Украинская фармкомпания "Фармак" купила польскую Symphar

Международный офис "Фармак" закрыл соглашение по приобретению польской Symphar, став 100% владельцем фармкомпании. Это приобретение – часть реализации стратегии международной экспансии "Фармак 2.0.: от успеха локального к успеху глобальному".

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

С этим приобретением "Фармак" увеличивает долю рынка и укрепляет позицию в сегментах диабетологии, нервной системы и женского здоровья в ЕС.

"Соглашение является результатом тщательной подготовки и оценки различных вариантов на польском рынке. Приобретенный бизнес полностью отвечает требованиям законодательства и высоким этическим и корпоративным стандартам "Фармак". Закрытие произошло после выполнения условий соглашения и соответствующих регуляторных процедур", - говорится в пресс-релизе.

Инвестиционно-банковская компания FinPoint выступила эксклюзивным финансовым советником "Фармак" по этому приобретению. Финансовым советником продавца была Swiss Merchant Corporation SA, швейцарская инвестиционно-консалтинговая компания.

В пресс-службе также сообщили, что это соглашение является следующим шагом после прошлогодних приобретений в Чехии и Словакии.

Справка

Symphar – польская фармацевтическая маркетинговая компания с офисом в Варшаве. Ее команда из 90 профессионалов работает с более чем 50 продуктами в области диабетологии, гинекологии, психиатрии и неврологии. В 2023 году Symphar достигла дохода более чем в 22 млн евро в результате длительного периода стабильного и прибыльного роста.

Фармацевтическая компания "Фармак" занимается исследованием и разработкой, производством, глобальными продажами и маркетингом генерических лекарственных средств. Компания имеет производственные и R&D мощности в Украине и Испании. В "Фармаке" 10 коммерческих офисов в разных регионах мира, включая Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Центральную Азию, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Западную Европу.

"Фармак" занимает около 6% украинского рынка и экспортирует продукцию более чем в 50 стран мира, в частности ЕС, Азии, Центральной и Южной Америки и Ближнего Востока.

Напомним, осенью 2023 года АМКУ оштрафовал на 485,4 тысяч гривен ГКП "Фармацевтическая фабрика" (Житомир) за неправомерное использование оформления упаковки лекарственного средства "Корвалазид", что оказалось слишком похожим на оформление упаковки "Корвалола", которое использует киевский, который, собственно, и пожаловался на конкурента, использовавшего дизайн без разрешения.

Также сообщалось, что Верховный Суд принял окончательное решение в пользу фармацевтической компании "Дарница", которая спорила с другим фармгигантом - компанией "Фармак" относительно торговой марки "Корвалол Corvalolum".

Фото: ua.depositphotos.com