 осіб, і тепер у парку працює 111 людей.

"Ми змінюємо філософію розвитку парку. Колишня урядова резиденція має стати парком європейського рівня. У планах перетворити його не просто на дендропарк по типу “Софіївки”, а зробити його найулюбленішим місцем мешканців Київщини та гостей України по типу Королівського ботанічного саду у Сіднеї або відомого на весь світ Центрального парку в Нью-Йорку", – повідомив Руслан Стрілець.

Додамо, що офіційне відкриття парку відбулося 19 липня 2024 року. За перші два тижні роботи парк приніс до державного бюджету понад 2,1 мільйона гривень, з яких 420 тисяч гривень становлять податки, включаючи ПДВ.

Парк відвідали більше 10 тисяч осіб, серед яких 500 учасників бойових дій мали можливість відвідати його безкоштовно. Крім того, пільгові квитки були надані багатодітним родинам, дітям-сиротам, а також вихованцям дитячих будинків і інтернатів. Також більше 180 родин скористалися спеціальним квитком "Сімейний".

Загалом, за 8 місяців роботи державної установи до бюджету було сплачено понад 4,4 мільйона гривень податків

Історія сканального “Межигір'я”

"Межигір'я" – це місцевість у Київській області, яка до 2007 року була державною резиденцією. Площа маєтку становить близько 140 га, а в 2017 році прокуратура оцінила все майно на цій території у 10 мільярдів гривень.

У період з 2007 по 2014 рік резиденцією володів Віктор Янукович, який проживав там спочатку як прем'єр-міністр, а потім як президент України. Маєток шляхом маніпуляцій вивели з державної власності і через кілька рук передали у володіння ТОВ "Танталіт". Така компанія нібито дозволяла політику безплатно користуватись своїм майном. Проте у 2022 році ВАКС вилучив майно компанії, якою, як виявилося, на 100% володів президент-утікач.

Після Революції Гідності маєтком опікувалися активісти Майдану, які охороняли його та проводили екскурсії. У 2019 році АРМА почала шукати кандидатів на управителя маєтком і обрала компанію "Скомпані". Однак ця компанія викликала певні питання: вона була створена лише у 2015 році, а її формальним власником був політолог, пов'язаний з політиком Євгеном Мураєвим, який зараз підозрюється у державній зраді.

У липні Національне агентство з розшуку та менеджменту активів завершило передачу державному парку-пам'ятці "Межигір'я" рухомого майна, яке було арештовано у справах колишнього президента Віктора Януковича.