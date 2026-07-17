Татьяна Попова, Uklon: «Культура – это актив. Ее нужно системно защищать во время перемен»

В своем выступлении на HRWS Татьяна Попова, Human Resources Officer Uklon, представила кейс о том, как компания прошла через масштабные трансформации — соглашение с Киевстаром, выход группы на Nasdaq, новую организационную модель — и при этом сохранила свою корпоративную культуру как стратегический актив.

Культура как стратегический актив

Татьяна Попова, уже 11 лет с командой Uklon, напомнила, что когда-то пришла в компанию как единственный HR-тиммейт, а сегодня HR-департамент насчитывает 54 работника. И увеличение персонала HR-функции вполне оправданно, ведь круг задач за это время существенно увеличился. Действительно Uklon пережил много сложных и важных изменений, среди которых выход на новые рынки и запуск новых продуктов, рост во время войны, соглашение с Киевстаром и выход группы на Nasdaq и в конце концов переход к новой организационной модели. Во всем этом важно было не потерять собственную корпоративную культуру, которая развивалась в компании в течение многих лет и сделала ее эффективной.

«Все трансформации показали нам, что корпоративная культура является не только атмосферой, а активом компании, с которым нужно системно работать. Ибо корпоративная культура помогает пройти все изменения в компании, но также имеет риск непосредственно размыться под давлением» , – говорит Татьяна Попова.

По ее словам, соглашение с Киевстаром было переломным моментом, и главным вопросом для Uklon было, как стать частью глобальной группы без размытия собственной ДНК.

«И это не о том, как нам измениться и подстроиться, а именно о том, как нам оставить и усилить то, что делает Uklon таким сильным» , – говорит Попова.

Пять шагов сохранения культуры

Uklon выстроил пять шагов сохранения собственной ДНК, которые, по словам Татьяны Поповой, будут полезны любой проходящей изменения компании.

Шаг первый – системная коммуникация как инструмент доверия

Во время трансформаций коммуникация перестает быть «сапорт-функцией» — она становится критичной для доверия.

«Во время каких-либо изменений, трансформации, очень высок риск неопределенности среди команды. Работники задают вопрос, что изменится, как это повлияет на компанию, как изменится система управления и вообще, что будет со мной, с моим тиммейтом и конкретно с моей ролью. Поэтому первой задачей для нас было дать команде ясность» – объясняет Татьяна Попова. По ее словам, в компании была создана единая коммуникационная платформа для управления изменениями, которая стала частью регулярной коммуникации с фокусом на информирование на опережение.

На практике было реализовано:

единую платформу коммуникации перемен;

информирование команды раньше внешних стейкголдеров;

объяснение не только фактов, но и контекста;

проведение Q&A встреч с фаундерами и Александром Комаровым;

подготовка менеджеров к каскадированию информации;

привлечение People Partners для работы с индивидуальными триггерами работников.

Шаг второй – усиление роли корпоративной культуры в HR

Uklon объединил коммуникацию, культуру, вовлеченность и employee experience в одно подразделение.

"Культура стала не просто набором инициатив, а частью системного управления изменениями", - отмечает Татьяна Попова. Новый юнит Culture&Employee Experience стал интегрирующей функцией между HR и бизнес-результатом.

Шаг третий – синергия культур Uklon и группы

Команда сопоставила ценности, принципы работы и поведенческие индикаторы Uklon и группы.

«Мы не заменяем нашу культуру на культуру группы, не теряем нашу идентичность, а именно усиливаемся благодаря тем дополнительным паттернам, которые к нам пришли вместе с группой», - говорит Попова.

Ключевыми принципами при интеграции были:

найти общие смыслы и точки усиления

сохранить идентичность;

найти способы усилить культуру в новом масштабе.

Шаг четвертый – новая платформенная организационная структура

Были опасения , что в группе процессы станут медленнее. Но стало наоборот – компания начала работать быстрее.

« Мы побежали быстрее, потому что у нас появились новые возможности. А также ожидания со стороны группы относительно наших результатов, внедрений и масштабирования », – объясняет Татьяна Попова.

Uklon исследовал модели Amazon, Spotify, Uber и перешел в платформенную структуру:

Бизнес-юниты – отвечают за результат продукта/сервиса/страны.

Платформы – центры экспертиз, масштабирующих политики, инструменты и стандарты.

HR в этой модели взял на себя роль формирования единых стандартов корпоративной культуры, ее ценностей, поведенческих паттернов , а также контроль соответствия, чтобы предотвратить возникновение «субкультур».

Шаг пятый – синхронизация команд через цели и ритм

Татьяна Попова отмечает, что ценности являются важной основой культуры, но сами по себе они не синхронизируют ежедневные решения, приоритеты и работу разных команд. Именно поэтому в Uklon сформировали годовой цикл alignment – регулярный управленческий ритм, помогающий синхронизировать лидеров, команды, цели и ключевые решения. Он включает:

стратегические сессии менеджмента и правления

Leadership Summit

каскадная система OKR

квартальные просмотры прогресса

ежемесячные встречи с CEO

полугодовые выездные сессии для управления.

Ключевые инсайты

Среди выводов, которые предложила Татьяна Попова во время выступления можно выделить следующие:

Культура компании не должна быть жертвой роста

При трансформации людям нужна ясность и контекст

Сильную культуру нужно поддерживать структурой

Интеграция работает лучше, когда есть общая рамка

И главное, это, насколько сотрудники верят в ДНК компании.

Относительно результатов, Попова подчеркнула два ключевых показателя с точки зрения HR. Во первых, ни один работник не покинул компанию из-за перемен. Во вторых, eNPS за год, прошедший после сделки, вырос на 11%.