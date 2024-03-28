Українська фармкомпанія "Фармак" купила польську Symphar

Міжнародний офіс "Фармак" закрив угоду з придбання польської Symphar, ставши 100% власником фармкомпанії. Це придбання – частина реалізації стратегії міжнародної експансії "Фармак 2.0.: Від успіху локального до успіху глобального".

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Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Зазначається, що з цим придбанням "Фармак" збільшує частку ринку та зміцнює позицію у сегментах діабетології, нервової системи та жіночого здоров’я в ЄС.

"Угода є результатом ретельної підготовки та оцінки різних варіантів на польському ринку. Придбаний бізнес повністю відповідає вимогам законодавства та високим етичним і корпоративним стандартам "Фармак". Закриття відбулося після виконання умов угоди та відповідних регуляторних процедур ", - йдеться у пресрелізі.

Інвестиційно-банківська компанія FinPoint виступила ексклюзивним фінансовим радником "Фармак" щодо цього придбання. Фінансовим радником продавця була Swiss Merchant Corporation SA, швейцарська інвестиційно-консалтингова компанія.

У пресслужбі також повідомили, що ця угода є наступним кроком після минулорічних придбань у Чехії та Словаччині.

Довідка

Symphar – польська фармацевтична маркетингова компанія з офісом у Варшаві. Її команда з 90 професіоналів працює з понад 50 продуктами у галузях діабетології, гінекології, психіатрії та неврології. У 2023 році Symphar досягла доходу у понад 22 млн євро у результаті тривалого періоду стабільного та прибуткового зростання.

Фармацевтична компанія "Фармак" займається дослідженням і розробкою, виробництвом, глобальними продажами та маркетингом генеричних лікарських засобів. Компанія має виробничі та R&D потужності в Україні та Іспанії. У "Фармак" 10 комерційних офісів в різних регіонах світу, включаючи Україну, Польщу, Чехію, Словаччину, Центральну Азію, Азіатсько-Тихоокеанський регіон, Близький Схід та Західну Європу.

"Фармак" займає близько 6% українського ринку та експортує продукцію у понад 50 країн світу, зокрема ЄС, Азії, Центральної та Південної Америки та Близького Сходу.

Нагадаємо, восени 2023 року АМКУ оштрафував на 485,4 тисячі гривень ДКП "Фармацевтична фабрика" (Житомир) за неправомірне використання оформлення упаковки лікарського засобу "Корвалазид", що виявилося надто схожим на оформлення упаковки "Корвалолу", яке використовує київський завод "Фармак", який, власне, й наскаржився на конкурента, що використав дизайн без дозволу.

Також повідомлялося, що Верховний Суд ухвалив остаточне рішення на користь фармацевтичної компанії "Дарниця", яка сперечалася з іншим фармгігантом – компанією "Фармак", щодо торговельної марки "Корвалол Corvalolum".

Фото: ua.depositphotos.com