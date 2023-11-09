Сознательное производство: почему компаниям следует изменить бизнес-подход

Война нанесла огромный ущерб, однако не остановила украинский бизнес. Предприниматели возобновляют дела, открывают новые, адаптируются и работают в сложных условиях. Но ситуация остается очень тяжелой. Согласно результатам исследования За первые пять месяцев текущего года 21.1% компаний полностью или почти полностью остановили работу. То есть, каждое пятое предприятие.

Экзамен провалили те, кто так и не научись новым правилам игры и работал по устаревшим, но привычным стандартам.

Война стала драйвером, побуждающим бизнес к масштабным изменениям. Внедрение экологических, экономических и социальных стандартов является требованием не только международного сообщества с потенциальными инвесторами, но и украинского общества и потребителей. К тому же, такое сознательное производство существенно сокращает затраты, оптимизирует ресурсы и снижает себестоимость продукции.

Чем выгодно сознательное производство? Насколько тяжело начать? Как стать ECO-friendly, оптимизировать собственное предприятие и даже получать прибыль от остатка? Предлагаю несколько неочевидных и действенных способов сокращения издержек.

Ресайклинг. Вторичная переработка промышленных отходов и использование остатков

Ежегодно в Украине выбрасывается около 11 млн. тонн мусора. И только 3-6% отправляется на переработку. В Германии, например, ежегодно перерабатывается более 60% мусора, в Скандинавии более 50%, во Франции – около 40%.

Ситуация сложна, несмотря на все очевидные преимущества ресайклинга. Это и уменьшение загрязнения, вызванное добычей первичных материалов. И экономия природных ресурсов. И, конечно, экономическая выгода.

Так, например, изготовление переработанной бумаги использует на 80% меньше воды, а загрязнение атмосферы на 95% меньше, чем при производстве первичной бумаги.

Так что хоть и постепенно, но в Украине внедряется практика заботы об окружающей среде. И для украинских предприятий это становится не просто модой, а действительно осознанием своей социальной ответственности перед страной и потребителем.

Относительно нашего производства. Мы, конечно, стараемся минимизировать количество отходов. Но полностью избавиться от остатков (обрезков, небольших кусков ткани или синтепона) практически невозможно. Поэтому было принято решение об их повторном использовании. На специальном оборудовании мы разволоклаем остатки и превращаем в дополнительный наполнитель для матрасов или подушек для сидения.

Обрезки и небольшие куски ткани комбинируем между собой и повторно используем в своем производстве. Так мы изготавливаем салфетки, кухонные прихватки, тапочки для малышей, пеленки и т.д.

Второй шаг, который мы сделали в направлении сознательного производства, – изменения в упаковке продукции. Лично мне всегда нравились упаковочные коробки из белого картона. Однако это дорого и неэкологически. Итак, на нашем производстве мы выбрали использование коробок из вторсырья. Только на замене материала мы экономим 30% себестоимости продукции.

Энергоэффективность (энергосбережение) и поведенческие привычки

Уже начался отопительный сезон, близится зима. Следовательно, растет и нагрузка на энергетическую систему, возможности которой существенно ограничены. Украинская энергетика хоть и оправилась от последствий террористических атак, однако до сих пор многие системы работают не на полную мощность. По всей стране постоянно ведутся масштабные ремонтные работы по ликвидации последствий разрушений. Согласно официальным данным, отремонтировано 24 энергоблока ТЭС (62% от общего количества) и 70% ТЭЦ (остальные 30% находятся в стадии ремонта). Около 80% работ выполнено по восстановлению магистральных сетей.

Чтобы избежать массовых и длительных отключений от перегрузки систем, все потребители, учитывая бизнес, должны сознательно подойти к использованию электроэнергии. Это наша общая социальная обязанность.

Прагматический аспект необходимости энергосбережения – собственное сбережение средств и уменьшение счетов за потребленный ресурс.

В современных условиях (рост цен на энергоносители, снижение покупательной способности среди населения) те предприятия, которые не экономят электроэнергию, логически становятся неконкурентоспособными и проигрывают на рынке сбыта. Поскольку чем выше цена производства, тем соответственно выше и конечная стоимость продукта для покупателя.

На нашем производстве мы активно работаем над заменой оборудования на энергоэффективное.

Другой важный аспект энергосбережения в условиях производства – это привычки поведения сотрудников. Собственно, это действенные и эффективные мелочи, формирующие традицию экономии электроэнергии. Использовать энергосберегающие лампы. Всегда выключать свет при выходе из комнаты. По возможности работать в одном помещении. Объединять создание партий. Так, когда мы имеем небольшой заказ, например на 50 подушек или наволочек, никогда не делаем его отдельно. Мы добавляем к нему другие заказы и объединяем партии в процессе производства В результате есть существенная экономия, как человеческих, так и энергетических ресурсов.

Ресурсоэкономность и экономическое использование

Сознательное производство – это усовершенствование и изменения. Это постоянный поиск экологически и экономически выгодных решений.

Да, в свое время мы отказались от стикеров с логотипом компании на коробках с продукцией. И выбрали для себя упаковку с уже напечатанной на картон маркировкой. Таким образом, сэкономили время и деньги.

Разработка такого макета стоила нам около 5000 гривен. И это оказалось гораздо выгоднее, чем ежемесячно тратиться на зарплату наклеивающего рабочего. эти стикеры. На сегодняшний день себестоимость такой маркировки (без себестоимости самой коробки) составляет 20-30 копеек в зависимости от количества нанесенных логотипов. Ранее, только один стикер стоил нам 2-2,5 гривны. То есть цена коробки со стикерами со всех сторон составляла уже 8-10 гривен. Разница очевидна.

Также около 3% себестоимости мы экономим на каждом барабане с нитями. Поскольку на нашем производстве используется очень много нитей, в конечном итоге существуют сбережения. Втулки, на которые намотаны нити, собираем, сортируем по размерам и передаем поставщику. Это экологично, ведь вместо утилизации, детали используются по кругу. Но экономически. Поставщик при следующем заказе делает скидку, соответствующую стоимости этих втулков.

В ходе войны наша компания также изменила подход к закупкам. Сейчас, чтобы уменьшить себестоимость товара и не переплачивать, напрямую покупаем продукцию у производителей как украинских, так и иностранных.

Вместо вывода. Сознательное производство это, когда любишь собственное дело и всегда думаешь, как еще изменить его к лучшему. Это ценить людей и поощрять их инициативность. Наши сотрудники часто ездят на производство, генерируют идеи, вносят конструктивные предложения и получают соответственно дополнительные премии.

В современном мире бизнес постепенно эволюционирует в сознательное производство. Это требование настоящего. Мы меняемся сами и совершенствуем собственное дело. Чтобы получать больше прибыли, быть ECO-friendly и удовлетворять потребности нашего покупателя.

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